Офицер армии РФ дает "мотивирующие" указания во время наступления на Харьковщине: "У нас тут заградотряд стоит. Пусть вперед толкаются, нах#й. Иначе их #бнут на выходе". АУДИО
Сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины перехватили разговор офицеров армии РФ, которые руководят наступлением оккупантов на харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном фрагменте переговоров становится понятным, что часть российских солдат отказывается идти в бой. Один из офицеров заявляет на такое сообщение, что в тылу подразделения стоит заградотряд и никто из отказников живым из боя не выйдет.
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виродки людиноподібні 😡
Маскву захищаю від геїв і НАТО
"#б твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
но только не у тупорылых холопов *****, они с газетных пелёнок живут в задубевшем говне скрепного узкого мира, ограниченые во всём, не представляя, что существует другая, свободная жизнь