Генштаб об издевательствах над воинами 211 бригады: командир отстранен, в воинскую часть направлена комиссия
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в воинскую часть 211-й понтонно-мостовой бригады и отстранил командира воинской части из-за вероятных фактов издевательства над военными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Напоминается, что 16 декабря 2024 года в медиа был обнародован материал, освещающий факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
По решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации.
На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.
"О ходе и результатах проверки будет проинформировано дополнительно в установленном законодательством Украины порядке.
В то же время следует отметить, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство", - отмечают в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Так буде і тут, - панять і прастіть. Через тиждень новий шкандаль змусить нас переключитися на щось інше, і ніхто не буде покараний (окрім підлеглих таких "пастухів").
А певно він родич отих "інженерів" які майструють новітні українські міни 120-мм.
Вот так выглядит "Не хочешь - заставим" Летеха пи....дил отличников боевой подготовки? Пи.....дили мусор которому всё пох. Пятеро .башут, а один ужратый дрыхнит. А ху..и вы мне сделаете? Ну денежное довольствие за месяц не получу, И .... с ним. Накормят. Оденут. Спать уложат, а на
дурьбухло найду. На производстве по статье вылетишь, а тут из армии выгнать?
Воспитывать надо. Общественного наставника из клуба анонимных алкоголиков. О том как корабли бороздят просторы Большого театра. Надеялся может битиём дойдёт. Был бы гомнистый подвёл под статью уголовки. Он всё равно обоссаный завтра не будет ничего помнить.
А шо? Кто то скажет что пи....дили за то шо на построении обрыгался? Нет, избивали за то что денег на взятки не давал. А это совсем другое дело.
такого про 47 натерендів
як щойно хтось стає медійним, то зірка з неба затьмарює все... за невеликим виключенням типу Бутусова, Луценко та інших
Не вірю, показуха
Не лезьте вы в закрытые мужские общества. Зона и армия. Так выглядит "Не хочешь - заставим"
Он и на кресте угашеный висит.
А Демьяненко, в роли Шурика. В тюрьму. Ишь Федю тиранил. Правильно Пуговкин поступал. "Ты Федя лежи, лежи. А я расскажу как бороздят просторы театра"
А ви тіко донатьте і мовчіть .
Які всі праведні, ви шось мабуть сприймаєте по іншому?
Тобто ці бухарі і далі нехай жеруть оковиту, бож вони не такі як усі... їх не можно чіпати, змушувати. Хочете їх виправляти, так беріть цих ... до себе тай виправляйте, вмовляйте, станцюйте їм...
Ви спитали тих хто замість цих вельмишановних представників виїжджав на виконання завдань бо ці квіточки матусі втомилися чарку підіймать? Чи взагалі разом з ними, коли треба мало шо за себе і за побратимів так ще й це м'ясо за собою тягати, бо кинеш це ж піпець - покинув побратима на призволяще, ще й кримінал накинуть...
Хто в темі той знає як з цими шанувальниками оковитої роблять, усі інші сидіть по теплих домівках і не трусіть повітря!
https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid0hfynVTVJMu1y7SKyuqWPczMspYmmbBk1toCrcXkd4NZhjPByS28n3nCzTEvFGXLcl
Тобто Цезор забув нагадати, що цей виродок - синочок начштабу
Такий порядок існував ще з давніх давен часів козаччини. Совкова привладна політ-номенклатурна система управління військами притаманна лише свинособакам й таким же кримінальним диктаторським режимам, де потрібно тримати у рабстві й узді всі поневолені ними народи. В Україні це не працює, де люди віддані цінностям свободи, рівності і демократії.
Поки неприхована ворожа агентура і 5-та колона в українській владі буде насаджати армії військове керівництво, воно ж командування, нічого ніколи не зміниться.
Совдепівська модель армії, то максимально принизити дух бійця, до рівня м'якого м'яса, щоб ним можна тикати в любу амбразуру, ну а х@лє - баби ще нарожають.
А наша задача максимально зберегти генофонд нації, а не вже прокляті тисячу разів розвалини. Зелена фсбшна кодла бездарно вбила сотні тисяч кращих українців, які самовіддано за покликом серця і душі пішли відбивати від московитів тилових ухилянтів чінуш, мусорів, інвалідів прокурорів, які і будуть далі розмножувати своє хитрозроблене хохломалороське нутро. Тобто кращі сини й дочки гинуть, щоб лайно, яке весь час гнобить українців спокійно собі танцювало на кістках і пакувало свої матрасики грошима заробленими на крові.
військоматомТЦК.