Руководство 211-й бригады понтонеров подозревают в использовании военных для строительства частного дома. ФОТО

Правоохранители расследуют вероятную причастность руководства 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, досудебное расследование продолжается. Сейчас проводится сбор доказательств, ожидаются результаты экономической экспертизы для установления убытков.

Пресс-секретарь прокуратуры Юлия Шевченко отметила, что подозрения по делу пока не объявлены. Однако источники в правоохранительных органах сообщают, что это может произойти в ближайшее время.

В ответ на запрос журналистов офицер отделения коммуникаций бригады Ольга Адамович заявила, что комментариев по этому поводу не предоставляют из-за продолжающегося следствия.

Комбрига Олега Побережнюка, награжденного орденом Богдана Хмельницкого III степени и боевым флагом лично президентом Зеленским, проверяют на возможное участие в нарушениях.

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