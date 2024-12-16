Руководство 211-й бригады понтонеров подозревают в использовании военных для строительства частного дома. ФОТО
Правоохранители расследуют вероятную причастность руководства 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
По информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, досудебное расследование продолжается. Сейчас проводится сбор доказательств, ожидаются результаты экономической экспертизы для установления убытков.
Пресс-секретарь прокуратуры Юлия Шевченко отметила, что подозрения по делу пока не объявлены. Однако источники в правоохранительных органах сообщают, что это может произойти в ближайшее время.
В ответ на запрос журналистов офицер отделения коммуникаций бригады Ольга Адамович заявила, что комментариев по этому поводу не предоставляют из-за продолжающегося следствия.
Комбрига Олега Побережнюка, награжденного орденом Богдана Хмельницкого III степени и боевым флагом лично президентом Зеленским, проверяют на возможное участие в нарушениях.
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Вибори. Залужний.
"Наразі ніхто не поніс покарання. Винних підвищили, а тих, хто порушив проблеми, відправили в піхоту. "
"В ході службової перевірки солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не складали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявив порушення", - розповідає УП офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив у 211-ій бригаді і займався внутрішньою перевіркою.
Ну, за таке бабки платять скрізь. У нас теж платять.