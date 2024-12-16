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издевательство (131) ВСУ (6274)

СМИ сообщают об издевательствах над военными в 211 бригаде. ФОТО

Военнослужащий 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Наказание за употребление алкоголя или наркотиков во время службы в условиях военного положения предусматривает штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Несдача протоколов позволяла военным избежать административной ответственности за такое правонарушение и продолжать получать премии, пишет издание.

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"В ходе служебной проверки солдаты рассказывали мне, что для того, чтобы на тебя не составляли протокол, надо было заплатить от 5 до 20 тысяч гривен тому, кто обнаружил нарушение.

Также я установил много незаконных фактов, в частности - избиение военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги. В основном, издевательствами над бойцами занимался сын начштаба Пастуха, на тот момент старший лейтенант, а сейчас уже - капитан, Владислав Пастух, который был командиром одного из взводов в первом батальоне", - заявил офицер отделения психологической поддержки персонала Остафийчук, который тогда служил в 211-й бригаде и занимался внутренней проверкой

"Малый Пастух угрожал тем, что его батя (Валерий Пастух. - Ред.) - начальник штаба, а крестный - комбриг, которые могут перевести военных в пехоту, где их сразу бросят "на мясо". За счет этих угроз ему удавалось вымогать у ребят деньги", - рассказал один из сержантов.

Похресник командира 211 бригади Пастух знущався з військових та вимагав гроші

По словам пяти бывших офицеров и сержантов бригады, Пастух-младший вымогал у военных средства и издевался над ними во время командировок для строительства фортификаций в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

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Одного из военных Владислав Пастух привязал к кресту и сделал фото.

Похресник командира 211 бригади Пастух знущався з військових та вимагав гроші

По словам офицера отделения психологической поддержки персонала Остафийчука, который тогда служил в 211-й бригаде, после истории с крестом, которая вызвала большой резонанс в бригаде, Пастуха-младшего перевели на службу в другую часть, а его отец выплатил средства пострадавшим военным, которые написали рапорты.

Уголовное производство из-за издевательств над военными не было открыто ни прокуратурой, ни ГБР.

Ранее также сообщалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

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Топ комментарии
+40
це 3,14здець !!! повний, безповоротний 3,14здець !!!
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16.12.2024 14:43
+28
Мотивація!
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16.12.2024 14:46
+25
Хто там хоче щоб військові керували країною? Повірте, від цього нічого хорошого очікувати не варто. Там у вищому військовому естеблішменті ******* не кращий ніж в 95й шоблі. От приставте - завтра президент Зелужний, то кого він набере собі в команду. Отаку наволоч і набере...
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16.12.2024 14:55
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Правила форума Совет форумчан
це 3,14здець !!! повний, безповоротний 3,14здець !!!
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16.12.2024 14:43 Ответить
будемо надіятися, що для них 3.14здець підкрався непомітно...
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16.12.2024 14:53 Ответить
Мотивація!
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16.12.2024 14:46 Ответить
как Иисуса....
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16.12.2024 14:50 Ответить
помийка то твоя голова.
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16.12.2024 14:57 Ответить
Іди нах уй,тварюко! Це такі,як ти,"пастухи",замість того,щоби висіти-займають посади тицяють і беруть хабарі або голосують за антиукраїнських виродків
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16.12.2024 15:02 Ответить
Та невже? Для тебе Україна-теж помийка? То йди тоді за ним-а підмінювати поняття не треба : все це ******** припиняється елементарно при бажанні-і мало припинитись ще у 14-му,якби йолопи менше толєрастів слухали після Майдану та у березні 22-го.
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16.12.2024 15:21 Ответить
Нє, для мене Україна це країна можливостей і соціальних ліфтів
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16.12.2024 15:22 Ответить
Навчись спочатку розрізняти державу і владу-а потім менторствуй. Це все одно,що говорити : автомобіль хонда - дуже поганий,тому,що водій-бовдур.
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16.12.2024 15:33 Ответить
Коли диктатор захоплює владу в державі і ототожнює себе з країною це одне. А коли більшість населення цієї країни - дегенерати, це інше
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16.12.2024 15:35 Ответить
Відкрию тобі страшну таємницю: в абсолютно УСІХ країнах більшість населення- дегенерати. Так завжди було,є і буде. Прогрес рухає активна меншість,а не отара.
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16.12.2024 16:04 Ответить
Та то просто хлопці приколються. Ми теж взимку з снігу члени ліпили в 2 метри зростом по молодості
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16.12.2024 14:51 Ответить
Так усі хто розтягував Зсу разом з чинушами політиканами і сенатором лугаром, тирив з баз і складів що міг - сьогодні поважні офіцери.
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16.12.2024 14:51 Ответить
У далекому 93 році я пішов до університету, де є військова кафедра. Саме з описаних вище причин я не збирався наближатися до армії навіть на гарматний постріл.
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16.12.2024 14:52 Ответить
Я не знаю, як це можна коментувати. Найгірше, що через таких псевдоофіцерів для всього іивілізованого світу не буде різниці міє ЗСУ і кацапською армією орків. І маю підозру, що таке діється не лише в цьому окремому гнійнику, на який перетворилася військова частина.
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16.12.2024 14:52 Ответить
Нихера себе наград у него он наверное до Берлина таки дошел
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16.12.2024 14:53 Ответить
двічі, але через шаурмєнєшні і пельменішні
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16.12.2024 15:07 Ответить
Ойойой, аватарів в армії ******* і знущаються з них, як так може бути(((

А ви всі коли навесні 22-го мародерів до стовпів примотували і знімали то всьо - це законно було чи не дуже?
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16.12.2024 14:53 Ответить
А побори з солдатів навесні 22го теж були?
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16.12.2024 14:58 Ответить
Аватарів треба гнобити БЕЗКОШТОВНО а не з метою отримання хабаря
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16.12.2024 15:06 Ответить
Алкоголізм це хвороба. Що роблять хворі люди у війську? З цього може варто було б почати, нє?
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16.12.2024 15:37 Ответить
є багато різних хвороб і більшість із них не звільняють тебе від служби, особливо враховуючи те що алкоголізм хоч і невиліковний але з ним живуть і працюють мільйони людей. і служать теж. просто пити таким людям не можна.
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23.12.2024 12:44 Ответить
Так ведь и правда "не може бути". Откуда в армии аватары?
Они что, прошли ВЛК?
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16.12.2024 16:29 Ответить
А тобі яке діло до цього,кацап? Чи у вашій рашистській підарській армії своїх проблем немає?
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16.12.2024 18:06 Ответить
діагноз "алкоголізм" не звільняє від служби.
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23.12.2024 12:40 Ответить
Чудова мотиваційна фотка. Треба розвісити копії на вхідних дверях військоматів.
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16.12.2024 14:54 Ответить
В нас немає військкоматів ,кацап. Ти краще свої фотки розвішуй,де ви дзюрите та іпете одне одного.
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16.12.2024 15:10 Ответить
Если у тебя в украиноязычном паблике все кацапы - делай что-нибудь с собой.
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16.12.2024 18:17 Ответить
Ну наверное не все а те кто хотя бы палится по детски на мелочах? Ты сам хоть себя кем считаешь, интересно.
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16.12.2024 19:18 Ответить
Я выше этих "считаний", считают лишь люди с ограниченным мировоззрением, они же и делят мир на черное и белое. Ладно за меня ... Моя бабка родилась в Российской Империи, потом жила в УНР, потом в Директории, потом в СССР, потом в независимой Украине. Кем она должна была себя считать?

Ну если кому-то нравится называть кацапами всех, чье мнение несовпадает с его - да ради бога. Там где два козака - там три гетьмана и один предатель (с)
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16.12.2024 20:38 Ответить
Причем тут бабка? У человека две бабушки и два деда обычно кстати. И да, я заметил, ты не кацап ты просто один из тех который хотел " как в Крыму, но доллар чтоб по 30 был". Да, для этого явно неограниченное мировоззрение нужно. Спрашивается, чего было сидеть и ждать у моря погоды? Ехал бы себе сразу уже в Москву если с языком проблемы, или в Сингапур там, Лондон или ещё куда.
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17.12.2024 08:42 Ответить
Хто там хоче щоб військові керували країною? Повірте, від цього нічого хорошого очікувати не варто. Там у вищому військовому естеблішменті ******* не кращий ніж в 95й шоблі. От приставте - завтра президент Зелужний, то кого він набере собі в команду. Отаку наволоч і набере...
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16.12.2024 14:55 Ответить
Це ті ж відморожені з 73 відсоткових.
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16.12.2024 15:05 Ответить
Пороха нужно будет переизбирать, но не думаю, что местные хомяки за него проголосуют. Будет величайший, "прытула" или какой-нибудь другой герой марафона, которого выкатят под выборы.
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16.12.2024 15:26 Ответить
Думаю можливим президентом міг би стати Дмитро Разумков. Він шось середнє між ригами і зешоблою. Дуже освідчений і хитрий. Якщо будуть вибори, то думаю його кандидатура буде в списку з великою вірогідністю
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16.12.2024 15:30 Ответить
у ломбардщика немає шансів. пика в нього дуже противна, ніхто за нього не проголосує, навіть дружина. Хіба що мама.
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16.12.2024 15:57 Ответить
Разумков? Ти серйозно, та це така ж московська консерва як і риги, найкращим варіантом був би Ігор Смешко, але команда найвеличнішого гетьмана зробила все, щоб усунути конкурента!(((
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16.12.2024 16:16 Ответить
Це та кремльовська консєрва що Ющенка намагався отравити? 😅 Його слід давно вистиг на українських теренах.
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16.12.2024 18:54 Ответить
Це єдиний варіант, але зелень знов почне вішати лапшу про баригу і завод в рашці, про кумів і друзів мабуть вже не будуть....
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16.12.2024 15:39 Ответить
Пороха так обісрали, що йому і після смерті не відмитись і добре б йому це усвідомити і не йти на вибори. Ви, якщо помітите, то і зараз провладні медіа, якщо і згадують прізвище Порошенко, то тільки у зв'язці з прізвищем Медведчука. А те що до 22 року Ме і Зе ну зовсім не були ворогами, то вже ніхто не пам'ятає.
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16.12.2024 15:59 Ответить
Або "Сірожа в окулярах"
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16.12.2024 19:27 Ответить
Всё правильно пишет Пидлога Маккартни: за все 30 лет независимости в мирное время в армию всегда шли только провинциалы из низовых малограмотных слоев : посмотрите биографии генерал-полковника Гелетея, бывшего министра обороны в 2014 году: родился в селе, образование 8 классов сельской школы, потом провинциальное сельское ПТУ , срочная служба в армии, потом закончил говенную низшую школу МВД с 2-ух летним сроком обучения.

Министр обороны генерал армии Кузьмук: род. в селе Дятиловка, 123 жителя,
министр обороны генерал-полковник Шуляк - родился в селе Коршев, 209 жителей, закончил сельскую школу.

Министр обороны генерал-полковник Затынайко, родился с.Отрадное, 362 жителя...

НИ одного министра обороны из Киева, из Днепра, ни одного из семьи научно-технической интеллигенции: сплошь одни совковые колхозники....
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16.12.2024 23:23 Ответить
А пачіму ми нє в НАТО?
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16.12.2024 14:57 Ответить
І гдье ленд-ліз !?
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16.12.2024 17:01 Ответить
рагулизм неискоренить ... Ну не хотят жить по закону как гражданские так и те кто в форме
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16.12.2024 14:58 Ответить
Это не рагули, это самые настоящие маларосы. Фамилия украинская, а нутро козломордого кацапа.
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16.12.2024 15:43 Ответить
Це радянська армія. Врешті саме такою я її памятаю. Суцільний мат. Після "служби" довелось заново вчитися говорити, але тоді вперше в життя я усвідомив себе вільною людиною, бо в армії якщо виникає якийсь конфлікт то його доводиться вирішувати. Комусь треба натовкти пику, але начальству пику не натовчеш і доводиться терпіти бо діватись нікуди. Теоретично можна і начальству дати по пиці, але опинишся в дисбаті аж бігом. На "гражданці" кайф - коли трапляється якийсь мудак в начальниках можна звільнитися, а якщо це просто знайомий чи співробітник просто перейти на іншу сторону вулиці і припинити будь яке спілкування...
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16.12.2024 14:58 Ответить
Особисто я з Вами розділяю думку. Довелось служити у 2022. До цього не служив.
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16.12.2024 16:13 Ответить
Мало б щось змінитися на краще за 40 років, але, все ще маємо як тоді казали "гаспада ахфіцєри" "как одел я портупею я тупею і тупєю"... На війні, як мені здається, якщо трапляється такий феєрично тупий мудак, то його можливо спершу пристрелити, а потім підірвати та списати на ворожий обстріл. Ну от хто там буде розбиратись...
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16.12.2024 18:10 Ответить
погрожував тим, що...можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо"

Аватари, яким найгірше покарання - перевід в штурмовий батальйон. В нормальне бойове братерство. А дасть командир ляпаса та через ВСП зніме усю зарплату - так можна шось вкрасти та поміняти на самогон у місцевих. Воїни, блін. А після війни стануть називати себе ветеранами.
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16.12.2024 15:06 Ответить
Свинячі рила
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16.12.2024 15:06 Ответить
І шо це за карлик-марсіанин на фото з хрестом, якщо не хєровий фотошоп?
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16.12.2024 15:08 Ответить
Він на задньому плані в рівчаку, тому здається меншим, це "перспектива"
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16.12.2024 15:13 Ответить
Завалив би урода !
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16.12.2024 15:11 Ответить
зелень таким чином розвалює ЗСУ і наступний крок зелені буде уся Україна.
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16.12.2024 15:13 Ответить
Цілком вірно. Спланована,виважена і послідовна дискредитація ЗСУ перед капітуляцією...
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16.12.2024 15:27 Ответить
системна робота. на третій рік війни в них нарешті почало виходити. старались, сукі.
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16.12.2024 15:55 Ответить
"...перевели в іншу частину..." - а здалося б зняти офіцерське звання і понизити до рядового, іншим була б наука.
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16.12.2024 15:16 Ответить
А ми ще щось про кацапів говоримо
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16.12.2024 15:34 Ответить
Всех трех ****** маларосов надо отдать под трибунал, разжаловать до рядовых и сразу перевести в бригаду несущую самые большие потери.
Алкашей - туда же.
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16.12.2024 15:39 Ответить
Оооо, слава ЗСУ , мабуть цього героя потім депутатом оберуть чи відразу презедентом чи прмеьером до залужного!

Украіна ж мріє про владу військових, а потім буде диву даватись, чого це іх до крестів посеред поля прибивають.

Але ось - саме така армія і є, а не ота хєрня шо вам в тіктоках розповідають
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16.12.2024 15:46 Ответить
Ось такі офіцери ЗСУ будуть гвардією у віську ху...а.
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16.12.2024 15:52 Ответить
Дивно, що досі суд Лінча ще на задіяли. Виконання покарань невповноваженими на це людьми завжди призводять до беззаконня. А рішення просте - повинна бути військова поліція, військова прокуратура і військові суди. А те що пішов розголос - до одного місця, погасять точечно, в іншому місці вилізе подібне. Проблеми не вирішуються системно, ніде.
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16.12.2024 15:54 Ответить
На ютубі є свіже відео про аватарів в нашій армії, автор каналу каже, що інколи доволиться застосовувати силу.
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16.12.2024 15:55 Ответить
Це не сила, це знущаннч
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16.12.2024 16:37 Ответить
це прояви садизму, якщо в тебе як в командира клепки хватає лише на такі покарання, то уяви як він планує бойові і які в нього відношення до втрат особового складу в наслідок поганого планування.

Ти мабуть щось поплутав с керівніцтвом, лідерством і садизмом с фотками солдатів на хресті розпятих (з шевронами Украіни до речі)
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16.12.2024 19:49 Ответить
НЕДОВОЛЬСТВО НАРОДА РАСТЁТ !)
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16.12.2024 15:58 Ответить
Якесь дивне фото. Фотошоп, чи ліліпут на хресті?
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16.12.2024 16:03 Ответить
Іллюзія.Він не поруч , а внизу у канаві, а кацап зверху.
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16.12.2024 16:27 Ответить
Можливо, але поруч не кацап а просто уйобок.
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16.12.2024 23:39 Ответить
одно другому не мешает.
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17.12.2024 16:31 Ответить
який верховний така й армія.довбойоби.
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16.12.2024 16:19 Ответить
Які виборці такий і верховний.
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16.12.2024 17:05 Ответить
згоден.то він їм і дякує розпяттям.
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16.12.2024 17:54 Ответить
Армія чи командування троляка свинособача?
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16.12.2024 18:58 Ответить
виборці чи преЗЕдент троляка свинособача ?
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16.12.2024 20:12 Ответить
а взагалі з часів Мазепи на хресті не розпинали - як в Батурині.одні і тє жє ?
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16.12.2024 17:56 Ответить
Відповім по-кацапсьи: "Нє всьо так адназначно". От чи хтось з цих дописувачів служив у військовому підрозділі, де командир дає наказ, а солда розвертається і йде геть посилаючи командира. Я мав нагоду спостерігати таку ситацію в 1984 році в Хмельницьку. Лейтенант-народник (це після військоої кафедри університету зразу попереджую, я не був цим лейтенантом. Я був в цей час солдатм-строковиком) дав наказ солдатові (солдат був узбек) прибрати місце механіка-водія в танку. Останній просто послав офіцера і пішов. Ну і що тут робити? Благо ротний це побачив. Так от він зі мною затягли цього "урку" в ротного кабінет і там ротний провів виховну роботу. Урка два дні не бачив на очі, бо "проходячи вночі в туалет не помітив відкриті двері і вдарився об них". А як інакше и думаєте виховувати алкашів на фроні? Як?. Поясніть.
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16.12.2024 20:04 Ответить
А ваш ротний теж усміхнено фотографувався поруч з тим побитим узбеком?
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16.12.2024 20:21 Ответить
Та ні . Не фотографувався, бо я не дав згоду на пубікацію моєї фізіономії. Я ж "морально підтримував" бійця за руки за спиною. Виховні слова були важкі. Воїн міг не встояти.
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16.12.2024 20:36 Ответить
Це ще не вся історія. Літьоха, навіть, не сподівався на таку "силу виховного слова" ротного. В нього був погляд космонавта в нештатній ситуації, коли побачив узбека надругий день.
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16.12.2024 20:44 Ответить
Ну, вообще-то на такие случаи есть специальная процедура и специальные люди. В мое время, такому перцу объявлялся арест с содержанием на гауптвахте. Если он козлил и не хотел садиться в машину, то оттуда приезжал наряд комендачей, чуваку тупо заламывали руки и кидали в кузов. На губе его совершенно по уставу ******* ( помните, 'командир обязан добиться выполнения приказа, в том числе и с применением силы в случае необходимости'), и через пять или десять суток в роту возвращался образцовый солдат, с немного пошатнувшимся здоровьем. А для продолжавших козлить имелся дисбат. Который, как говорили люди побывавшие и там и там, хуже тюрьмы.
И сейчас тоже есть подобные методы. А издеваться по кацапски запрещено, и надеюсь эти три долбодятла отхватят полную сраку огурцов.
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16.12.2024 20:41 Ответить
Який арешт, яка гауптвахта. Це "кадрована дивізія" в якій тільки офіцерський склад повний, а солдатів менше половини штату (решту мобілізується у випадку війни). Хто буде підтримувати танки і ншу техніку в бойовому стані, ходити в наряди? В цих частинах солдати проводять в нарядах більше 75% служби. Вони сплять в середньому 3-4 години на добу напротязі усієї служби. Яка гауптвахта?. Гауптвахта - це курорт для цих солдатів.
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16.12.2024 20:52 Ответить
А для продолжавших козлить имелся дисбат.
Олеже, яий дисбат? Ти ж розумєш, що дисбат - це є кінець на карєрі комадира дивзії (вже не кажучи про нижчі рівні). В нас перед Новим Роком хіміки напились на складі хімічної зброї в центрі Хмельницького (0.5 км від залізничного вокзау) і підпалили його. Один ідіот згорів живцем. Так от. Комдив ще дав цьому ідіоту медальку посмертно за те, що цей "героїчо" загинув на битві з пожежою. Через місяць після цього комдива перевели на повищення в Київ. Чи отримав він би цю посаду, коли б сказав правду? Офіцери в першу чергу старались все скривати, тому й дідовщина процвітала.
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16.12.2024 21:13 Ответить
До чого тут армійські інтриги й розбірки в мирний час? Тут мова йде про кримінал у командному складі, про зловживання службовим становищем, корупцію під час кровопролитної війни. Взагалі недоречне порівняння.
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16.12.2024 20:49 Ответить
Альоша, іди на фронт. Побачимо, що и скажеш, коли тебе пошлють штурмувати, бо Ваня бухнув, а це була його черга іти на штурм. Засунь до дупи свою корупцію. От порадь, що офіцер має робити: вдарити - не можна, послати в тил на перевиховання - та алкаш цього і чекає. Єдине, що лишається, так це "вдарити по кишені".
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16.12.2024 20:59 Ответить
Не знайомий зі статутом. Мабуть у мирний час з цим розібралися б без жодних дилем. Під час війни це складно у демократичній державі, тим більше у совковій людононенависницькій армійській системі, коли бійці не одна команда, де один за всіх і всі за одного, немає довіри і поваги до один одного. У Запорізькій Січі п'яниць били палицями. Зрозуміло одне, покарання має бути справедливим, співрозмірним, однаковим для всіх, в тому числі до командного складу за їх помилки. І це без сумніву не корупція, зловживання повноваженнями командирами, приниження гідності і катування солдат.
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17.12.2024 02:14 Ответить
Льоша, чи ти прочитав, що я тобі написав вище? Замість алкаша тебе послали на штурм. Добре командир не буде нчіого робити алкашу, тільки погрозить пальчиком, щоби той так більше не робив (зацідити в пику, щоби цьому алкашу 5 зубів вилетіло не може, бо це неуставні відносини). А між цим тобі на цьому штурмі відірвало 2 ноги. Ти повинен бути задовоений. Все зроблено згідно уставу. Лежи. Лікуйся.
Війна - це жорстока штука, і братерство, яке ти там так описуєш, не існує. Кожен сам за себе, бо кожен хоче вижити. Братерство існує тільки між родичами і коли не скрутна ситуація. У всіх решта бойовх випадків - це боротьба за виживання.
Ну про Запорізьку Січ нічого не можу сказати. Не жив у ці роки, а книжкам вірю так як і депутатам.
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17.12.2024 19:06 Ответить
Почитай Льошо. Можливо щось дійде до тебе?

Якою смертельною загрозою алкоголізм є для підрозділу | Цензор.НЕТ
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17.12.2024 22:18 Ответить
Яке командування-такі і офіцери, бо підбирають по собі кодло.
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16.12.2024 23:58 Ответить
Але алкашів також не треба жаліти!
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17.12.2024 00:01 Ответить
Пий, бухай, нюхай... Відмовляйся від виконання бойових завдань!!! Потім напиши скаргу, що в тебе вимагали гроші і все!!! Ти чемпіон, можеш йти бухати і нюхати далі... І нічого не роби... Зарплату і премію тобі виплатять як потерпілому...
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17.12.2024 12:10 Ответить
 
 