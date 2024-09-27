Российский командир избивает своих подчиненных: "У#бки! Вставай! Х#ли ты вывалилось! Х#й бычий ты!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента "воспитательной" работы российского командира с двумя подчиненными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин всячески унижает своих приспешников и избивает их. Судя по видео, подчиненные не выполнили приказ и покинули позицию.

Внимание! Ненормативная лексика!

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