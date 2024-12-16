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Генштаб ВС (5775) издевательство (131) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)

Генштаб об издевательствах над воинами 211 бригады: командир отстранен, в воинскую часть направлена ​​комиссия

Похресник командира 211 бригади Пастух знущався з військових та вимагав гроші

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в воинскую часть 211-й понтонно-мостовой бригады и отстранил командира воинской части из-за вероятных фактов издевательства над военными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Напоминается, что 16 декабря 2024 года в медиа был обнародован материал, освещающий факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

По решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации.

На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Привязал к кресту: Крестник комбрига 211-й бригады Пастух издевался над военными, - СМИ. ФОТО

"О ходе и результатах проверки будет проинформировано дополнительно в установленном законодательством Украины порядке.

В то же время следует отметить, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство", - отмечают в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
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Топ комментарии
+19
Буде фото по всій кацапії чи ні, а такі речі замовчувати не можна.
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16.12.2024 15:22
+17
Во, блін! Ще й для комісії доведеться гроші збирати!.
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16.12.2024 15:11
+14
А так все було добре, по-домашньому....
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16.12.2024 15:13
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Во, блін! Ще й для комісії доведеться гроші збирати!.
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16.12.2024 15:11 Ответить
Може хто підкаже - як на передовій і не тільки боротися з аватарами в той час коли людей катастрофічно не вистачає??? Почнеш всіх бухарів відвозити в тил на губу, а вони того і хочуть, то хто залишиться крити дупи розумників, які за фсьо харошее!
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16.12.2024 19:37 Ответить
Відповім по-кацапсьи: "Нє всьо так адназначно". От чи хтось з цих дописувачів служив у військовому підрозділі, де командир дає наказ, а солда розвертається і йде геть посилаючи командира. Я мав нагоду спостерігати таку ситацію в 1984 році в Хмельницьку. Лейтенант-народник (це після військоої кафедри університету зразу попереджую, я не був цим лейтенантом. Я був в цей час солдатм-строковиком) дав наказ солдатові (солдат був узбек) прибрати місце механіка-водія в танку. Останній просто послав офіцера і пішов. Ну і що тут робити? Благо ротний це побачив. Так от він зі мною затягли цього "урку" в ротного кабінет і там ротний провів виховну роботу. Я тримав а ротний виховував. Урка два дні не бачив на очі, бо "проходячи вночі в туалет не помітив відкриті двері і вдарився об них". А як інакше и думаєте виховувати алкашів на фроні? Як?. Поясніть.
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16.12.2024 20:09 Ответить
То і я про те саме!
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16.12.2024 20:41 Ответить
А так все було добре, по-домашньому....
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16.12.2024 15:13 Ответить
чергова ІПСО від зелених зрадників для відволікання уваги від ситуації з Покровськом....
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16.12.2024 15:18 Ответить
Комісія ВСП допоможе як мертвому припарки або як бабі кадило
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16.12.2024 15:20 Ответить
як мертвому прикладом
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16.12.2024 16:02 Ответить
👏
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16.12.2024 16:09 Ответить
Це фото тепер буде по всій кацапії...
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16.12.2024 15:19 Ответить
ІПСО ніхто не відміняв....
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16.12.2024 15:21 Ответить
Буде фото по всій кацапії чи ні, а такі речі замовчувати не можна.
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16.12.2024 15:22 Ответить
Сам "смарагдовий" власним ротом просив журналістів не писати про корупцію, бо не на часі.
Так буде і тут, - панять і прастіть. Через тиждень новий шкандаль змусить нас переключитися на щось інше, і ніхто не буде покараний (окрім підлеглих таких "пастухів").
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16.12.2024 15:46 Ответить
Тоді потрібно такі випадки приховувати бо цим скористуються кацапи? А може потрібно за такі випадки відповідно карати, тоді й кацапам не буде, що використовувати.
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16.12.2024 15:34 Ответить
Пора вже перестати жити за принципом що скажуть кацапи.
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16.12.2024 15:42 Ответить
Я до того, що яким придурком треба бути, щоб таке робити...
А певно він родич отих "інженерів" які майструють новітні українські міни 120-мм.
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16.12.2024 15:51 Ответить
Я до того, що яким придурком треба бути, щоб таке робити
Вот так выглядит "Не хочешь - заставим" Летеха пи....дил отличников боевой подготовки? Пи.....дили мусор которому всё пох. Пятеро .башут, а один ужратый дрыхнит. А ху..и вы мне сделаете? Ну денежное довольствие за месяц не получу, И .... с ним. Накормят. Оденут. Спать уложат, а на дурь бухло найду. На производстве по статье вылетишь, а тут из армии выгнать?
Воспитывать надо. Общественного наставника из клуба анонимных алкоголиков. О том как корабли бороздят просторы Большого театра. Надеялся может битиём дойдёт. Был бы гомнистый подвёл под статью уголовки. Он всё равно обоссаный завтра не будет ничего помнить.
А шо? Кто то скажет что пи....дили за то шо на построении обрыгался? Нет, избивали за то что денег на взятки не давал. А это совсем другое дело.
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16.12.2024 16:33 Ответить
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16.12.2024 15:58 Ответить
Проблема не стільки в тому, ЩО кажуть кацапи, а у тому, КОМУ вони це кажуть. Так тупо підставлятися можуть тільки ідіоти.
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16.12.2024 21:17 Ответить
Обов'язково. Хит сезона.
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16.12.2024 21:14 Ответить
Армія це зріз суспільства, навіщо дивуватися…
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16.12.2024 15:25 Ответить
Тоді командування і ГШ ЗСУ - це зріз кацапської агентури в українській владі
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16.12.2024 18:26 Ответить
Кацапи таких не відсторонюють, а по службі рухають, тут ти мимо тазу…
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16.12.2024 21:48 Ответить
"Покарали" пздц..... відсторонили..... а може у СІЗО має посидити на час слідства? А за підтвердження фактів знущання сісти на декілька років й втратити звання офіцера, щоб вийшов рядовим на волю.
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16.12.2024 15:26 Ответить
ти тупий чи зебіл просто? знущання над аватарами? Та він їх міг всіх під суд віддати
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16.12.2024 15:28 Ответить
В тому то і справа, міг. Але використовував у своїх корисних цілях.
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16.12.2024 15:38 Ответить
Ага, ага. Целей с укуреным - вагон, и маленькая тележка. Он каменщик - от бога. Или электрик с тысячей допусков. Нарколыга, он и есть пропащий.
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16.12.2024 16:35 Ответить
Yuri судячи з твого коментаря тупий ти.
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16.12.2024 15:56 Ответить
та ні, мамчин пончик просто ти не був в армії і не знаєш чим там небезпечне потурання алкашам і як з ними "працює" медицина чи всп. Тому командири і приймають свої рішення
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23.12.2024 12:45 Ответить
люди типа сержанат Маркуса имеют свойство предвидеть события. Быдло-кумовско-колхозносовковая система побеждает в Украинской армии. 211 бригада из Каменец Подольского, как город управляется такая и бригада, люди одни и те же, они ничего другого не бачили, учиться не желают, скотинячее отношение к себе подобным у них в генофонде записано.
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16.12.2024 15:32 Ответить
Маркус - ще той піарщик

такого про 47 натерендів

як щойно хтось стає медійним, то зірка з неба затьмарює все... за невеликим виключенням типу Бутусова, Луценко та інших
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16.12.2024 18:46 Ответить
Война идёт. Нет возможности безжалостно отсеивать тех кто деструктивно влияет на армию. Я не про синюков и нариков. Я про тех кто их должен перевоспитывать
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16.12.2024 16:38 Ответить
Тіпа щось роблять, тіпа не бездіяльність. Хе-хе.
Не вірю, показуха
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16.12.2024 15:40 Ответить
Це може комусь не подобатись, але що робити із засциками на службі? Війна, а воно бухе. Саме загине і товаришів підведе. Так опісля родині ще платити...
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16.12.2024 15:43 Ответить
Примусове лікування, кодування? Суд над головою ВЛК та наркологом, що таких в армію пропустили?
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16.12.2024 15:56 Ответить
Прощє його вигнати і все, так деякі спецом бухпють щоб їх нікуди не посилали
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16.12.2024 17:00 Ответить
Вирішувати проблему системно. Військова поліція, військова прокуратура, військові суди. У нас всього цього немає і тому командири та їх похрестники мають ставати і поліцейськими і катами. А була б поліція - протокол, суд, покарання.
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16.12.2024 16:08 Ответить
А служить сам останется? Это стройбат. Туда и так после всех отсевов непотреб поступает. А командир им всем направления в больничку, на лечение пишет. Кла житуха. Всю войну в клубе анонимных алкоголиков лекции слушать.
Не лезьте вы в закрытые мужские общества. Зона и армия. Так выглядит "Не хочешь - заставим"
Он и на кресте угашеный висит.
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16.12.2024 16:46 Ответить
Так ніхто і не лізе. Привозять
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17.12.2024 07:17 Ответить
"Бить нельзя их. А не вникнут объяснять".
А Демьяненко, в роли Шурика. В тюрьму. Ишь Федю тиранил. Правильно Пуговкин поступал. "Ты Федя лежи, лежи. А я расскажу как бороздят просторы театра"
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16.12.2024 16:42 Ответить
Якесь дивне фото. Фотошоп, чи ліліпут на хресті?
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16.12.2024 16:04 Ответить
Ухилянта тоді також розстрілювати. З якого дива лишати жити? А якщо Аватара стріляти, то першого розстріляти содоля гівнюка. Поки хлопці по його хотєлках гинули, воно бухало в ресторанах з такими самими. Поковників і мвйорів можна також зустріти за 50 км від своїх підрозділів. Це сзч чи не сзч? Розсилає своїм шнирям смс по скільки їм з солдат "збивати". Тоді також розстріляти. Але ж тут бути волати що ображають тіпа бойових офіцерів. Перші бухарі це офіцери. У нас був майор який вимагав у піджаків носити йому віскі. Тепер пішов на підвищення. Що з таким зробити? Правильно . Розстріляти. Ха ха ха.
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16.12.2024 21:06 Ответить
всі бухарі, крім Petro Yakovec. Переконливо.
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16.12.2024 23:54 Ответить
Більше двох років взагалі не вживаю алкоголю. Ха ха ха.
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18.12.2024 10:49 Ответить
Розжалувати в рядові і на нуль, бажано з хлопцями 211 бригади
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16.12.2024 16:39 Ответить
А скільки ще після війни спливе випадків. Можно буде новий цикл передач на хісторі ченел знімати "війни бе прикрас"
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16.12.2024 16:44 Ответить
Ну й що? Невже хтось повірить,що про таке не знали ні в оперативній групі,ні в Суходільних силах,ні в генштабі ні в Умерова? Ні в СБУ,прокуратурі? якби не розголос,все продовжувалося б....
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16.12.2024 16:54 Ответить
аніжєдєті
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16.12.2024 17:05 Ответить
Були сигнали з 152 єгерської бригади, з академії тепер з 211 понтонно-мостової і що з того, результату нуль, ніхто нічого змінювати не буде пока не зміниться система,можна всьо порєшать ... сумно.
А ви тіко донатьте і мовчіть .
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16.12.2024 17:15 Ответить
Того, кто в наши дни, распял человека, нужно отстранять от общества, желательно пожизненно
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16.12.2024 17:29 Ответить
" ... бив та знущався з військових, які вживали алкоголь..."
Які всі праведні, ви шось мабуть сприймаєте по іншому?
Тобто ці бухарі і далі нехай жеруть оковиту, бож вони не такі як усі... їх не можно чіпати, змушувати. Хочете їх виправляти, так беріть цих ... до себе тай виправляйте, вмовляйте, станцюйте їм...
Ви спитали тих хто замість цих вельмишановних представників виїжджав на виконання завдань бо ці квіточки матусі втомилися чарку підіймать? Чи взагалі разом з ними, коли треба мало шо за себе і за побратимів так ще й це м'ясо за собою тягати, бо кинеш це ж піпець - покинув побратима на призволяще, ще й кримінал накинуть...
Хто в темі той знає як з цими шанувальниками оковитої роблять, усі інші сидіть по теплих домівках і не трусіть повітря!
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16.12.2024 17:42 Ответить
Ти так і не второпав самої суті того що відбулося...Робити фото та ще й викладувати "подібне" може тільки хвора на всю голову людина! І вся проблема глибже, ніж "трясти-не-трясти повітря" і починається з вулиці, коли з неї "гребли" саме таких індивідумів для "галочки" бо їх простіше "загребти" і ніякого толку від таких "воїнів"...мова ж іде про "аватарів", правда ж?! Доречі серед "шакалья" (не плутати із офіцерами!) таких тако ж предостатньо подібних і воин вже давно шаро..ся по в/ч...Та й взагалі толку від таких "побратимів" навіть якщо він тверезий бо ефективність практично "нульова" і краще без них йти! Ми взагалі таких не брали бо потім ще за ними слідкуй щоб не дай що з ним трапиться, а воно тобі таке треба? "Хто в темі" той уйньою не займається і не викладує подібні фото в інет млять...і щоб шо довести, що ти дол..б?!
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16.12.2024 18:45 Ответить
Які проблеми з аватарами? Вони відвозяться на всп, а далі вже справа всп. Все прописано в дисциплінарному статуті. Дебільний командир в цьому випадку у гіршому становищі із своїм криміналом ніж аватар. Але ж піде і забашляє ще вищому командиру та й на тому все. Порішають як між собою як зелені менеджери. Ха ха ха.
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16.12.2024 19:40 Ответить
І це що слава Україні? Ха-ха-ха
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16.12.2024 18:26 Ответить
птенєц путєна обізвався
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16.12.2024 23:55 Ответить
Усі, хто сидять на м,яких іграшках- засуджують. Усі, хто стикається з алкашами в роботі, службі розуміють, що інакше не діє (навіть захистити синього від самого себе)
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16.12.2024 18:47 Ответить
Якщо солдат синій, то це треба для початку документально зафіксувати. Є статути, закони і конституція які стоять над будь яким гівнюком командиром. У любого командира є затверджені важелі впливу на солдата. Навіть матюкаючийся командир це гівно. У мене був командир, який матюкався, а потім вибачився за емоції. А зараз 20 річні гівнюки майори, випускники гівнячих академій схиляють піджаків " збирати" гроші з солдат. Тобто шарять щоб самим не підставлятися, а цю галіму фігню скинути на плечі піджаків. Кришують їх зами комбригів. Якщо зацікавляться компетентні слідчі не сцикуни, то можу видати цілу пачку прізвищ. Але ж балачки гівнюків командирів важко доводити. Треба відео, диктофони, свідки і т. д. Тобто деморалізація солдат іде повним ходом. Аватара завозять на задувку у всп. От і все, що може зробити будь який командир. Все інше кримінал. Ха ха ха.
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16.12.2024 19:28 Ответить
Про це написала головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва на своїй Facebook-сторінці, що цей пастух є сином начштабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка
https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid0hfynVTVJMu1y7SKyuqWPczMspYmmbBk1toCrcXkd4NZhjPByS28n3nCzTEvFGXLcl
Тобто Цезор забув нагадати, що цей виродок - синочок начштабу
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16.12.2024 20:03 Ответить
ЗСУ потрібне самоврядування на загальній, рівній й відкритій основі серед всього особового складу.
Такий порядок існував ще з давніх давен часів козаччини. Совкова привладна політ-номенклатурна система управління військами притаманна лише свинособакам й таким же кримінальним диктаторським режимам, де потрібно тримати у рабстві й узді всі поневолені ними народи. В Україні це не працює, де люди віддані цінностям свободи, рівності і демократії.
Поки неприхована ворожа агентура і 5-та колона в українській владі буде насаджати армії військове керівництво, воно ж командування, нічого ніколи не зміниться.
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16.12.2024 20:21 Ответить
Згоден на всі 100.
Совдепівська модель армії, то максимально принизити дух бійця, до рівня м'якого м'яса, щоб ним можна тикати в любу амбразуру, ну а х@лє - баби ще нарожають.
А наша задача максимально зберегти генофонд нації, а не вже прокляті тисячу разів розвалини. Зелена фсбшна кодла бездарно вбила сотні тисяч кращих українців, які самовіддано за покликом серця і душі пішли відбивати від московитів тилових ухилянтів чінуш, мусорів, інвалідів прокурорів, які і будуть далі розмножувати своє хитрозроблене хохломалороське нутро. Тобто кращі сини й дочки гинуть, щоб лайно, яке весь час гнобить українців спокійно собі танцювало на кістках і пакувало свої матрасики грошима заробленими на крові.
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16.12.2024 22:02 Ответить
А "верховний" ішак в темі? Може це чмо відосік на цю тему склепає.
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16.12.2024 22:02 Ответить
ну як сам лубінець бере то точно розслідують
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16.12.2024 23:11 Ответить
Шлях української армії і флоту останніх 33 років - дідівщина і годковщина, але верховні командуючі і суспільство про це не знали.
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16.12.2024 23:29 Ответить
Мають зброю і холодну теж ...перерізати можуть ,чи застрелити як шо є гідність до себе !!!
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17.12.2024 00:43 Ответить
А, військовий прапор, який президент особисто презентував, забрали? Якось дивно, що при нинішній владі в основному покидьків нагороджують, щоб це могло значити?
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17.12.2024 06:02 Ответить
А я все думав чому всі так хочуть в армію, чому кілометрова черга добровольців під військоматом ТЦК.
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17.12.2024 09:21 Ответить
 
 