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Новости Фото Незаконные выплаты Взяточники в военных частях
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Руководство воинской части из Николаевской области разоблачено на незаконном начислении "боевых" выплат, - ГБР. ФОТОрепортаж

На Николаевщине разоблачили противоправный механизм начисления боевых выплат военным, которые на самом деле не находились в районах ведения военных действий и не принимали в них непосредственное участие. За три месяца такой "службы" государству нанесен ущерб почти на 8 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что незаконная схема действовала в течение марта-июня 2024 года в одной из воинских частей на Николаевщине.

Организовал ее начальник штаба совместно с братом, который занимал должность руководителя одного из подразделений этой же части, и своим помощником. Они подделали документацию, что вместе с полусотней других военнослужащих части якобы участвовали в боевых действиях.

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Начальнику штаба, который организовал противоправную схему и его пособникам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас ГБР осуществляет меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

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В Николаевской области разоблачили руководство воинской части на злоупотреблениях
В Николаевской области разоблачили руководство воинской части на злоупотреблениях
В Николаевской области разоблачили руководство воинской части на злоупотреблениях
В Николаевской области разоблачили руководство воинской части на злоупотреблениях

Автор: 

выплаты (655) коррупция (8570) Николаевская область (2139) военнослужащие (6175) ГБР (3034)


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Нарахування бойових виплат військовим, які насправді не перебували в районах ведення воєнних дій та не брали в них безпосередню участь.

Тилові щури та ТЦКшники , після війни, будуть ще й з орденами та медалями ходити, жодного дня не бувши на фронті.
За оборону Бахмута, Маріуполя, за звільнення Харківщини, ітд.
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29.05.2025 15:41 Ответить
Ніколи такого не було щодо ПРИПИСОК, аж з 2000 років, і ось тобі, ЗНОВУ??
У генпрокурорів, аж гикавка почалася, від такої новини??
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29.05.2025 16:08 Ответить
Мародерство.
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29.05.2025 16:10 Ответить
нє, це котики зеленського. Від них дань вимагають, от вони і крадуть. Але антикорупційні показушкив стилі 95 кварталу ще ніхто не відміняв.
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29.05.2025 16:21 Ответить
Это ИПСО. А виноваты, как всегда ухилянты. Они, по ходу, виноваты во всех проблемах в Украине.
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29.05.2025 16:16 Ответить
тільки жити почав, а тут облом
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29.05.2025 16:26 Ответить
 
 