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Минобороны (9038) издевательство (131) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)

Издевательство над воинами 211-й бригады: В Минобороны не поступала информация о таких случаях, будет расследование

Міноборони про знущання над військовими 211-ї понтонно-мостової бригади

Министерство обороны Украины не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ, но все заявленные в СМИ факты будут расследованы.

Об этом сообщил спикер ведомства Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, случаи нарушения прав могли оставаться скрытыми из-за страха военных перед возможным запугиванием или репрессиями.

Лазуткин отметил, что в Минобороны сейчас разрабатывается законопроект о создании должности военного омбудсмена, который и должен рассматривать подобные кейсы.

Сейчас, если права военнослужащего нарушаются, то он может обратиться на горячую линию ведомства или в Центральное управление защиты прав военнослужащих, добавил представитель оборонного ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главная инспекция Минобороны проверит вероятные факты издевательств над воинами 211 бригады, - Умеров

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

Читайте также: Генштаб об издевательствах над воинами 211 бригады: командир отстранен, в воинскую часть направлена комиссия
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Топ комментарии
+11
Серйозно? Не надходило? Віримо, кришталево чисті ви наші.
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16.12.2024 21:55
+11
Знущання над воїнами 211-ї бригади: До Міноборони не надходила інформація про такі
випадки
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16.12.2024 21:55
+9
Буде потужне *****.
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16.12.2024 21:51
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Буде потужне *****.
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16.12.2024 21:51 Ответить
Серйозно? Не надходило? Віримо, кришталево чисті ви наші.
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16.12.2024 21:55 Ответить
Згодом двоє офіцерів, які займалися https://www.pravda.com.ua/articles/2024/10/16/7479847/ службовими розслідуваннями щодо СЗЧ, вирішили перевірити, чи не переховується втікач за місцем реєстрації. І поїхали в село на Тернопільщині.
...
Офіцери піднялися на горище, де ховався солдат. І побачили жахливу картину.

"Чоловік був у критичному стані: худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п'яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там уб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу", - згадує в розмові з УП колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук.
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16.12.2024 21:57 Ответить
А ось логічний результат таких знущань, коли вони не покарані, - солдат знову втік

"Наприкінці липня цього року солдат, який наважився на СЗЧ через знущання Владислава Пастуха, повернувся на службу. Бригадний медик направив його на лікування від алкогольної залежності та реабілітацію. Після відновлення військовий продовжив службу в 211-ій понтонно-мостовій бригаді.

Але вже восени солдат дізнався, що командування збирається позбутися його - перевести в піхоту. Він знову втік у СЗЧ."
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16.12.2024 22:11 Ответить
Як показує практика, таке становище у в/ч є наслідком похерестичного ставлення до звернень заявників, що надходять як до командування ЗСУ, так і до МОУ. Звичайна практика роботи зі зверненнями - це спуск скарг донизу - тому, хто і є порушником. Тому у звітності усе красота, а реально таке само, як у пацаків.
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17.12.2024 11:41 Ответить
Знущання над воїнами 211-ї бригади: До Міноборони не надходила інформація про такі
випадки
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16.12.2024 21:55 Ответить
Типова картина в голові пересічного завсідника зе-телемарафона.
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16.12.2024 23:04 Ответить
Не, алкашню призвали для того, шобы она брала верх над командиром.
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16.12.2024 21:55 Ответить
И еще вопрос, откуда мухло на передовой? Значит периодически алики оставляют передовую?
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16.12.2024 21:58 Ответить
походу, шо алики могут пропивать?
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16.12.2024 22:00 Ответить
Ну так это инженерные войска, они же не сидят в окопах на передовой постоянно. Выполнили задачу и отошли в тыл. А в тылу, можно достать что угодно...
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16.12.2024 22:11 Ответить
Вопрос остался открытым, мол, что пропивают?
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16.12.2024 22:15 Ответить
Трохи наївне питання) Без образ. Да і це ж не бойовий підрозділ
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17.12.2024 01:04 Ответить
Та боехня. Не може ж бути. Правда ж?
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16.12.2024 22:03 Ответить
В Кам-Рани как-то местные вьетнамцы подогнали совковоенным отравленную ламойку(самогон). Пару сдохло, один ослеп , еще одного парализовало...
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16.12.2024 22:03 Ответить
В Кам-Рани пропивали зимние шапки и хозяйственное мыло.
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16.12.2024 22:08 Ответить
Насчет зимних шапок в тропиках - верю. В Персидском заливе зимой +19*С,+25*С. Индусы закутываются в шубейки и шапки-ушанки, говорят что это ту мач кул.
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16.12.2024 22:13 Ответить
Виникає єдине питання: це укробуряти чи бурятоукри?
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16.12.2024 22:10 Ответить
Звернення на гарячу лінію мають бути анонімними. Тому що військового просто з'їдять після того як він звернеться туди.
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16.12.2024 22:12 Ответить
Та я не анонімно звертаюся. Письмові відповіді неможливо раніше місяця отримати. Письмова відповідь гівнячого полковника потрібна для того щоб подавати до суду на частину. Частина програє майже всі позови. Тобто гівно нач. штабу і гівно комбриг свідомо порушують все що хочуть. Генштабу і міністерству пофіг. А особисто я отих штабістів не боюсь. Треба мати нормальних адвокатів, знайомих депутатів, ще бажано журналістів. Бажано ще когось із СБУ. Ха ха ха.
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16.12.2024 22:52 Ответить
До чого там суд, якщо це кримінальний злочин полковника, нач штабу чи комбрига? З тими злочинцями і перевертнями у погонах не потрібно судитися як з жінками про розподіл майна.
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17.12.2024 03:21 Ответить
Наприклад порушення в оплаті праці. Жоден слідчий тіпа не побачить склад злочину. Тому через письмові пояснення того то і того то, можна звертатися до суду і стягувати гроші. Найбільше приниження гівнюків командирів це примусове стягнення бабла. Вони рахують підрозділи своїми власними латифундіями. Хочуть платять, хочуть не платять. Які хочуть рапорти, такі і складають. Контролю немає ніякого. Комбриги організовують потоки бабла від солдата до себе, а там і далі. Так що психоз в них лише через бабло, а не від кількості сзч, втрачених позицій, відсутності нормального БК чи озброєння. Наприклад наші майори зациклені на гарних фотках і відосиках у доповідях і організацію збору грошей з солдат. Умови проходження служби їх не цікавлять, то має організувати солдат сам для себе. Я скажу навіть більше. Якщо взяти одночасно і відправити у відпустку на невизначений строк нашого начальника штабу і командира підрозділу, то у роботі підрозділу нічого не зміниться. Їхнє ніхєра не роблення можуть легко робити сержанти. Ха ха ха.
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17.12.2024 05:40 Ответить
У військової частини вказівки дебілів зверху (наприклад, із ДСЗ) - посилати усіх нахер. Із виплатами, із обрахуванням вислуги, із переведеннями, із відпустками... Зрідка який нач юрслужби бере на себе відповідальність забезпечити виконання законів у в/ч.
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17.12.2024 11:45 Ответить
Ці факти мають розслідувати не Міноборони, а військова прокуратура
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16.12.2024 22:22 Ответить
У 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ командири систематично https://www.unian.ua/society/bili-ta-priv-yazuvali-do-hresta-zhurnalisti-rozkrili-zhahlivi-podiji-u-zhirniy-brigadi-12854253.html знущалися над військовими та жорстоко били їх. Про це Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України стало відомо ще 10 вересня, після чого різні докази було направлено до ДБР.

Про це розповіла народна депутатка України Юлія Яцик в ефірі https://www.youtube.com/live/Om4L7a0usxc?si=LW4ZoHPgzIlu99e- "Новини Live".
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16.12.2024 22:30 Ответить
Та ваша гаряча лінія місяць розглядає скаргу чи звернення. Командири як збивали бабло так і збивають. Це в кращому випадку. Скарг порушення прав гори. Комбриги охірєвші від своїх повноважень. Статути, накази, кодекси до лампочки. Контрозвідка на побігушках. Може разом за столом з комбригом тільки бухати. Морально - психологічний стан солдата нікому нецікавий. Конченого офіцера хвилює лише гарна картинка його доповіді вищому командуванню. Піджаків переконують що не статутні відносини це нормально. Мало досвідчені лейтенанти ведуться на брєд майорів, які за свою кар'єру жодного кацапа не мінуснули. Проте в бухлі розбираються нормально . Складається враження, що оце міністерство і генштаб просто тупо покривають гівнюків полковників, бо ті напевно заносять бабло . Ха ха ха.
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16.12.2024 22:44 Ответить
Ви шо, таке писати. Тут цивільні і так в шоці, хто в армії не був. Люди не можуть зрозуміти, звідки горілка на передовій (люди ж в космосі воюють). А якщо ще написати, що і дівчата легкої поведінки є на фронті, то тут взагалі половина свідомість втратить
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17.12.2024 01:17 Ответить
Горілка з'являється, коли жоден з командирів не знає де перебуває солдат і що він робить. Це порушення статуту. Командир має бути і жити серед особового складу. Якщо командир аватар, то і підлеглі будуть аватарами. Солдат опинився в безстроковому перебуванні у армії разом з безстроковим перебуванням гівнюка офіцера. Тому у солдата і виникає думка про бухло, а у гівна офіцера думка не тільки про бухло, а ще й як збагатитися за рахунок солдата Аватара. Ха ха ха.
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17.12.2024 05:51 Ответить
Да я взагалі, що це не проблема і горілка була, є і буде. Принаймні до тих пір, поки буде мобілізація. Бо тим, хто займається мобілізацією, начхати на якість тих, кого вони гребують. Всім на все начхати. Суспільство кривих дзеркал - всі всім брешуть і всі очікують якоїсь "перемоги", але кожен вкладає в це поняття щось своє. А взагалі я цю всю систему знаю
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17.12.2024 05:58 Ответить
Бригади, які мають позитивний досвід і нормальні результати, в які солдати хочуть перевестися треба однозначно доводити до дивізій. Але без гівнячих командирів з інших бригад. Наприклад наш комбриг робить все щоб за допомогою армії плюс особовий склад не переводився. З ним і штабом більшість служити не хоче, бо є інші гідніші приклади інших бригад. А для суспільства важлива фоточка де солдат в огні, багнюці, постійно на останніх жилах стримує навалу в якихось корчах. А ще писати про якоби постраждалих від репресій генералів. Ха ха ха.
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17.12.2024 09:08 Ответить
Без сумнівів заносять, а ті в свою чергу заносять до квартально-кремлядської опи, яке потім йде на валютний ринок, обвалюючи гривню, і в офшори.
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17.12.2024 03:26 Ответить
От для якоби опозиції є чудова нагода через свої "схеми" оприлюднити статки генералів, полковників, майорів. Мільйонні суми сами про все скажуть. І це при тому, що жоден офіцер на нулю не перебуває ніколи. Може приїхати на 15 хв. для пустопорожньої триндьожі. Не більше. Ха ха ха.
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17.12.2024 05:56 Ответить
Без Генштабу, командири таке не робили б. Хто призначив їх командирами, як не генерали Генштабу. Хто призначив генералів до Генштабу, та хто призначив командувача Генштабом? Хто зробив найбільшу корупцію в країні та на фронті? Запитайте владу, чому не повернуть до Генштабу генерала Муженко, Кривоніс, Марченко, Галушко? Тому, що вони знають як повертати землю з неволі, а головне, влада боїться правди від них.
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16.12.2024 22:51 Ответить
Бухло на 0??? Тому і флангі біжуть???
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16.12.2024 23:01 Ответить
Фланги біжуть в гастроном
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17.12.2024 06:01 Ответить
Ну а хто вас мав інформувати? Той чувак з хреста, то він був прив'язаний. Чи інщі із клітки вам відосік скинути?
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16.12.2024 23:16 Ответить
Начорта нам таке мо і такий зе-міністр оборони!!!
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16.12.2024 23:52 Ответить
Царь не ведал что творят бояре
Рыба гниет с головы
Вот и всплывло ИПСО
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17.12.2024 00:08 Ответить
До відділку поліції не надходили скарги про незаконну торгівлю а підземному переході
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17.12.2024 01:07 Ответить
Вони такі звіздуни
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17.12.2024 07:10 Ответить
Це вже підараси ЗСУ
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17.12.2024 07:13 Ответить
Великий СОРОМ
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17.12.2024 08:14 Ответить
 
 