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Російський командир лупцює своїх підлеглих: "У#бки! Вставай! Х#ли ты вывалилось! Х#й бычий ты!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис фрагменту "виховної" роботи російського командира із двома підлеглими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російнин всіляко принижує своїх поплічників та лупцює їх. Судячи із відео, підлеглі не виконали наказ та покинули позицію.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Російські командири, б’ючи ногами та стріляючи з автомата, мотивують підлеглого солдата йти на штурм українських позицій. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знущання (99)


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Топ коментарі
+46
Ну це вже класика
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27.09.2024 16:01
+18
Вам не здається, що це приміщення дитсадка на окупованій території. Офіцер нетверезий. До речі подяка оператору, що показав руский мир у всій красі.
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27.09.2024 16:05
+16
Бьет - значит любит ©
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27.09.2024 16:04
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А деякі ідіоти кажуть що ця армія бомжів "після України" піде на НАТО. Ха ха ха.
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27.09.2024 15:58 Відповісти
Вам не здається, що це приміщення дитсадка на окупованій території. Офіцер нетверезий. До речі подяка оператору, що показав руский мир у всій красі.
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27.09.2024 16:05 Відповісти
це ж сам цей офіцер і зняв. Типу ""
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27.09.2024 16:15 Відповісти
А руцькій мир не може бути тверезим за визначенням ...
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27.09.2024 16:43 Відповісти
Червона армія теж була не сильно армією аристократів.
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27.09.2024 16:13 Відповісти
Дивно як німці здавали цим тупим мавпам цілі європейські країни за тиждень. Зараз роками воюють за одне село.
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27.09.2024 16:19 Відповісти
Їх просто було дуже багато і танків тьма ,вони завжди перемагали закидуючи ворога тілами і металоломом,кількісна перевага своє дає. Да й німецьку промисловість тоді вже союзники
порядком розбомбили.
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27.09.2024 16:34 Відповісти
Ленд ліз. Це 12 000 танків і 18 000 літаків від союзників до СССР. Якщоб нам дали відсотків 5-10, то паРаши вже не було б не тільки на украінский землі, а взагалі. Все пізнається в порівнянні
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28.09.2024 07:18 Відповісти
Не кацапам а советам и антигитлеровской коалиции,сами тупые мавпы подставили бы зад и прислуживали как например в локотской республике.
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27.09.2024 17:09 Відповісти
Без ленд-лізу і відкриття Другого фронту гітлеровці витіснили би "совєтів" за Уральські гори.
Це при тому що перші бомбардування промислових міст гітлерівської німеччини британська авіація розпочала ще 15 травня 1940.
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27.09.2024 22:09 Відповісти
На НАТО підуть какієразніци. А мотивувати буде цей самий камандір...
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27.09.2024 16:26 Відповісти
В тому й справа , що ці підуть туди , куди їм скажуть . І це відео якраз підтвердження цього . Думаєте , ці , що валяються застрелять цього козла ? Ні , вони з радістю поцілують його в дупу .
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27.09.2024 17:58 Відповісти
Ну це вже класика
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27.09.2024 16:01 Відповісти
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27.09.2024 17:58 Відповісти
Бьет - значит любит ©
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27.09.2024 16:04 Відповісти
нормальне патріотичне виховання.
вони таке ******* і чекають.
єдиний метод керівництва рускім чєлавєкам в рускам мірє.
вони таке поважають
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27.09.2024 16:04 Відповісти
Тато військовий казав: командир батько, мати и обком партії
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27.09.2024 17:15 Відповісти
а, поруч стоїть автомат.
раби кончені. буде страждати терпіти, а, потім покірно піде на смерть, але не застрелить собі подібного, але дрочуна.
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27.09.2024 16:10 Відповісти
Зламують остаточно їм всю волю до життя і опір начальству. І налаштовують на те, щоб бігли під українські кулі злі. А командир явно вміє бити. Ніби і не сильно вдарив, без розмаху, а перший кабан звалився як мішок, та й другий теж не особливо стійкий. І ось це називали братським народом.
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27.09.2024 16:12 Відповісти
То кабан впав, щоб більше не били. Хитрий свинособака...
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27.09.2024 16:18 Відповісти
100%.
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27.09.2024 16:39 Відповісти
Це тактика опоссума ,він прикинувся мертвим ,призупинив дихання і зменьшив температуру
тіла, ефективність методу 60%
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27.09.2024 16:49 Відповісти
Фрідріх Великий казав, що солдат палиці фельдфебеля повинен боятися більше ніж смерті...
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27.09.2024 16:18 Відповісти
Цитатна дурістика. Той "великий" насильник не мав жодного уявлення про особисту честь людини.
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27.09.2024 22:47 Відповісти
Так это нормально
Без этого - армия России- не армия даже
Есть ценности ,на которых держится армия россии
Трехэтажный мат
Воровство на всех уровнях
И абьюзерство
Физическое и моральное
Если этого не будет в армии россии- она перестанет существовать
Так что все в армии россии идет по плану
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27.09.2024 16:20 Відповісти
Тот жирдяй сдох походу уже!
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27.09.2024 16:27 Відповісти
Забыла про главную ценность
Российской армии - ВОДКА!!!!!
Водка в этой армии - святое.
Как молитва
С нее день в армии России начинается
И ею же заканчивается
Тот ,кто НЕ БУХАЕТ - в российской армии не выживет
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27.09.2024 16:28 Відповісти
Нормально поговорил, чо.
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27.09.2024 17:12 Відповісти
Ні чого тут незвичайного нема. Звичайний війсковий спосіб ,привести до тями і піднять (бойовий
дух) і авторитет командира (щоб боялися). Я особисто не знаю як можливо заставить людину йти
виконувати небезпечне для життя завдння без мотивації, правда ще є хімія.
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27.09.2024 17:17 Відповісти
Для кацапів нашваберних так - нічого надзвичайного.
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27.09.2024 17:36 Відповісти
Скрєпно .......
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27.09.2024 17:35 Відповісти
Нема у алкашів "дастоінства"!!! Чому б не перестріляти самих завзятих орків? Особливо командного складу. Це хороший шлях до миру, просто таки Мирний план потужний та глобальний
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27.09.2024 17:39 Відповісти
В них командири сидять в тилу на коврах та гилять горілляку. По рації віддають команди.
Та посилають на убій.
Не те що раніше - з пістолетом піднімали в атаку бійців власним прикладом.
Не взяти вам Рейхстаг, ординці.
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27.09.2024 17:39 Відповісти
Я одобрям такі дії командира. Це називається; достали по самі гланди.
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27.09.2024 17:56 Відповісти
этАт кацапский ******* своей смертью не умрёт..
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27.09.2024 18:05 Відповісти
все правильно !!! это армия , а армия на войне !!! (((
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27.09.2024 18:33 Відповісти
шыкарное, млять, у них помещение - ковры, кресла....
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27.09.2024 19:55 Відповісти
якийсь український будинок культури або школа або садок
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27.09.2024 20:31 Відповісти
Усіх на петушатнік свінособак
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27.09.2024 20:07 Відповісти
батяня-батяня камбат іпашил - іпашил по мордє рєбят
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27.09.2024 20:27 Відповісти
Де в дисципліні прописано що маєш право бити людину, яка навіть можливо взагалі не бажала воювати? Тоді насильник-командир має знати, що в любий момент несподівано отримає кулі або гранату.
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27.09.2024 22:24 Відповісти
ТЦКашники бяться, що отримають кулю? Швидше ти на фронті її отримаєш, ніж вони в тилу за мордобій.
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02.10.2024 21:59 Відповісти
Це відео повинно бути розтиражоване скрізь.
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27.09.2024 22:02 Відповісти
Бухой кацапский командор в доме с коврами учит своих подчиненных как под минами и ракетами сидеть
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27.09.2024 22:12 Відповісти
пощечина- страшная сила, сразу в нокаут.
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27.09.2024 22:35 Відповісти
В рашистів совкова армія, а в українців схоже що царська - офіцерів ставлять керувати по принципу вислуги перед владою, а не по ефективності. Але царська армія вже - зразка 1916 коли добровольців нема, снарядів нема, зате є чиновники і міністри що розкрадають останнє з військового бюджету, і не рятує навіть те що дає Антанта. Але Зелений сцарь іще популярний хоч вже всіх і дістав. Замість распутіна - ненависний всіма єрмак...
Позитивна відмінність лише в тому, що зараз простим громадянам ще є чим донатити на ЗСУ, і це рятує.
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28.09.2024 02:55 Відповісти
рабські виродки. той один кордупель всього метр в кепці. І величезний кабан звалюється від якогось щура.
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28.09.2024 07:32 Відповісти
Але ж це працює! І СЗЧ в десятки разів менше
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28.09.2024 08:52 Відповісти
 
 