Руководство воинской части из Николаевской области разоблачено на незаконном начислении "боевых" выплат, - ГБР. ФОТОрепортаж

На Николаевщине разоблачили противоправный механизм начисления боевых выплат военным, которые на самом деле не находились в районах ведения военных действий и не принимали в них непосредственное участие. За три месяца такой "службы" государству нанесен ущерб почти на 8 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что незаконная схема действовала в течение марта-июня 2024 года в одной из воинских частей на Николаевщине.

Организовал ее начальник штаба совместно с братом, который занимал должность руководителя одного из подразделений этой же части, и своим помощником. Они подделали документацию, что вместе с полусотней других военнослужащих части якобы участвовали в боевых действиях.

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Начальнику штаба, который организовал противоправную схему и его пособникам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас ГБР осуществляет меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

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