5,3 млн грн ущерба государству из-за незаконных выплат: сообщено о новых подозрениях офицерам и солдатам 110-й ОМБр, - ДБР. ФОТО
Сообщено новые подозрения участникам устойчивого преступного объединения из числа военнослужащих, среди которых заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады, командир группы материального обеспечения и солдаты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
Что инкриминируют военным?
Военному должностному лицу и командиру инкриминируют создание преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, превышение власти в условиях военного положения, служебный подлог и уклонение от военной службы (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409 УК Украины), солдатам инкриминируется участие в преступной организации, растрата имущества и уклонение от военной службы (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Незаконно начисляли выплаты
По данным следствия, на основании указаний заместителя командира бригады отдельным военнослужащим начислялось полное денежное обеспечение и боевые выплаты за якобы выполненные задания на линии фронта.
Однако фактически военные месяцами не появлялись на службе, а большую часть незаконно начисленных средств отдавали организатору. Общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет 5,3 млн грн.
Сейчас проверяется причастность к противозаконной схеме с выплатами еще более полусотни солдат.
На имущество организатора схемы наложен арест, а изъятые во время обыска почти 7 млн грн направлены в АРМА.
Как сообщили в ДБР, в декабре 2024 года заместителю командира бригады, создавшего схемы поборов по бойцам, сообщили о подозрении.
В январе 2025 года был задержан его соучастник — командир группы материального обеспечения.
В ходе расследования следователи установили, что злоумышленники создали стойкое преступное объединение в составе семи военнослужащих. Чиновники привлекали к противоправной деятельности солдат, среди которых трое водителей и работник ремонтной мастерской. Эти военные месяцами не являлись на службу, но регулярно отдавали часть незаконно полученных надбавок руководству бригады.
По указанию заместителя командира, их фамилии вносили в списки командированных в район боевых действий, чтобы обосновать дополнительные выплаты.
Следствие также располагает информацией о еще около 50 военнослужащих, получавших надбавки за фиктивное пребывание на передовой. Эти факты будут расследоваться в отдельности.
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Чи якщо крастии то нехай крадуть.всі?
В системі ЗСУ та МО вже спіжжено стільки мілярдів, що їх і підрахувати важки. Разунок йде не на одну сотню мільярдів ПРОСТО ВКРАДЕНИХ ГРОШЕЙ, ВКРАДЕНИХ В НАС З ВАМИ, В ИИХ ХТО ВОЮЄ І ПРАЦЮЄ, В ТИХ.ХТО ДОНАТИТЬ ЩОДНЯ, АБИ ПІДТРИМАТИ ЗСУ!!
Щодо відсуджених.пенсій. В країні де КАБМІНУ, раді зелених ви...ків імені гетьманцева-третякової-желєзняка-радіної поху на закони, ті що стосуються не їх, а «пересічних» з їх «неповноцінними дітьми», інвалідами, літніми людьми, єдине що залишається повертати законність.в законий спосіб, а саме через суди. І люди так роблять як і у всіх цивілізованих країнах. Аби Конституцію.жодна тварь не порушувала!
Спец пенсії є скрізь, бо є спец вимоги до несення служби та виконання службових обов'язків, які мають.ряд обмеження прав громадян, як то мати іншу роботу, виїзд, а також ризики для життя.
Для тих же хто так підтримує портновських прихильників,просякнутих ненавистю до силових структур та правопорядку, нагадаю, це завдяки їм ми там де ми.є.зараз! Перерахуйте досягнення якими вас ощасливили гетьманцев- сівкович-портов, радіна-желєзняк- пінчук та третякова-желновіч.
А яйця по 17 чи багажник постачальника з 4,5 ляма Євро за продукти для Армії вже забули..?!!