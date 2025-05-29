ГБР завершило расследование в отношении командира 211-й бригады Побережнюка, который покрывал издевательства над военными
Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира 211-й бригады Вооруженных Сил Украины, который не реагировал на факты издевательства и пыток над вверенными ему военнослужащими.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, с февраля по июль 2024 года командир точно знал о фактах пыток и жестокого обращения с военнослужащими со стороны подчиненного офицера, однако не принял никаких мер реагирования.
Установлено, что старший лейтенант систематически бил, унижал и пытал подчиненных. Известно, что он является сыном начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига. Это могло повлиять на решение командира замолчать преступления и не передавать информацию в правоохранительные органы.
В результате - вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступной бездеятельности, позволив продолжать пытки и издевательства.
Что этому предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащий 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала руководство отстранено, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.
Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
17 декабря следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ в злоупотреблении служебным положением.
Командира 211 понтонно-мостовой бригады арестовали с правом почти миллиона грн залога.
Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог в 908,4 тыс. грн.
29 декабря правоохранители задержали и сообщили о новом подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами.
30 декабря 2024 года Побережнюку избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения более 12 миллионов гривен залога.
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