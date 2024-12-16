СМИ сообщают об издевательствах над военными в 211 бригаде. ФОТО
Военнослужащий 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.
Наказание за употребление алкоголя или наркотиков во время службы в условиях военного положения предусматривает штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Несдача протоколов позволяла военным избежать административной ответственности за такое правонарушение и продолжать получать премии, пишет издание.
"В ходе служебной проверки солдаты рассказывали мне, что для того, чтобы на тебя не составляли протокол, надо было заплатить от 5 до 20 тысяч гривен тому, кто обнаружил нарушение.
Также я установил много незаконных фактов, в частности - избиение военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги. В основном, издевательствами над бойцами занимался сын начштаба Пастуха, на тот момент старший лейтенант, а сейчас уже - капитан, Владислав Пастух, который был командиром одного из взводов в первом батальоне", - заявил офицер отделения психологической поддержки персонала Остафийчук, который тогда служил в 211-й бригаде и занимался внутренней проверкой
"Малый Пастух угрожал тем, что его батя (Валерий Пастух. - Ред.) - начальник штаба, а крестный - комбриг, которые могут перевести военных в пехоту, где их сразу бросят "на мясо". За счет этих угроз ему удавалось вымогать у ребят деньги", - рассказал один из сержантов.
По словам пяти бывших офицеров и сержантов бригады, Пастух-младший вымогал у военных средства и издевался над ними во время командировок для строительства фортификаций в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Одного из военных Владислав Пастух привязал к кресту и сделал фото.
По словам офицера отделения психологической поддержки персонала Остафийчука, который тогда служил в 211-й бригаде, после истории с крестом, которая вызвала большой резонанс в бригаде, Пастуха-младшего перевели на службу в другую часть, а его отец выплатил средства пострадавшим военным, которые написали рапорты.
Уголовное производство из-за издевательств над военными не было открыто ни прокуратурой, ни ГБР.
Ранее также сообщалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
А ви всі коли навесні 22-го мародерів до стовпів примотували і знімали то всьо - це законно було чи не дуже?
Они что, прошли ВЛК?
Ну если кому-то нравится называть кацапами всех, чье мнение несовпадает с его - да ради бога. Там где два козака - там три гетьмана и один предатель (с)
Министр обороны генерал армии Кузьмук: род. в селе Дятиловка, 123 жителя,
министр обороны генерал-полковник Шуляк - родился в селе Коршев, 209 жителей, закончил сельскую школу.
Министр обороны генерал-полковник Затынайко, родился с.Отрадное, 362 жителя...
НИ одного министра обороны из Киева, из Днепра, ни одного из семьи научно-технической интеллигенции: сплошь одни совковые колхозники....
Аватари, яким найгірше покарання - перевід в штурмовий батальйон. В нормальне бойове братерство. А дасть командир ляпаса та через ВСП зніме усю зарплату - так можна шось вкрасти та поміняти на самогон у місцевих. Воїни, блін. А після війни стануть називати себе ветеранами.
Алкашей - туда же.
Украіна ж мріє про владу військових, а потім буде диву даватись, чого це іх до крестів посеред поля прибивають.
Але ось - саме така армія і є, а не ота хєрня шо вам в тіктоках розповідають
Ти мабуть щось поплутав с керівніцтвом, лідерством і садизмом с фотками солдатів на хресті розпятих (з шевронами Украіни до речі)
И сейчас тоже есть подобные методы. А издеваться по кацапски запрещено, и надеюсь эти три долбодятла отхватят полную сраку огурцов.
Олеже, яий дисбат? Ти ж розумєш, що дисбат - це є кінець на карєрі комадира дивзії (вже не кажучи про нижчі рівні). В нас перед Новим Роком хіміки напились на складі хімічної зброї в центрі Хмельницького (0.5 км від залізничного вокзау) і підпалили його. Один ідіот згорів живцем. Так от. Комдив ще дав цьому ідіоту медальку посмертно за те, що цей "героїчо" загинув на битві з пожежою. Через місяць після цього комдива перевели на повищення в Київ. Чи отримав він би цю посаду, коли б сказав правду? Офіцери в першу чергу старались все скривати, тому й дідовщина процвітала.
Війна - це жорстока штука, і братерство, яке ти там так описуєш, не існує. Кожен сам за себе, бо кожен хоче вижити. Братерство існує тільки між родичами і коли не скрутна ситуація. У всіх решта бойовх випадків - це боротьба за виживання.
Ну про Запорізьку Січ нічого не можу сказати. Не жив у ці роки, а книжкам вірю так як і депутатам.
Якою смертельною загрозою алкоголізм є для підрозділу | Цензор.НЕТ