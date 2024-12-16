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Руководство 211-й бригады понтонеров подозревают в использовании военных для строительства частного дома. ФОТО

Правоохранители расследуют вероятную причастность руководства 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, досудебное расследование продолжается. Сейчас проводится сбор доказательств, ожидаются результаты экономической экспертизы для установления убытков.

Пресс-секретарь прокуратуры Юлия Шевченко отметила, что подозрения по делу пока не объявлены. Однако источники в правоохранительных органах сообщают, что это может произойти в ближайшее время.

В ответ на запрос журналистов офицер отделения коммуникаций бригады Ольга Адамович заявила, что комментариев по этому поводу не предоставляют из-за продолжающегося следствия.

Комбрига Олега Побережнюка, награжденного орденом Богдана Хмельницкого III степени и боевым флагом лично президентом Зеленским, проверяют на возможное участие в нарушениях.

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Топ комментарии
+14
У 211 понтонно-мостовій бригаді, яку створювали у квітні 2022 року, командиром став полковник Олег Побережнюк. Його жінка працювала в Камʼянець-Подільському ТЦК, і в підрозділі почали масово зʼявлятися люди з оточення Побережнюка. Зокрема, заступником комбрига став його кум Валерій Пастух, а його сина Владислава, похресника Побережнюка, призначили командиром одного зі взводів у першому батальйоні бригади - як зʼясували пізніше, він фізично знущався з бійців бригади та вимагав у них гроші. Сам Побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому будинок. Покарання досі ніхто не поніс.
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16.12.2024 12:54
+10
Перейдіть за посиланням. Там дуже цікаве фото є... А ще дивуємося з ТЦКунів.
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16.12.2024 12:52
+9
кулю в лоба і гудбай. мінімум на 50 років відпаде бажання у інших тилових щурів.
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16.12.2024 12:51
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кулю в лоба і гудбай. мінімум на 50 років відпаде бажання у інших тилових щурів.
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16.12.2024 12:51 Ответить
Поживем - увидим... Все может закончиться "пшиком".
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16.12.2024 12:52 Ответить
Перейдіть за посиланням. Там дуже цікаве фото є... А ще дивуємося з ТЦКунів.
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16.12.2024 12:52 Ответить
Так цікаво , але мені не жалко ні алкашів , ні тих , хто з них знущався . До речі , згадала , на початку повномасштабної алкашів прив'язували до стовпів , і це було правильно .Бо в той час коли в Бучі, Ірпіні гинули люди , діти , ці свині напивалися , замість того щоб організовувати захист не окупованих міст , як то робили притомні українці.
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16.12.2024 13:24 Ответить
Почитайте статтю в УП - на жаль це не тільки привʼязування до стовпів алкашів… все, що відбувалось, це набагато гірше…
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16.12.2024 13:36 Ответить
Я читала , але мені не жалко алкашів . А тих хто знущався не виправдовую, а засуджую. Зрозуміли ?
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16.12.2024 14:55 Ответить
Це не правильно. Бо ми по суті нічим не відрізняємося від русні. Їх мала ловити поліція, яка дала "на тапки"
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16.12.2024 19:37 Ответить
Нікагда такого нє било і вот апять.
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16.12.2024 12:53 Ответить
У 211 понтонно-мостовій бригаді, яку створювали у квітні 2022 року, командиром став полковник Олег Побережнюк. Його жінка працювала в Камʼянець-Подільському ТЦК, і в підрозділі почали масово зʼявлятися люди з оточення Побережнюка. Зокрема, заступником комбрига став його кум Валерій Пастух, а його сина Владислава, похресника Побережнюка, призначили командиром одного зі взводів у першому батальйоні бригади - як зʼясували пізніше, він фізично знущався з бійців бригади та вимагав у них гроші. Сам Побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому будинок. Покарання досі ніхто не поніс.
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16.12.2024 12:54 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову! 🤬 ось такі полковники і зраджують Україну, бо в разі кацапської перемоги перші перебіжуть на бік ворога! Якщо облаштовує своє житло, то така погань не боїтьця, як закінчитьця війна, і хто вийде переможцем!
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16.12.2024 12:56 Ответить
Як казав британський полковник Гранд - маленька совкова армія НІКОЛИ не переможе велику совкову армію.

Вибори. Залужний.
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16.12.2024 12:56 Ответить
Значит теперь его дом ето государственная собственность
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16.12.2024 12:56 Ответить
Один скоморох вже Міжгір'я дітям віддів.
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16.12.2024 12:58 Ответить
А вообще те кто сейчас ворует бюджеты и саботирует производство и помощь армии является диверсантами и предателями. Иначе я не понимаю как можно сейчас воровать когда Украина на грани полной окупации. Не иначе все ети твари ждут прихода окупантов и собираются работать на них.
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16.12.2024 12:58 Ответить
Деякі наші великі військові чини геть знахабніли, все що було в паскудного в РА в Українську перенесли. Це все від безкарності. Але і не дивно. Боневтік розвалив всі державні інституції, потворствує корупції.
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16.12.2024 12:57 Ответить
Що означає перенесли, так все і залишилось як за часів РА в управлінні та передавалось дальше наступникам, єдина мабуть структура де все просто змінило вивіску, тільки тоді ще контролюючі органи працювали та когось ловили, а за часів незалежності контролюючі органи, часто важко спутати з оргзлочинністю, то і цей фактор додався.
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16.12.2024 13:19 Ответить
этому почему-то ВЕРЮ!!!)))
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16.12.2024 12:59 Ответить
Ну а як же без понтів
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16.12.2024 13:00 Ответить
Фото з розіп'ятим військовим в статті за посиланням, взагалі жесть. Скоро по знущанню над власними військовими, переплюнемо кацапів.
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16.12.2024 13:04 Ответить
Це реальни п..ц. Але інша частина статті пояснює чому такі процеси відбуваються
"Наразі ніхто не поніс покарання. Винних підвищили, а тих, хто порушив проблеми, відправили в піхоту. "
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16.12.2024 13:22 Ответить
На рахунок "переплюнемо кацапів". Нам просто про це не кажуть, але за порєбріком вже є багато випадків, коли за хабарі у військкоматах відповідальні особи поїхали на зону. Це легко гуглиться, просто нам на таке дивитися не цікаво.
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16.12.2024 13:48 Ответить
Для "випускніка акадєміі вааруженних сіл" замолодий ,а інстинкти такі самі.
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16.12.2024 13:05 Ответить
Як же все це вже дістало 🤬🤬🤬
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16.12.2024 13:06 Ответить
і чому ж ми, млять, не в нато
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16.12.2024 13:09 Ответить
"настоящій полковнік" ****...
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16.12.2024 13:11 Ответить
З фото все ясно. Ряжений кабан
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16.12.2024 13:18 Ответить
покарання за вживання алкоголю або наркотиків під час служби в умовах воєнного стану передбачає штраф у розмірі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text від 17 до 34 тисяч гривень. Нескладання протоколів дозволяло військовим уникнути адміністративної відповідальності за таке правопорушення і продовжувати отримувати премії.

"В ході службової перевірки солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не складали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявив порушення", - розповідає УП офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив у 211-ій бригаді і займався внутрішньою перевіркою.

Ну, за таке бабки платять скрізь. У нас теж платять.
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16.12.2024 13:28 Ответить
І ще. Якщо хтось буде говорити про "та цей полковник совковий, ось тому воно все так" - подивіться на ось це фото. Воно з цієї ж новини. Здається, на ньому зображений не надто старий і совковий чоловік?

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16.12.2024 13:42 Ответить
Через таких підрів в зоні бойових дій у підрозділі по списку купа особового складу, а по факту дуже невелика кількість бійців, які змушені помирати на позиціях без ротацій через таких "полковників".
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16.12.2024 13:45 Ответить
Розжалувати до рядового, і вперед на міни.
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16.12.2024 13:51 Ответить
 
 