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Российский командир избивает своих подчиненных: "У#бки! Вставай! Х#ли ты вывалилось! Х#й бычий ты!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента "воспитательной" работы российского командира с двумя подчиненными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин всячески унижает своих приспешников и избивает их. Судя по видео, подчиненные не выполнили приказ и покинули позицию.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские командиры ударами ногами и стрельбой из автомата мотивируют подчиненного солдата идти на штурм украинских позиций. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) издевательство (150)


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Топ комментарии
+46
Ну це вже класика
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27.09.2024 16:01
+18
Вам не здається, що це приміщення дитсадка на окупованій території. Офіцер нетверезий. До речі подяка оператору, що показав руский мир у всій красі.
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27.09.2024 16:05
+16
Бьет - значит любит ©
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27.09.2024 16:04
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Правила форума Совет форумчан
А деякі ідіоти кажуть що ця армія бомжів "після України" піде на НАТО. Ха ха ха.
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27.09.2024 15:58 Ответить
Вам не здається, що це приміщення дитсадка на окупованій території. Офіцер нетверезий. До речі подяка оператору, що показав руский мир у всій красі.
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27.09.2024 16:05 Ответить
це ж сам цей офіцер і зняв. Типу ""
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27.09.2024 16:15 Ответить
А руцькій мир не може бути тверезим за визначенням ...
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27.09.2024 16:43 Ответить
Червона армія теж була не сильно армією аристократів.
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27.09.2024 16:13 Ответить
Дивно як німці здавали цим тупим мавпам цілі європейські країни за тиждень. Зараз роками воюють за одне село.
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27.09.2024 16:19 Ответить
Їх просто було дуже багато і танків тьма ,вони завжди перемагали закидуючи ворога тілами і металоломом,кількісна перевага своє дає. Да й німецьку промисловість тоді вже союзники
порядком розбомбили.
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27.09.2024 16:34 Ответить
Ленд ліз. Це 12 000 танків і 18 000 літаків від союзників до СССР. Якщоб нам дали відсотків 5-10, то паРаши вже не було б не тільки на украінский землі, а взагалі. Все пізнається в порівнянні
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28.09.2024 07:18 Ответить
Не кацапам а советам и антигитлеровской коалиции,сами тупые мавпы подставили бы зад и прислуживали как например в локотской республике.
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27.09.2024 17:09 Ответить
Без ленд-лізу і відкриття Другого фронту гітлеровці витіснили би "совєтів" за Уральські гори.
Це при тому що перші бомбардування промислових міст гітлерівської німеччини британська авіація розпочала ще 15 травня 1940.
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27.09.2024 22:09 Ответить
На НАТО підуть какієразніци. А мотивувати буде цей самий камандір...
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27.09.2024 16:26 Ответить
В тому й справа , що ці підуть туди , куди їм скажуть . І це відео якраз підтвердження цього . Думаєте , ці , що валяються застрелять цього козла ? Ні , вони з радістю поцілують його в дупу .
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27.09.2024 17:58 Ответить
Ну це вже класика
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27.09.2024 16:01 Ответить
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27.09.2024 17:58 Ответить
Бьет - значит любит ©
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27.09.2024 16:04 Ответить
нормальне патріотичне виховання.
вони таке ******* і чекають.
єдиний метод керівництва рускім чєлавєкам в рускам мірє.
вони таке поважають
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27.09.2024 16:04 Ответить
Тато військовий казав: командир батько, мати и обком партії
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27.09.2024 17:15 Ответить
а, поруч стоїть автомат.
раби кончені. буде страждати терпіти, а, потім покірно піде на смерть, але не застрелить собі подібного, але дрочуна.
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27.09.2024 16:10 Ответить
Зламують остаточно їм всю волю до життя і опір начальству. І налаштовують на те, щоб бігли під українські кулі злі. А командир явно вміє бити. Ніби і не сильно вдарив, без розмаху, а перший кабан звалився як мішок, та й другий теж не особливо стійкий. І ось це називали братським народом.
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27.09.2024 16:12 Ответить
То кабан впав, щоб більше не били. Хитрий свинособака...
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27.09.2024 16:18 Ответить
100%.
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27.09.2024 16:39 Ответить
Це тактика опоссума ,він прикинувся мертвим ,призупинив дихання і зменьшив температуру
тіла, ефективність методу 60%
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27.09.2024 16:49 Ответить
Фрідріх Великий казав, що солдат палиці фельдфебеля повинен боятися більше ніж смерті...
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27.09.2024 16:18 Ответить
Цитатна дурістика. Той "великий" насильник не мав жодного уявлення про особисту честь людини.
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27.09.2024 22:47 Ответить
Так это нормально
Без этого - армия России- не армия даже
Есть ценности ,на которых держится армия россии
Трехэтажный мат
Воровство на всех уровнях
И абьюзерство
Физическое и моральное
Если этого не будет в армии россии- она перестанет существовать
Так что все в армии россии идет по плану
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27.09.2024 16:20 Ответить
Тот жирдяй сдох походу уже!
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27.09.2024 16:27 Ответить
Забыла про главную ценность
Российской армии - ВОДКА!!!!!
Водка в этой армии - святое.
Как молитва
С нее день в армии России начинается
И ею же заканчивается
Тот ,кто НЕ БУХАЕТ - в российской армии не выживет
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27.09.2024 16:28 Ответить
Нормально поговорил, чо.
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27.09.2024 17:12 Ответить
Ні чого тут незвичайного нема. Звичайний війсковий спосіб ,привести до тями і піднять (бойовий
дух) і авторитет командира (щоб боялися). Я особисто не знаю як можливо заставить людину йти
виконувати небезпечне для життя завдння без мотивації, правда ще є хімія.
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27.09.2024 17:17 Ответить
Для кацапів нашваберних так - нічого надзвичайного.
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27.09.2024 17:36 Ответить
Скрєпно .......
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27.09.2024 17:35 Ответить
Нема у алкашів "дастоінства"!!! Чому б не перестріляти самих завзятих орків? Особливо командного складу. Це хороший шлях до миру, просто таки Мирний план потужний та глобальний
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27.09.2024 17:39 Ответить
В них командири сидять в тилу на коврах та гилять горілляку. По рації віддають команди.
Та посилають на убій.
Не те що раніше - з пістолетом піднімали в атаку бійців власним прикладом.
Не взяти вам Рейхстаг, ординці.
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27.09.2024 17:39 Ответить
Я одобрям такі дії командира. Це називається; достали по самі гланди.
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27.09.2024 17:56 Ответить
этАт кацапский ******* своей смертью не умрёт..
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27.09.2024 18:05 Ответить
все правильно !!! это армия , а армия на войне !!! (((
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27.09.2024 18:33 Ответить
шыкарное, млять, у них помещение - ковры, кресла....
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27.09.2024 19:55 Ответить
якийсь український будинок культури або школа або садок
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27.09.2024 20:31 Ответить
Усіх на петушатнік свінособак
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27.09.2024 20:07 Ответить
батяня-батяня камбат іпашил - іпашил по мордє рєбят
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27.09.2024 20:27 Ответить
Де в дисципліні прописано що маєш право бити людину, яка навіть можливо взагалі не бажала воювати? Тоді насильник-командир має знати, що в любий момент несподівано отримає кулі або гранату.
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27.09.2024 22:24 Ответить
ТЦКашники бяться, що отримають кулю? Швидше ти на фронті її отримаєш, ніж вони в тилу за мордобій.
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02.10.2024 21:59 Ответить
Це відео повинно бути розтиражоване скрізь.
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27.09.2024 22:02 Ответить
Бухой кацапский командор в доме с коврами учит своих подчиненных как под минами и ракетами сидеть
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27.09.2024 22:12 Ответить
пощечина- страшная сила, сразу в нокаут.
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27.09.2024 22:35 Ответить
В рашистів совкова армія, а в українців схоже що царська - офіцерів ставлять керувати по принципу вислуги перед владою, а не по ефективності. Але царська армія вже - зразка 1916 коли добровольців нема, снарядів нема, зате є чиновники і міністри що розкрадають останнє з військового бюджету, і не рятує навіть те що дає Антанта. Але Зелений сцарь іще популярний хоч вже всіх і дістав. Замість распутіна - ненависний всіма єрмак...
Позитивна відмінність лише в тому, що зараз простим громадянам ще є чим донатити на ЗСУ, і це рятує.
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28.09.2024 02:55 Ответить
рабські виродки. той один кордупель всього метр в кепці. І величезний кабан звалюється від якогось щура.
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28.09.2024 07:32 Ответить
Але ж це працює! І СЗЧ в десятки разів менше
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28.09.2024 08:52 Ответить
 
 