Російські командири, б’ючи ногами та стріляючи з автомата, мотивують підлеглого солдата йти на штурм українських позицій. ВIДЕО

Оператори дронів 93-ї ОМБр "Холодний Яр" зафільмували мотиваційні "промови" двох російських командирів на адресу окупанта, який відмовлявся йти на штурм українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відмовника б'ють ногами та стріляють з автомата над його головою. Після цього окупант сумирно вдягає шолом і першим іде у бій.

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Подібна практика мотивації російської піхоти зафільмована не вперше. Дроноводи підрозділу "Карпатська Січ" публікували відео, на якому російський окупант б’є палицею двох своїх підлеглих на бойовій позиції .

На записі два окупанти сумирно по черзі підходять до місця екзекуції і отримують свою порцію ударів. Один із них отримав 12 ударів палицею нижче спини та один - кулаком в обличчя, іншому дісталося менше - 11 ударів.

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