Российские командиры ударами ногами и стрельбой из автомата мотивируют подчиненного солдата идти на штурм украинских позиций. ВИДЕО

Операторы дронов 93-й ОМБр "Холодный Яр" сняли мотивационные "речи" двух российских командиров в адрес оккупанта, который отказывался идти на штурм украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отказника бьют ногами и стреляют из автомата над его головой. После этого оккупант смирно надевает шлем и первым идет в бой.

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Подобная практика мотивации российской пехоты снята не впервые. Дроноводы подразделения "Карпатская Сечь" публиковали видео, на котором российский оккупант бьет палкой двух своих подчиненных на боевой позиции.

На записи два оккупанта смирно по очереди подходят к месту экзекуции и получают свою порцию ударов. Один из них получил 12 ударов палкой ниже спины и один - кулаком в лицо, другому досталось меньше - 11 ударов.

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