Главная инспекция Минобороны проверит вероятные факты издевательств над воинами 211 бригады, - Умеров

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими - это неприемлемо на 3 году войны. Поэтому по моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье "Украинской правды" о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ", - отмечает Умеров.

"Мы также выясним, почему так долго длилось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше. Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание. Вскоре мы также представим законопроект о Военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и гарантировать прозрачность в каждом подобном кейсе", - добавляет министр.

Он также поблагодарил каждого военнослужащего, который выполняет свой долг честно и самоотверженно.

"Я на стороне тех, кто хочет перемен, и верю, что вместе мы построим армию, которой будет гордиться каждый украинец. Служба в ВСУ должна быть честью, а не обеспечением чьих-то персональных прихотей. Спасибо журналистам за важную работу", - резюмирует Умеров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.