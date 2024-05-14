Офіцер армії РФ дає "мотиваційні" вказівки під час наступу на Харківщині: "У нас тут заградотряд стоит. Пусть вперед толкаются, нах#й. Иначе их #бнут на выходе". АУДIО
Співробітники головного управління розвідки Міноборони України перехопили розмову офіцерів армії РФ, які керують наступом окупантів на харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому фрагменті переговорів стає зрозумілим, що частина російських солдатів відмовляється йти у бій. Один із офіцерів заявляє на таке повідомлення, що у тилу підрозділу стоїть заградзагін і ніхто із відмовників живим із бою не вийде.
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Топ коментарі
+24 Serhiy Talatynnik
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+19 Andriy L
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+17 Петр Гарасимюк
показати весь коментар14.05.2024 10:41
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виродки людиноподібні 😡
Маскву захищаю від геїв і НАТО
"#б твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
но только не у тупорылых холопов *****, они с газетных пелёнок живут в задубевшем говне скрепного узкого мира, ограниченые во всём, не представляя, что существует другая, свободная жизнь