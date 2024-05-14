Офіцер армії РФ дає "мотиваційні" вказівки під час наступу на Харківщині: "У нас тут заградотряд стоит. Пусть вперед толкаются, нах#й. Иначе их #бнут на выходе". АУДIО

Співробітники головного управління розвідки Міноборони України перехопили розмову офіцерів армії РФ, які керують наступом окупантів на харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому фрагменті переговорів стає зрозумілим, що частина російських солдатів відмовляється йти у бій. Один із офіцерів заявляє на таке повідомлення, що у тилу підрозділу стоїть заградзагін і ніхто із відмовників живим із бою не вийде.

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