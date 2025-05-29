Руководство воинской части из Николаевской области разоблачено на незаконном начислении "боевых" выплат, - ГБР. ФОТОрепортаж
На Николаевщине разоблачили противоправный механизм начисления боевых выплат военным, которые на самом деле не находились в районах ведения военных действий и не принимали в них непосредственное участие. За три месяца такой "службы" государству нанесен ущерб почти на 8 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что незаконная схема действовала в течение марта-июня 2024 года в одной из воинских частей на Николаевщине.
Организовал ее начальник штаба совместно с братом, который занимал должность руководителя одного из подразделений этой же части, и своим помощником. Они подделали документацию, что вместе с полусотней других военнослужащих части якобы участвовали в боевых действиях.
Начальнику штаба, который организовал противоправную схему и его пособникам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должностей.
За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.
Сейчас ГБР осуществляет меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.
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Тилові щури та ТЦКшники , після війни, будуть ще й з орденами та медалями ходити, жодного дня не бувши на фронті.
За оборону Бахмута, Маріуполя, за звільнення Харківщини, ітд.
У генпрокурорів, аж гикавка почалася, від такої новини??