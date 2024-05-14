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Офицер армии РФ дает "мотивирующие" указания во время наступления на Харьковщине: "У нас тут заградотряд стоит. Пусть вперед толкаются, нах#й. Иначе их #бнут на выходе". АУДИО

Сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины перехватили разговор офицеров армии РФ, которые руководят наступлением оккупантов на харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном фрагменте переговоров становится понятным, что часть российских солдат отказывается идти в бой. Один из офицеров заявляет на такое сообщение, что в тылу подразделения стоит заградотряд и никто из отказников живым из боя не выйдет.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российское наступление на Харьковщину. Бои за Волчанск | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) Харьковщина (5577) ГУР (427)


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Топ комментарии
+24
Хотіли жеж как діди повоювати. Получайте безхребетні хробаки.
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14.05.2024 10:01
+19
У вас напевно вже й руки чешуться записатись в заградотряд і розстрілювали своїх?
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14.05.2024 10:19
+17
Гірше кацапа - це своя гнида
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14.05.2024 10:41
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Орочня,хулє.🤷
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14.05.2024 10:00 Ответить
Ухилянтів у штрафбати. І діяти аналогічно. Нєхрен безтолку тонути в Тісі.
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14.05.2024 10:02 Ответить
У вас напевно вже й руки чешуться записатись в заградотряд і розстрілювали своїх?
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14.05.2024 10:19 Ответить
Там вче черга з мусорів і тцкашників, на такі посади.
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14.05.2024 11:14 Ответить
Які ще свої для кацапа під прикриттям? Тільки й чекає коли безумна озброїть хахлоф мачіть
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15.05.2024 00:10 Ответить
Мій знайомий який герой України і воює вже 4 рік так був би не проти карати любителів тиси
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15.05.2024 01:58 Ответить
Після того як герой України потужно покарає всіх любителів тиси що буде далі? Перемога?
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15.05.2024 13:05 Ответить
Це буде справедливо
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15.05.2024 17:12 Ответить
Кріпацьке мислення. Кріпак не хоче свободи для себе, кріпак хоче неволі для всіх.
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15.05.2024 20:12 Ответить
Гірше кацапа - це своя гнида
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14.05.2024 10:41 Ответить
******, ти мабудь прямо з нуля дописи тут робиш?
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14.05.2024 12:00 Ответить
Ухылянтам просьба не подгорать.
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14.05.2024 16:45 Ответить
це ти про себе? я вже три місяці руку відновлюю і ще не менше трьох-чотирьох, скоро наступна операція, пересадка кістної тканини і пара нових болтів! давай мудило, продовжуй про ухилянтів...
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14.05.2024 17:36 Ответить
а я -ногу
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14.05.2024 18:08 Ответить
Корешок, ты ж тада не груби в понятиях... Чи мож я попал - в тютельку... ты - из бывших(ухилянтiв).
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14.05.2024 18:11 Ответить
Тада не трынди. Мужик нежеть не розпускае.
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14.05.2024 19:25 Ответить
Хотіли жеж как діди повоювати. Получайте безхребетні хробаки.
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14.05.2024 10:01 Ответить
а якщо бити по заградотрядам і вони втечуть, мясні орки теж потікають, чи будуть чекати на новий заградотряд?
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14.05.2024 10:02 Ответить
Toчно,треба по них безпілотниками або КАБами
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14.05.2024 10:03 Ответить
Напевно другий варіант… будуть чекати твєрдую руку таваріща замполіта з кадировцамі.
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14.05.2024 10:03 Ответить
От ніколи не розумів, чому заградотряди ефективні... Ну вперед ж іде більше народу, якщо вони всі розвернуться, то вони той заградотряд знесуть к уям!
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14.05.2024 10:02 Ответить
Ага. Треба підказати, щоб розверталися ще до підходу загранзагонів.
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14.05.2024 10:07 Ответить
вони розвертаються трохи потім, коли спереду люлєй огребуть і вже в паниці, іноді без зброї. ефективність невідома (не вивчалась), це заходи терору.
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14.05.2024 10:17 Ответить
ефективність приблизно така ж сама, як в результаті стрілянини в Іжевській школі номер 88, в рашці. Там Артем Казанцев застрілив 42 однокласників і з паралельних класів.
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14.05.2024 10:20 Ответить
там їм вилку ставлять - "нє будьтє прідатєлямі і толкайтесь фпірьод, іначє заградотряди обнулят".. орк думає, що все одно йому піста і вихода нєт, то краще вже здохнути як нє прідатєль. може ще й рідня отримає якусь ладу і в селі ніхто не буде тикати їм, шо їхній отприск здох як прідатєль.. от така у них філософія мордорська. ну а якщо розвернутись і лупанути по тих заград отрядах, то тоже потім піста. тому що з того лепрозорію нікуди вже не втечеш. за розстріл заград отрядів там точно не помилують. все одно обнулять..
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14.05.2024 10:24 Ответить
Бо щоб розвернутися разом - треба з усіма домовитись - та й усе одно - от розвершешся ти, розстріляєш заградотряд - а далі що? Ти тепер ворог і для своїх, і для чужих.
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14.05.2024 12:06 Ответить
не дає спокою кацапчикам слава маршала Жукова... баби ісчо наражают..
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14.05.2024 10:04 Ответить
Тому я невтомлююсь повторювати: кацапські самки - баби - це така ж легітимна військова ціль, як і всі інші кацапи, включаючи вже народжених пацючків.
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14.05.2024 11:52 Ответить
Смаглі павтаріть і павтарілі...
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14.05.2024 10:05 Ответить
Сьогодні у кацапів настали часи набагато гірші , ніж при сталіні ,якісь
виродки людиноподібні 😡
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14.05.2024 10:05 Ответить
московія така була завжди , але все ніяк не здохне , а чому а тому що вміють примазать сильних світу цього і таким чином продовжують існування цього злосмердючого утворення
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14.05.2024 10:08 Ответить
А нам шо з того - просто вони стають ше безбашеніші
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14.05.2024 10:08 Ответить
Жопа попереду, жопа позаду
Маскву захищаю від геїв і НАТО
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14.05.2024 10:11 Ответить
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14.05.2024 10:11 Ответить
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14.05.2024 10:15 Ответить
Постійно оце Величне "Я". Просто таки Король-Сонце: "Держава- це я". Чи це кокаїн так діє, чи інші препарати, чи може грубі помилки у вихованні, але психічною нормою це не назвеш"
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14.05.2024 15:51 Ответить
Це воно про кого ?
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14.05.2024 11:15 Ответить
Ну наверное про себя... Он же "лидер современности".
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14.05.2024 11:53 Ответить
Так віслюк, не моргнувши оком і підставив всіх українців під війну, згорнувши всі ракетні та артилерійські програми переозброєння ЗСУ, розмінувавши шляхи вторгнення, відвівши та скоротивши війська з під Києвом та багатьма іншими "добрими" справами. Які воно і понині тихою сапою впроваджує...
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14.05.2024 11:29 Ответить
Деды так воевали.
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14.05.2024 10:11 Ответить
ну а "чё" - рюзьге сваіх нє брасают..
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14.05.2024 10:29 Ответить
Та за бабло вони йдуть. Там одиниці тікають. Вони там за гранью бідності, кожне друге зловлене, як не в кридитах, то з чорнющої російської жопи, ізба і три зуби
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14.05.2024 10:30 Ответить
ніколи нерозумів тих заградотрядів - що заважає @бошить краснопьорих їх всеодно меньше ніж противників то й шансів вижити бвльше
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14.05.2024 10:33 Ответить
Це треба б дати послухати сміливим жіночкам в тилу,які матюкають тцкошників. Коли прийде русня,ці жіночки,як води в рот понабирають,а їх чоловіків русня буде так обнулять і толкать на підступах до Вільнюса і Варшави...
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14.05.2024 10:34 Ответить
Ну послухають вони і що далі? Перестануть матюкатись і відразу чоловіків в тцк повідправляють а там і перемога недалеко?
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14.05.2024 11:33 Ответить
Добре написано.Одобряю.
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14.05.2024 12:33 Ответить
Вже давно прийшли чинять злочини й безчинства над беззбройними цивільними
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15.05.2024 00:14 Ответить
Пусть вперед толкаются, нах#й. Иначе их #бнут на выходе"

"#б твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
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14.05.2024 10:37 Ответить
а развернуться и дать п@зды загранотряду вера терпил не позволяет
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14.05.2024 10:38 Ответить
Нехай йдуть чим пошвидше будуть усі знищені!
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14.05.2024 11:10 Ответить
кіностудія навіть в гру є , вірніше студія звукозапису ... нічого що аудіо двічі наложили ..те що в началі звучить і в кінці
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14.05.2024 11:24 Ответить
Тупое,вонюче руськое мясо😂
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14.05.2024 11:29 Ответить
Русская баба ещё нарожает,матки у у них вместительные,новых кацапчиков сможет много нарожать.***** твари конченые.Животные, а не люди.
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14.05.2024 12:26 Ответить
Все как при любимом Сралине.
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14.05.2024 16:16 Ответить
выбор есть всегда...
но только не у тупорылых холопов *****, они с газетных пелёнок живут в задубевшем говне скрепного узкого мира, ограниченые во всём, не представляя, что существует другая, свободная жизнь
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14.05.2024 17:28 Ответить
Чомусь ніфхто із рашистів не пам'ятає, що у "великую отечественную" лише ОФІЦІАЛЬНО!!! було розстріляно більше 2 000 000 солдатів за різні "зальоти", в тому числі відступу без команди...
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14.05.2024 18:15 Ответить
Чому їх у полон масово не беруть, якщо заградатряди таку допомогу для ЗСУ роблять?
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15.05.2024 00:17 Ответить
Покажіть це нашим тваринам які втікають від повісток і не хочуть служити і розказують про погане тцк
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15.05.2024 02:00 Ответить
 
 