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Новости Видео Война
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Российские командиры ударами ногами и стрельбой из автомата мотивируют подчиненного солдата идти на штурм украинских позиций. ВИДЕО

Операторы дронов 93-й ОМБр "Холодный Яр" сняли мотивационные "речи" двух российских командиров в адрес оккупанта, который отказывался идти на штурм украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отказника бьют ногами и стреляют из автомата над его головой. После этого оккупант смирно надевает шлем и первым идет в бой.

Читайте: Офицер армии РФ дает "мотивирующие" указания во время наступления на Харьковщине: "У нас тут заградотряд стоит. Пусть вперед толкаются, нах#й. Иначе их #бнут на выходе". АУДИО

Подобная практика мотивации российской пехоты снята не впервые. Дроноводы подразделения "Карпатская Сечь" публиковали видео, на котором российский оккупант бьет палкой двух своих подчиненных на боевой позиции.

На записи два оккупанта смирно по очереди подходят к месту экзекуции и получают свою порцию ударов. Один из них получил 12 ударов палкой ниже спины и один - кулаком в лицо, другому досталось меньше - 11 ударов.

Смотрите: Российские военные избили своего мобилизованного и поиздевались над ним. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19197) издевательство (149) боевые действия (4039)


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Топ комментарии
+17
За 20 місяців на війні навіть приблизно не уявляю подібного в нашому батальйоні. Звичайно, різні люди попадалися. Але існує єдине правило - ми усі брати. І ставлення навіть не таке, як в деяких родинах між рідними братами. В когось з носа сопельки потекли - це не його власна проблема, проблема стала загальною. Здоровенна товпа тягне зі своїх загашників краплі для носа. Сидить нещастя, шморгає, але ліків до стелі. Це, наприклад.

Хоча, з іншої сторони, на днях був присутній на стрілецькому вишколі новачків в МВС. Сталевий кордон чи Лють, неважливо. Абсолютно не сподобалося чути ті мілкі під'***** один одного. Не витримав, гаркнув. Пояснив голосно, що сьогодні ви в тилу, завтра на нулі. А там той, над ким знущаєшся сьогодні - буде крити тобі спину та витягувати на собі, якщо поранять. Може, зрозуміють, може ні.
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16.05.2024 12:11
+10
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16.05.2024 12:23
+7
Ідеальні раби - маючого автомат і гранати його мутузять ногами і гонять на смерть.
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16.05.2024 12:01
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а він думав що білі лади просто так роздають? вперьод ванюша, за путєна, гойда!!!
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16.05.2024 11:51 Ответить
Чому коменти на форумі не звіздять про права чєловєка? Вони мріють в майбутньому воювати в рюськів армії?
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16.05.2024 11:53 Ответить
Командир штурмового загону ЗСУ Вася,як завжди гонить всіх в окопи.)
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16.05.2024 11:56 Ответить
якого такого чєловєка? нема чєловєка, нема прав.
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16.05.2024 12:01 Ответить
А в солдата шо немає автомата?
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16.05.2024 11:51 Ответить
в нього холості
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16.05.2024 11:53 Ответить
Вони раби, тому на більше думок в них немає
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16.05.2024 12:35 Ответить
Навіть не дикуни. Дічь.
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16.05.2024 11:54 Ответить
одно з ак б"є другого, теж з ак
одно безсмертне, друге безхребетне
чи як???
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16.05.2024 11:54 Ответить
Ідеальні раби - маючого автомат і гранати його мутузять ногами і гонять на смерть.
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16.05.2024 12:01 Ответить
Eto pusecnoje miaso,no ona takze zakancyvajetsia i u nix.Cem dalse tem budet ecio trudnej u kacapo fasistov
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16.05.2024 12:03 Ответить
teper mozet vernej napisat ne pusecnoje miaso,a dronovoje miaso
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16.05.2024 12:11 Ответить
"А мы - не просто рабы, которые страдают от тягот, мы - профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством..." (Александр Галич - дисидент)
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16.05.2024 13:07 Ответить
а мені подобається!
але м'яко.
треба зі зґвалтуванням у неприродний спосіб.
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16.05.2024 12:03 Ответить
За 20 місяців на війні навіть приблизно не уявляю подібного в нашому батальйоні. Звичайно, різні люди попадалися. Але існує єдине правило - ми усі брати. І ставлення навіть не таке, як в деяких родинах між рідними братами. В когось з носа сопельки потекли - це не його власна проблема, проблема стала загальною. Здоровенна товпа тягне зі своїх загашників краплі для носа. Сидить нещастя, шморгає, але ліків до стелі. Це, наприклад.

Хоча, з іншої сторони, на днях був присутній на стрілецькому вишколі новачків в МВС. Сталевий кордон чи Лють, неважливо. Абсолютно не сподобалося чути ті мілкі під'***** один одного. Не витримав, гаркнув. Пояснив голосно, що сьогодні ви в тилу, завтра на нулі. А там той, над ким знущаєшся сьогодні - буде крити тобі спину та витягувати на собі, якщо поранять. Може, зрозуміють, може ні.
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16.05.2024 12:11 Ответить
Чи то "гвардія наступу" - пофіг.
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16.05.2024 12:13 Ответить
А въе*ать по кацапне "дроноводы" не додумались?
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16.05.2024 12:12 Ответить
Дрон-спостерігач, розвідник не має скидів
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16.05.2024 12:32 Ответить
Дякую, кэп.
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16.05.2024 12:34 Ответить
Тю, не я командир у кацапов, я бы гранчак шила вливал в их луженные глотки , най би йшли , а хоча б i топитися.
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16.05.2024 12:14 Ответить
Кацапська мотивація то страшна сила. Там десь далі ще кадирівці їх "пасуть".
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16.05.2024 12:34 Ответить
Чомусь згадався анекдот про пекло.

Як утримати грішників у пекельному котлі?

Американців чорти стережуть, щоб не вистрибнули.

Німцям межу намалювали - вони її й не перетинають.

А у кацапського котла ні чортів, ні межі. Чому? Бо коли хтось хоче вистрибнути, його інші кацапи самостійно назад у котел тягнуть.
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16.05.2024 12:20 Ответить
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16.05.2024 12:23 Ответить
Треба було їм всім кілька кілограмів вибухової мотивації з дрона скинути...
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16.05.2024 12:35 Ответить
Вихід є простий. Навіть радянські солдати про це знали. Черга з автомата по кривдниках або паразитам, які на штурм не пішли.
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16.05.2024 12:46 Ответить
это просто прекрасна
такая армия никогда и никого не победит
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16.05.2024 16:10 Ответить
Фільм був би набагато цікавішим, якби дрон скинув подарунок або два.
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16.05.2024 17:24 Ответить
Це був дрон-розвідник. У нього немає чого скидати. Йому потрібно якомога довше протриматись в польоті і зібрати більше даних.
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16.05.2024 17:46 Ответить
 
 