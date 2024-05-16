Російські командири, б’ючи ногами та стріляючи з автомата, мотивують підлеглого солдата йти на штурм українських позицій. ВIДЕО
Оператори дронів 93-ї ОМБр "Холодний Яр" зафільмували мотиваційні "промови" двох російських командирів на адресу окупанта, який відмовлявся йти на штурм українських позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відмовника б'ють ногами та стріляють з автомата над його головою. Після цього окупант сумирно вдягає шолом і першим іде у бій.
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Подібна практика мотивації російської піхоти зафільмована не вперше. Дроноводи підрозділу "Карпатська Січ" публікували відео, на якому російський окупант б’є палицею двох своїх підлеглих на бойовій позиції .
На записі два окупанти сумирно по черзі підходять до місця екзекуції і отримують свою порцію ударів. Один із них отримав 12 ударів палицею нижче спини та один - кулаком в обличчя, іншому дісталося менше - 11 ударів.
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одно безсмертне, друге безхребетне
чи як???
але м'яко.
треба зі зґвалтуванням у неприродний спосіб.
Хоча, з іншої сторони, на днях був присутній на стрілецькому вишколі новачків в МВС. Сталевий кордон чи Лють, неважливо. Абсолютно не сподобалося чути ті мілкі під'***** один одного. Не витримав, гаркнув. Пояснив голосно, що сьогодні ви в тилу, завтра на нулі. А там той, над ким знущаєшся сьогодні - буде крити тобі спину та витягувати на собі, якщо поранять. Може, зрозуміють, може ні.
Як утримати грішників у пекельному котлі?
Американців чорти стережуть, щоб не вистрибнули.
Німцям межу намалювали - вони її й не перетинають.
А у кацапського котла ні чортів, ні межі. Чому? Бо коли хтось хоче вистрибнути, його інші кацапи самостійно назад у котел тягнуть.
такая армия никогда и никого не победит