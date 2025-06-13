5,3 млн грн ущерба государству из-за незаконных выплат: сообщено о новых подозрениях офицерам и солдатам 110-й ОМБр, - ДБР. ФОТО

Сообщено новые подозрения участникам устойчивого преступного объединения из числа военнослужащих, среди которых заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады, командир группы материального обеспечения и солдаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Что инкриминируют военным?

Военному должностному лицу и командиру инкриминируют создание преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, превышение власти в условиях военного положения, служебный подлог и уклонение от военной службы (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409 УК Украины), солдатам инкриминируется участие в преступной организации, растрата имущества и уклонение от военной службы (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409 УК Украины).





Незаконно начисляли выплаты

По данным следствия, на основании указаний заместителя командира бригады отдельным военнослужащим начислялось полное денежное обеспечение и боевые выплаты за якобы выполненные задания на линии фронта.

Однако фактически военные месяцами не появлялись на службе, а большую часть незаконно начисленных средств отдавали организатору. Общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет 5,3 млн грн.

Сейчас проверяется причастность к противозаконной схеме с выплатами еще более полусотни солдат.

На имущество организатора схемы наложен арест, а изъятые во время обыска почти 7 млн грн направлены в АРМА.

Как сообщили в ДБР, в декабре 2024 года заместителю командира бригады, создавшего схемы поборов по бойцам, сообщили о подозрении.

В январе 2025 года был задержан его соучастник — командир группы материального обеспечения.

В ходе расследования следователи установили, что злоумышленники создали стойкое преступное объединение в составе семи военнослужащих. Чиновники привлекали к противоправной деятельности солдат, среди которых трое водителей и работник ремонтной мастерской. Эти военные месяцами не являлись на службу, но регулярно отдавали часть незаконно полученных надбавок руководству бригады.

По указанию заместителя командира, их фамилии вносили в списки командированных в район боевых действий, чтобы обосновать дополнительные выплаты.

Следствие также располагает информацией о еще около 50 военнослужащих, получавших надбавки за фиктивное пребывание на передовой. Эти факты будут расследоваться в отдельности.