СМИ сообщают об издевательствах над военными в 211 бригаде. ФОТО

Военнослужащий 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Наказание за употребление алкоголя или наркотиков во время службы в условиях военного положения предусматривает штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Несдача протоколов позволяла военным избежать административной ответственности за такое правонарушение и продолжать получать премии, пишет издание.

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"В ходе служебной проверки солдаты рассказывали мне, что для того, чтобы на тебя не составляли протокол, надо было заплатить от 5 до 20 тысяч гривен тому, кто обнаружил нарушение.

Также я установил много незаконных фактов, в частности - избиение военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги. В основном, издевательствами над бойцами занимался сын начштаба Пастуха, на тот момент старший лейтенант, а сейчас уже - капитан, Владислав Пастух, который был командиром одного из взводов в первом батальоне", - заявил офицер отделения психологической поддержки персонала Остафийчук, который тогда служил в 211-й бригаде и занимался внутренней проверкой

"Малый Пастух угрожал тем, что его батя (Валерий Пастух. - Ред.) - начальник штаба, а крестный - комбриг, которые могут перевести военных в пехоту, где их сразу бросят "на мясо". За счет этих угроз ему удавалось вымогать у ребят деньги", - рассказал один из сержантов.







По словам пяти бывших офицеров и сержантов бригады, Пастух-младший вымогал у военных средства и издевался над ними во время командировок для строительства фортификаций в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

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Одного из военных Владислав Пастух привязал к кресту и сделал фото.

По словам офицера отделения психологической поддержки персонала Остафийчука, который тогда служил в 211-й бригаде, после истории с крестом, которая вызвала большой резонанс в бригаде, Пастуха-младшего перевели на службу в другую часть, а его отец выплатил средства пострадавшим военным, которые написали рапорты.

Уголовное производство из-за издевательств над военными не было открыто ни прокуратурой, ни ГБР.

Ранее также сообщалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

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