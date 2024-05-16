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Новини Відео Війна
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Російські командири, б’ючи ногами та стріляючи з автомата, мотивують підлеглого солдата йти на штурм українських позицій. ВIДЕО

Оператори дронів 93-ї ОМБр "Холодний Яр" зафільмували мотиваційні "промови" двох російських командирів на адресу окупанта, який відмовлявся йти на штурм українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відмовника б'ють ногами та стріляють з автомата над його головою. Після цього окупант сумирно вдягає шолом і першим іде у бій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Старшина підрозділу окупантів "Шторм" про свого командира: "Он просто избил меня до полусмерти". ВIДЕО

Подібна практика мотивації російської піхоти зафільмована не вперше. Дроноводи підрозділу "Карпатська Січ" публікували відео, на якому російський окупант б’є палицею двох своїх підлеглих на бойовій позиції .

На записі два окупанти сумирно по черзі підходять до місця екзекуції і отримують свою порцію ударів. Один із них отримав 12 ударів палицею нижче спини та один - кулаком в обличчя, іншому дісталося менше - 11 ударів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський командир б’є палицею підвішеного за руки підлеглого: "Кто еще хотел съ#баться?!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знущання (96) бойові дії (3795)


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Топ коментарі
+17
За 20 місяців на війні навіть приблизно не уявляю подібного в нашому батальйоні. Звичайно, різні люди попадалися. Але існує єдине правило - ми усі брати. І ставлення навіть не таке, як в деяких родинах між рідними братами. В когось з носа сопельки потекли - це не його власна проблема, проблема стала загальною. Здоровенна товпа тягне зі своїх загашників краплі для носа. Сидить нещастя, шморгає, але ліків до стелі. Це, наприклад.

Хоча, з іншої сторони, на днях був присутній на стрілецькому вишколі новачків в МВС. Сталевий кордон чи Лють, неважливо. Абсолютно не сподобалося чути ті мілкі під'***** один одного. Не витримав, гаркнув. Пояснив голосно, що сьогодні ви в тилу, завтра на нулі. А там той, над ким знущаєшся сьогодні - буде крити тобі спину та витягувати на собі, якщо поранять. Може, зрозуміють, може ні.
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16.05.2024 12:11
+10
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16.05.2024 12:23
+7
Ідеальні раби - маючого автомат і гранати його мутузять ногами і гонять на смерть.
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16.05.2024 12:01
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а він думав що білі лади просто так роздають? вперьод ванюша, за путєна, гойда!!!
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16.05.2024 11:51 Відповісти
Чому коменти на форумі не звіздять про права чєловєка? Вони мріють в майбутньому воювати в рюськів армії?
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16.05.2024 11:53 Відповісти
Командир штурмового загону ЗСУ Вася,як завжди гонить всіх в окопи.)
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16.05.2024 11:56 Відповісти
якого такого чєловєка? нема чєловєка, нема прав.
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16.05.2024 12:01 Відповісти
А в солдата шо немає автомата?
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16.05.2024 11:51 Відповісти
в нього холості
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16.05.2024 11:53 Відповісти
Вони раби, тому на більше думок в них немає
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16.05.2024 12:35 Відповісти
Навіть не дикуни. Дічь.
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16.05.2024 11:54 Відповісти
одно з ак б"є другого, теж з ак
одно безсмертне, друге безхребетне
чи як???
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16.05.2024 11:54 Відповісти
Ідеальні раби - маючого автомат і гранати його мутузять ногами і гонять на смерть.
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16.05.2024 12:01 Відповісти
Eto pusecnoje miaso,no ona takze zakancyvajetsia i u nix.Cem dalse tem budet ecio trudnej u kacapo fasistov
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16.05.2024 12:03 Відповісти
teper mozet vernej napisat ne pusecnoje miaso,a dronovoje miaso
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16.05.2024 12:11 Відповісти
"А мы - не просто рабы, которые страдают от тягот, мы - профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством..." (Александр Галич - дисидент)
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16.05.2024 13:07 Відповісти
а мені подобається!
але м'яко.
треба зі зґвалтуванням у неприродний спосіб.
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16.05.2024 12:03 Відповісти
За 20 місяців на війні навіть приблизно не уявляю подібного в нашому батальйоні. Звичайно, різні люди попадалися. Але існує єдине правило - ми усі брати. І ставлення навіть не таке, як в деяких родинах між рідними братами. В когось з носа сопельки потекли - це не його власна проблема, проблема стала загальною. Здоровенна товпа тягне зі своїх загашників краплі для носа. Сидить нещастя, шморгає, але ліків до стелі. Це, наприклад.

Хоча, з іншої сторони, на днях був присутній на стрілецькому вишколі новачків в МВС. Сталевий кордон чи Лють, неважливо. Абсолютно не сподобалося чути ті мілкі під'***** один одного. Не витримав, гаркнув. Пояснив голосно, що сьогодні ви в тилу, завтра на нулі. А там той, над ким знущаєшся сьогодні - буде крити тобі спину та витягувати на собі, якщо поранять. Може, зрозуміють, може ні.
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16.05.2024 12:11 Відповісти
Чи то "гвардія наступу" - пофіг.
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16.05.2024 12:13 Відповісти
А въе*ать по кацапне "дроноводы" не додумались?
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16.05.2024 12:12 Відповісти
Дрон-спостерігач, розвідник не має скидів
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16.05.2024 12:32 Відповісти
Дякую, кэп.
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16.05.2024 12:34 Відповісти
Тю, не я командир у кацапов, я бы гранчак шила вливал в их луженные глотки , най би йшли , а хоча б i топитися.
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16.05.2024 12:14 Відповісти
Кацапська мотивація то страшна сила. Там десь далі ще кадирівці їх "пасуть".
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16.05.2024 12:34 Відповісти
Чомусь згадався анекдот про пекло.

Як утримати грішників у пекельному котлі?

Американців чорти стережуть, щоб не вистрибнули.

Німцям межу намалювали - вони її й не перетинають.

А у кацапського котла ні чортів, ні межі. Чому? Бо коли хтось хоче вистрибнути, його інші кацапи самостійно назад у котел тягнуть.
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16.05.2024 12:20 Відповісти
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16.05.2024 12:23 Відповісти
Треба було їм всім кілька кілограмів вибухової мотивації з дрона скинути...
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16.05.2024 12:35 Відповісти
Вихід є простий. Навіть радянські солдати про це знали. Черга з автомата по кривдниках або паразитам, які на штурм не пішли.
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16.05.2024 12:46 Відповісти
это просто прекрасна
такая армия никогда и никого не победит
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16.05.2024 16:10 Відповісти
Фільм був би набагато цікавішим, якби дрон скинув подарунок або два.
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16.05.2024 17:24 Відповісти
Це був дрон-розвідник. У нього немає чого скидати. Йому потрібно якомога довше протриматись в польоті і зібрати більше даних.
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16.05.2024 17:46 Відповісти
 
 