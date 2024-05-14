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Офіцер армії РФ дає "мотиваційні" вказівки під час наступу на Харківщині: "У нас тут заградотряд стоит. Пусть вперед толкаются, нах#й. Иначе их #бнут на выходе". АУДIО

Співробітники головного управління розвідки Міноборони України перехопили розмову офіцерів армії РФ, які керують наступом окупантів на харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому фрагменті переговорів стає зрозумілим, що частина російських солдатів відмовляється йти у бій. Один із офіцерів заявляє на таке повідомлення, що у тилу підрозділу стоїть заградзагін і ніхто із відмовників живим із бою не вийде. 

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський наступ на Харківщину. Бої за Вовчанськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Харківщина (6054) ГУР (501)


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Топ коментарі
+24
Хотіли жеж как діди повоювати. Получайте безхребетні хробаки.
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14.05.2024 10:01
+19
У вас напевно вже й руки чешуться записатись в заградотряд і розстрілювали своїх?
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14.05.2024 10:19
+17
Гірше кацапа - це своя гнида
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14.05.2024 10:41
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Орочня,хулє.🤷
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14.05.2024 10:00 Відповісти
Ухилянтів у штрафбати. І діяти аналогічно. Нєхрен безтолку тонути в Тісі.
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14.05.2024 10:02 Відповісти
У вас напевно вже й руки чешуться записатись в заградотряд і розстрілювали своїх?
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14.05.2024 10:19 Відповісти
Там вче черга з мусорів і тцкашників, на такі посади.
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14.05.2024 11:14 Відповісти
Які ще свої для кацапа під прикриттям? Тільки й чекає коли безумна озброїть хахлоф мачіть
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15.05.2024 00:10 Відповісти
Мій знайомий який герой України і воює вже 4 рік так був би не проти карати любителів тиси
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15.05.2024 01:58 Відповісти
Після того як герой України потужно покарає всіх любителів тиси що буде далі? Перемога?
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15.05.2024 13:05 Відповісти
Це буде справедливо
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15.05.2024 17:12 Відповісти
Кріпацьке мислення. Кріпак не хоче свободи для себе, кріпак хоче неволі для всіх.
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15.05.2024 20:12 Відповісти
Гірше кацапа - це своя гнида
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14.05.2024 10:41 Відповісти
******, ти мабудь прямо з нуля дописи тут робиш?
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14.05.2024 12:00 Відповісти
Ухылянтам просьба не подгорать.
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14.05.2024 16:45 Відповісти
це ти про себе? я вже три місяці руку відновлюю і ще не менше трьох-чотирьох, скоро наступна операція, пересадка кістної тканини і пара нових болтів! давай мудило, продовжуй про ухилянтів...
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14.05.2024 17:36 Відповісти
а я -ногу
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14.05.2024 18:08 Відповісти
Корешок, ты ж тада не груби в понятиях... Чи мож я попал - в тютельку... ты - из бывших(ухилянтiв).
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14.05.2024 18:11 Відповісти
Тада не трынди. Мужик нежеть не розпускае.
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14.05.2024 19:25 Відповісти
Хотіли жеж как діди повоювати. Получайте безхребетні хробаки.
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14.05.2024 10:01 Відповісти
а якщо бити по заградотрядам і вони втечуть, мясні орки теж потікають, чи будуть чекати на новий заградотряд?
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14.05.2024 10:02 Відповісти
Toчно,треба по них безпілотниками або КАБами
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14.05.2024 10:03 Відповісти
Напевно другий варіант… будуть чекати твєрдую руку таваріща замполіта з кадировцамі.
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14.05.2024 10:03 Відповісти
От ніколи не розумів, чому заградотряди ефективні... Ну вперед ж іде більше народу, якщо вони всі розвернуться, то вони той заградотряд знесуть к уям!
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14.05.2024 10:02 Відповісти
Ага. Треба підказати, щоб розверталися ще до підходу загранзагонів.
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14.05.2024 10:07 Відповісти
вони розвертаються трохи потім, коли спереду люлєй огребуть і вже в паниці, іноді без зброї. ефективність невідома (не вивчалась), це заходи терору.
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14.05.2024 10:17 Відповісти
ефективність приблизно така ж сама, як в результаті стрілянини в Іжевській школі номер 88, в рашці. Там Артем Казанцев застрілив 42 однокласників і з паралельних класів.
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14.05.2024 10:20 Відповісти
там їм вилку ставлять - "нє будьтє прідатєлямі і толкайтесь фпірьод, іначє заградотряди обнулят".. орк думає, що все одно йому піста і вихода нєт, то краще вже здохнути як нє прідатєль. може ще й рідня отримає якусь ладу і в селі ніхто не буде тикати їм, шо їхній отприск здох як прідатєль.. от така у них філософія мордорська. ну а якщо розвернутись і лупанути по тих заград отрядах, то тоже потім піста. тому що з того лепрозорію нікуди вже не втечеш. за розстріл заград отрядів там точно не помилують. все одно обнулять..
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14.05.2024 10:24 Відповісти
Бо щоб розвернутися разом - треба з усіма домовитись - та й усе одно - от розвершешся ти, розстріляєш заградотряд - а далі що? Ти тепер ворог і для своїх, і для чужих.
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14.05.2024 12:06 Відповісти
не дає спокою кацапчикам слава маршала Жукова... баби ісчо наражают..
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14.05.2024 10:04 Відповісти
Тому я невтомлююсь повторювати: кацапські самки - баби - це така ж легітимна військова ціль, як і всі інші кацапи, включаючи вже народжених пацючків.
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14.05.2024 11:52 Відповісти
Смаглі павтаріть і павтарілі...
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14.05.2024 10:05 Відповісти
Сьогодні у кацапів настали часи набагато гірші , ніж при сталіні ,якісь
виродки людиноподібні 😡
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14.05.2024 10:05 Відповісти
московія така була завжди , але все ніяк не здохне , а чому а тому що вміють примазать сильних світу цього і таким чином продовжують існування цього злосмердючого утворення
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14.05.2024 10:08 Відповісти
А нам шо з того - просто вони стають ше безбашеніші
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14.05.2024 10:08 Відповісти
Жопа попереду, жопа позаду
Маскву захищаю від геїв і НАТО
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14.05.2024 10:11 Відповісти
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14.05.2024 10:11 Відповісти
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14.05.2024 10:15 Відповісти
Постійно оце Величне "Я". Просто таки Король-Сонце: "Держава- це я". Чи це кокаїн так діє, чи інші препарати, чи може грубі помилки у вихованні, але психічною нормою це не назвеш"
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14.05.2024 15:51 Відповісти
Це воно про кого ?
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14.05.2024 11:15 Відповісти
Ну наверное про себя... Он же "лидер современности".
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14.05.2024 11:53 Відповісти
Так віслюк, не моргнувши оком і підставив всіх українців під війну, згорнувши всі ракетні та артилерійські програми переозброєння ЗСУ, розмінувавши шляхи вторгнення, відвівши та скоротивши війська з під Києвом та багатьма іншими "добрими" справами. Які воно і понині тихою сапою впроваджує...
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14.05.2024 11:29 Відповісти
Деды так воевали.
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14.05.2024 10:11 Відповісти
ну а "чё" - рюзьге сваіх нє брасают..
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14.05.2024 10:29 Відповісти
Та за бабло вони йдуть. Там одиниці тікають. Вони там за гранью бідності, кожне друге зловлене, як не в кридитах, то з чорнющої російської жопи, ізба і три зуби
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14.05.2024 10:30 Відповісти
ніколи нерозумів тих заградотрядів - що заважає @бошить краснопьорих їх всеодно меньше ніж противників то й шансів вижити бвльше
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14.05.2024 10:33 Відповісти
Це треба б дати послухати сміливим жіночкам в тилу,які матюкають тцкошників. Коли прийде русня,ці жіночки,як води в рот понабирають,а їх чоловіків русня буде так обнулять і толкать на підступах до Вільнюса і Варшави...
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14.05.2024 10:34 Відповісти
Ну послухають вони і що далі? Перестануть матюкатись і відразу чоловіків в тцк повідправляють а там і перемога недалеко?
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14.05.2024 11:33 Відповісти
Добре написано.Одобряю.
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14.05.2024 12:33 Відповісти
Вже давно прийшли чинять злочини й безчинства над беззбройними цивільними
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15.05.2024 00:14 Відповісти
Пусть вперед толкаются, нах#й. Иначе их #бнут на выходе"

"#б твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
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14.05.2024 10:37 Відповісти
а развернуться и дать п@зды загранотряду вера терпил не позволяет
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14.05.2024 10:38 Відповісти
Нехай йдуть чим пошвидше будуть усі знищені!
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14.05.2024 11:10 Відповісти
кіностудія навіть в гру є , вірніше студія звукозапису ... нічого що аудіо двічі наложили ..те що в началі звучить і в кінці
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14.05.2024 11:24 Відповісти
Тупое,вонюче руськое мясо😂
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14.05.2024 11:29 Відповісти
Русская баба ещё нарожает,матки у у них вместительные,новых кацапчиков сможет много нарожать.***** твари конченые.Животные, а не люди.
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14.05.2024 12:26 Відповісти
Все как при любимом Сралине.
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14.05.2024 16:16 Відповісти
выбор есть всегда...
но только не у тупорылых холопов *****, они с газетных пелёнок живут в задубевшем говне скрепного узкого мира, ограниченые во всём, не представляя, что существует другая, свободная жизнь
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14.05.2024 17:28 Відповісти
Чомусь ніфхто із рашистів не пам'ятає, що у "великую отечественную" лише ОФІЦІАЛЬНО!!! було розстріляно більше 2 000 000 солдатів за різні "зальоти", в тому числі відступу без команди...
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14.05.2024 18:15 Відповісти
Чому їх у полон масово не беруть, якщо заградатряди таку допомогу для ЗСУ роблять?
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15.05.2024 00:17 Відповісти
Покажіть це нашим тваринам які втікають від повісток і не хочуть служити і розказують про погане тцк
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15.05.2024 02:00 Відповісти
 
 