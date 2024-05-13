Російський наступ на Харківщину. Бої за Вовчанськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію у Харківській області, де російські війська здійснюють спробу наступу.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині окупанти утворили два плацдарми, за дві доби захопили близько 100 кв. км прикордонної смуги, - Бутусов