Российский командир избивает своих подчиненных: "У#бки! Вставай! Х#ли ты вывалилось! Х#й бычий ты!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись фрагмента "воспитательной" работы российского командира с двумя подчиненными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин всячески унижает своих приспешников и избивает их. Судя по видео, подчиненные не выполнили приказ и покинули позицию.
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+46 Ярослав Кийко
показать весь комментарий27.09.2024 16:01
+18 віктор сиромятніков #583002
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+16 Orion #538564
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порядком розбомбили.
Це при тому що перші бомбардування промислових міст гітлерівської німеччини британська авіація розпочала ще 15 травня 1940.
вони таке ******* і чекають.
єдиний метод керівництва рускім чєлавєкам в рускам мірє.
вони таке поважають
раби кончені. буде страждати терпіти, а, потім покірно піде на смерть, але не застрелить собі подібного, але дрочуна.
тіла, ефективність методу 60%
Без этого - армия России- не армия даже
Есть ценности ,на которых держится армия россии
Трехэтажный мат
Воровство на всех уровнях
И абьюзерство
Физическое и моральное
Если этого не будет в армии россии- она перестанет существовать
Так что все в армии россии идет по плану
Российской армии - ВОДКА!!!!!
Водка в этой армии - святое.
Как молитва
С нее день в армии России начинается
И ею же заканчивается
Тот ,кто НЕ БУХАЕТ - в российской армии не выживет
дух) і авторитет командира (щоб боялися). Я особисто не знаю як можливо заставить людину йти
виконувати небезпечне для життя завдння без мотивації, правда ще є хімія.
Та посилають на убій.
Не те що раніше - з пістолетом піднімали в атаку бійців власним прикладом.
Не взяти вам Рейхстаг, ординці.
Позитивна відмінність лише в тому, що зараз простим громадянам ще є чим донатити на ЗСУ, і це рятує.