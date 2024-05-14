Офицер армии РФ дает "мотивирующие" указания во время наступления на Харьковщине: "У нас тут заградотряд стоит. Пусть вперед толкаются, нах#й. Иначе их #бнут на выходе". АУДИО

Сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины перехватили разговор офицеров армии РФ, которые руководят наступлением оккупантов на харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном фрагменте переговоров становится понятным, что часть российских солдат отказывается идти в бой. Один из офицеров заявляет на такое сообщение, что в тылу подразделения стоит заградотряд и никто из отказников живым из боя не выйдет.

Внимание! Ненормативная лексика!

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