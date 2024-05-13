Російський наступ на Харківщину. Бої за Вовчанськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію у Харківській області, де російські війська здійснюють спробу наступу.
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Топ коментарі
+5 Яр Холодний
показати весь коментар13.05.2024 21:19
+4 Яр Холодний
показати весь коментар13.05.2024 21:08
+4 Igor Grytselyak
показати весь коментар13.05.2024 21:46
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Хто не замінував і не побудував фортифікації на Харківщині куди виділялися мільйони ?!
Де кримінальні справи і вироки по цих питаннях?!
Про це https://t.me/DeepStateUA/19483 пише DeepState.
На цих світлинах - околиці Липців та "подарунок" від українських платників податків для ворога. Яка їх подальша доля - невідомо.
"Про інженерно-фортифікаційну підготовку Харківщини. Зі слів бійців, ці загородження лежать без діла ще з літа минулого року.
Я з Бахмуту, виріс там. Зеленського любив як ведучого та всі ми його (73 %) любили. Потім було розчарування. У 2022 році зрозумів, він просто жива людина, яка теж хоче жити як людина.- тому діє як може з усих своїх сил ... Нам усім дуже тяжко , дуже..Багато хто відмучився вже... Давайте будемо чесними, як там не було б Україна є та Буде і не правда що ми здаємося і що не має сил. Ворога Поборемо .