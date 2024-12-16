Генштаб об издевательствах над воинами 211 бригады: командир отстранен, в воинскую часть направлена ​​комиссия

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в воинскую часть 211-й понтонно-мостовой бригады и отстранил командира воинской части из-за вероятных фактов издевательства над военными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Напоминается, что 16 декабря 2024 года в медиа был обнародован материал, освещающий факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

По решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации.

На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.

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"О ходе и результатах проверки будет проинформировано дополнительно в установленном законодательством Украины порядке.

В то же время следует отметить, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство", - отмечают в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.