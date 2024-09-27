Російський командир лупцює своїх підлеглих: "У#бки! Вставай! Х#ли ты вывалилось! Х#й бычий ты!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис фрагменту "виховної" роботи російського командира із двома підлеглими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російнин всіляко принижує своїх поплічників та лупцює їх. Судячи із відео, підлеглі не виконали наказ та покинули позицію.
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Топ коментарі
+46 Ярослав Кийко
показати весь коментар27.09.2024 16:01
+18 віктор сиромятніков #583002
показати весь коментар27.09.2024 16:05
+16 Orion #538564
показати весь коментар27.09.2024 16:04
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порядком розбомбили.
Це при тому що перші бомбардування промислових міст гітлерівської німеччини британська авіація розпочала ще 15 травня 1940.
вони таке ******* і чекають.
єдиний метод керівництва рускім чєлавєкам в рускам мірє.
вони таке поважають
раби кончені. буде страждати терпіти, а, потім покірно піде на смерть, але не застрелить собі подібного, але дрочуна.
тіла, ефективність методу 60%
Без этого - армия России- не армия даже
Есть ценности ,на которых держится армия россии
Трехэтажный мат
Воровство на всех уровнях
И абьюзерство
Физическое и моральное
Если этого не будет в армии россии- она перестанет существовать
Так что все в армии россии идет по плану
Российской армии - ВОДКА!!!!!
Водка в этой армии - святое.
Как молитва
С нее день в армии России начинается
И ею же заканчивается
Тот ,кто НЕ БУХАЕТ - в российской армии не выживет
дух) і авторитет командира (щоб боялися). Я особисто не знаю як можливо заставить людину йти
виконувати небезпечне для життя завдння без мотивації, правда ще є хімія.
Та посилають на убій.
Не те що раніше - з пістолетом піднімали в атаку бійців власним прикладом.
Не взяти вам Рейхстаг, ординці.
Позитивна відмінність лише в тому, що зараз простим громадянам ще є чим донатити на ЗСУ, і це рятує.