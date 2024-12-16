Издевательство над воинами 211-й бригады: В Минобороны не поступала информация о таких случаях, будет расследование
Министерство обороны Украины не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ, но все заявленные в СМИ факты будут расследованы.
Об этом сообщил спикер ведомства Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, случаи нарушения прав могли оставаться скрытыми из-за страха военных перед возможным запугиванием или репрессиями.
Лазуткин отметил, что в Минобороны сейчас разрабатывается законопроект о создании должности военного омбудсмена, который и должен рассматривать подобные кейсы.
Сейчас, если права военнослужащего нарушаются, то он может обратиться на горячую линию ведомства или в Центральное управление защиты прав военнослужащих, добавил представитель оборонного ведомства.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.
Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
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Офіцери піднялися на горище, де ховався солдат. І побачили жахливу картину.
"Чоловік був у критичному стані: худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п'яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там уб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу", - згадує в розмові з УП колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук.
"Наприкінці липня цього року солдат, який наважився на СЗЧ через знущання Владислава Пастуха, повернувся на службу. Бригадний медик направив його на лікування від алкогольної залежності та реабілітацію. Після відновлення військовий продовжив службу в 211-ій понтонно-мостовій бригаді.
Але вже восени солдат дізнався, що командування збирається позбутися його - перевести в піхоту. Він знову втік у СЗЧ."
випадки
Про це розповіла народна депутатка України Юлія Яцик в ефірі https://www.youtube.com/live/Om4L7a0usxc?si=LW4ZoHPgzIlu99e- "Новини Live".
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