Російський командир лупцює своїх підлеглих: "У#бки! Вставай! Х#ли ты вывалилось! Х#й бычий ты!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис фрагменту "виховної" роботи російського командира із двома підлеглими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російнин всіляко принижує своїх поплічників та лупцює їх. Судячи із відео, підлеглі не виконали наказ та покинули позицію.

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