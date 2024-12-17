Воинов 211 бригады привлекали к строительству частного дома: сообщено о подозрении командиру воинской части, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, подозреваемый привлек четырех военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области, а взамен они получали денежное обеспечение, как в зоне боевых действий. Общая сумма ущерба государству составляет почти миллион гривен.











Что установило досудебное расследование?

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение октября-декабря 2023 года по указаниям командира воинской части четверо его подчиненных проводили строительство частного дома, расположенном в одном из сел Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области. Однако, как выяснили следователи полиции, военнослужащие находились дома, получая зарплату и боевые выплаты.

Общая сумма выплат им за это время составила почти миллион гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства, и изъяли документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

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Подозрение

Следователи полиции Тернопольской области при содействии руководства Минобороны и ВСУ и под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона объявили фигуранту подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Кроме того, Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Заметим, что Нацполиция не уточнила, о какой именно бригаде идет речь, впрочем, по данным ГБР, Нацполиция проводит расследование в отношении руководства 211 бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

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