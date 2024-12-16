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издевательство (131) Умеров Рустем (393) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)

Главная инспекция Минобороны проверит вероятные факты издевательств над воинами 211 бригады, - Умеров

Міноборони перевірить 211 бригаду

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими - это неприемлемо на 3 году войны. Поэтому по моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье "Украинской правды" о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ", - отмечает Умеров.

"Мы также выясним, почему так долго длилось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше. Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание. Вскоре мы также представим законопроект о Военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и гарантировать прозрачность в каждом подобном кейсе", - добавляет министр.

Он также поблагодарил каждого военнослужащего, который выполняет свой долг честно и самоотверженно.

"Я на стороне тех, кто хочет перемен, и верю, что вместе мы построим армию, которой будет гордиться каждый украинец. Служба в ВСУ должна быть честью, а не обеспечением чьих-то персональных прихотей. Спасибо журналистам за важную работу", - резюмирует Умеров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
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Топ комментарии
+3
Судячи з прочитаного та досвіду, вже і так зрозумілий результат - комбригу дадуть ще один орден.
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16.12.2024 16:13
+3
Умерову вірити - себе не поважати. Безсоромний сраколиз.
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16.12.2024 16:40
+2
перевірить, а далі - "пшик"
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16.12.2024 16:10
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перевірить, а далі - "пшик"
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16.12.2024 16:10 Ответить
Умерову вірити - себе не поважати. Безсоромний сраколиз.
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16.12.2024 16:40 Ответить
ГІМО чи ВСП - потрібно визначитися... Кому платити?
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16.12.2024 16:12 Ответить
Самі ж себе перевірятимуть-результат відомий вже..
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16.12.2024 16:13 Ответить
Судячи з прочитаного та досвіду, вже і так зрозумілий результат - комбригу дадуть ще один орден.
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16.12.2024 16:13 Ответить
Це має робити ДБР...
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16.12.2024 16:14 Ответить
А далі можна переводити в тцк, там як раз такі потрібні
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16.12.2024 16:15 Ответить
Тут вистачає бажаючих всіх підряд розстрілювати, а отаких офіцерів - хвалити. Тому (і не тільки тому) цифра в 26 мільйонів буде впевнено рухатися в сторону зменшення. Продовжуйте в тому ж дусі - Україна не Росія)
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16.12.2024 16:27 Ответить
троляка володька путєн вийшов на роботу
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16.12.2024 23:32 Ответить
Потужно)
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17.12.2024 09:30 Ответить
до сраки така "перевірка"
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16.12.2024 16:42 Ответить
Нічого не зміниться поки привладна ворожа агентура продовжуватиме призначати командний склад ЗСУ.
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16.12.2024 18:43 Ответить
Умєров з вересня саботує і покриває розслідування отриманих фактів, і тільки після журналістського розголосу почав викричуватись. У відставку корупціонера!
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16.12.2024 23:30 Ответить
 
 