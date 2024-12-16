Издевательство над воинами 211-й бригады: В Минобороны не поступала информация о таких случаях, будет расследование

Министерство обороны Украины не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ, но все заявленные в СМИ факты будут расследованы.

Об этом сообщил спикер ведомства Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, случаи нарушения прав могли оставаться скрытыми из-за страха военных перед возможным запугиванием или репрессиями.

Лазуткин отметил, что в Минобороны сейчас разрабатывается законопроект о создании должности военного омбудсмена, который и должен рассматривать подобные кейсы.

Сейчас, если права военнослужащего нарушаются, то он может обратиться на горячую линию ведомства или в Центральное управление защиты прав военнослужащих, добавил представитель оборонного ведомства.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

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