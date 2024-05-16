Российские командиры ударами ногами и стрельбой из автомата мотивируют подчиненного солдата идти на штурм украинских позиций. ВИДЕО
Операторы дронов 93-й ОМБр "Холодный Яр" сняли мотивационные "речи" двух российских командиров в адрес оккупанта, который отказывался идти на штурм украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, отказника бьют ногами и стреляют из автомата над его головой. После этого оккупант смирно надевает шлем и первым идет в бой.
Подобная практика мотивации российской пехоты снята не впервые. Дроноводы подразделения "Карпатская Сечь" публиковали видео, на котором российский оккупант бьет палкой двух своих подчиненных на боевой позиции.
На записи два оккупанта смирно по очереди подходят к месту экзекуции и получают свою порцию ударов. Один из них получил 12 ударов палкой ниже спины и один - кулаком в лицо, другому досталось меньше - 11 ударов.
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одно безсмертне, друге безхребетне
чи як???
але м'яко.
треба зі зґвалтуванням у неприродний спосіб.
Хоча, з іншої сторони, на днях був присутній на стрілецькому вишколі новачків в МВС. Сталевий кордон чи Лють, неважливо. Абсолютно не сподобалося чути ті мілкі під'***** один одного. Не витримав, гаркнув. Пояснив голосно, що сьогодні ви в тилу, завтра на нулі. А там той, над ким знущаєшся сьогодні - буде крити тобі спину та витягувати на собі, якщо поранять. Може, зрозуміють, може ні.
Як утримати грішників у пекельному котлі?
Американців чорти стережуть, щоб не вистрибнули.
Німцям межу намалювали - вони її й не перетинають.
А у кацапського котла ні чортів, ні межі. Чому? Бо коли хтось хоче вистрибнути, його інші кацапи самостійно назад у котел тягнуть.
такая армия никогда и никого не победит