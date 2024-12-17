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Нацполиция (16199) подозрение (436) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)

Воинов 211 бригады привлекали к строительству частного дома: сообщено о подозрении командиру воинской части, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, подозреваемый привлек четырех военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области, а взамен они получали денежное обеспечение, как в зоне боевых действий. Общая сумма ущерба государству составляет почти миллион гривен.

підозра командиру 211 бригади
підозра командиру 211 бригади
підозра командиру 211 бригади
підозра командиру 211 бригади
підозра командиру 211 бригади

Что установило досудебное расследование?

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение октября-декабря 2023 года по указаниям командира воинской части четверо его подчиненных проводили строительство частного дома, расположенном в одном из сел Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области. Однако, как выяснили следователи полиции, военнослужащие находились дома, получая зарплату и боевые выплаты.

Общая сумма выплат им за это время составила почти миллион гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства, и изъяли документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 211 бригаде военных избивали до разрыва органов и перелома костей черепа, некоторых держали в клетках, - нардеп Яцик

Подозрение

Следователи полиции Тернопольской области при содействии руководства Минобороны и ВСУ и под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона объявили фигуранту подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Кроме того, Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Заметим, что Нацполиция не уточнила, о какой именно бригаде идет речь, впрочем, по данным ГБР, Нацполиция проводит расследование в отношении руководства 211 бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

Также читайте: Лубинец призвал Генштаб и ВСП расследовать факты издевательств над воинами 211-й бригады: Беру ситуацию на личный контроль
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Топ комментарии
+11
Щось у цього полковника пішло не так.
Наш комендант- підар (Держприкордонслужба) підполковник, теж посилав бійців будувати йому хатинку, коли ми поїхали на Часів-Яр.
Наше чмо кудись пішло на підвищення. У нього папа якесь цабе в академії Держприкордонслужби.
В Держприкордонслужбі теж гнилі повно!
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17.12.2024 12:17
+9
Такого не может быть! Командир - патриот с козацкой саблей на стене. Ему сам Президент знамя вручал!!! Это трагическая ошибка ДБР и Национальной полиции
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17.12.2024 12:02
+8
Капець. Воістину -кому війна ,а кому мати рідна.
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17.12.2024 11:58
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Правила форума Совет форумчан
Капець. Воістину -кому війна ,а кому мати рідна.
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17.12.2024 11:58 Ответить
Звісно - хіба їм потрібно , аби ця війна швидко закінчувалась ?
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17.12.2024 14:06 Ответить
Такого не может быть! Командир - патриот с козацкой саблей на стене. Ему сам Президент знамя вручал!!! Это трагическая ошибка ДБР и Национальной полиции
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17.12.2024 12:02 Ответить
Все эти ваши подозрения это сопли по стеклу, нужно давно было ввести в стране ЧП и судить военным трибуналом, срок один - пожизненное лишение свободы с полной конфискацией.
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17.12.2024 12:06 Ответить
Так тоді ж прийдеться посадити 99% влади, вони ж самі собі не зашкодять)))
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17.12.2024 12:53 Ответить
Когда же вы наконец-то поумнеете?

В первую очередь садить нужно тех, кто выбирает такую власть, не будет их, и воров не будет во власти, это аксиома!
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17.12.2024 13:00 Ответить
Ти не сповна розуму, народ хочеш посадити, це в Німеччині виборців садять за їх вибір, чи де??? Просто не хочеться тебе ображати , але твій допис для даунів!
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17.12.2024 13:51 Ответить
Во-первых, это было образное выражение, чтобы довести до каждого гражданина, что он обязан нести ответственность за выбираемую им власть, а во-вторых, если мы хотим жить в цивилизованном государстве, то ответственность должна быть взаимной, власть отвечает перед народом, а народ должен отвечать перед своей совестью и своими потомками, за избираемую им власть.
До сегодняшнего дня у нас существует практика - выбрал власть и залёг на диване с пивком, в ожидании манны с неба, с этим нужно заканчивать, раз и навсегда, иначе, из этого порочного круга нам никогда не выйти.
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21.12.2024 07:55 Ответить
тільки вища міра покарання - розстріл
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17.12.2024 13:33 Ответить
Ви чого ? Все ж по стандартах НАТО...еге ж ?
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17.12.2024 12:06 Ответить
Ех! А життя тільки почало налагоджуватися, гроші в кишеню рікою, маєток на шару будуєтьця, а тут із-за якихось солдатів- алкашів все рухнуло! Тепер слідчому дай, про
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17.12.2024 12:12 Ответить
Це теж боротьба з аватарами?
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17.12.2024 12:17 Ответить
Яка може бути боротьба з аватарами поза норм статутів? Де є порушення, там у більшості випадків замішане бабло. Той аватар нелегально будував будинок. Отримував бойові. Скидав комбрига на карточку, то з якого дива він не може собі дозволити випити чарку? Навіть якщо будував і не скидував, то тоді знову ж чому не може випити? Навіть якщо будував і не отримував бойові, то також чому не може випити? Комбриг ізначально займався криміналом, бо відправив Аватара на особисте збагачення. Тобто яка може бути дисципліна не незаконній будові? Ха ха ха.
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17.12.2024 14:04 Ответить
А якщо випити чарку - то не горілки ж з супермаркету, а Джек Деніелс або Вдова Кліко. Він же не лох якийсь
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17.12.2024 14:28 Ответить
І такі є. Незрозуміло чому подєльнікам по криміналу одним можна пити, а іншим виявляється ні. Ха ха ха.
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17.12.2024 14:30 Ответить
Мабуть "масть" нє та... Одним можна перетинати кордон, іншим не можна. Так і тут
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17.12.2024 14:33 Ответить
Конституція якоби стверджує що ніби то права у всіх рівні. Але якщо масть не та, то тоді так і виходить. Напевно треба мати якісь козирі. Ха ха ха.
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17.12.2024 15:17 Ответить
Конституція взагалі на паузі !!
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17.12.2024 16:05 Ответить
Щось у цього полковника пішло не так.
Наш комендант- підар (Держприкордонслужба) підполковник, теж посилав бійців будувати йому хатинку, коли ми поїхали на Часів-Яр.
Наше чмо кудись пішло на підвищення. У нього папа якесь цабе в академії Держприкордонслужби.
В Держприкордонслужбі теж гнилі повно!
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17.12.2024 12:17 Ответить
Обстановка и ремонт какие-то дешовенькие как для командира части 🤔
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17.12.2024 12:19 Ответить
"Пшонка-стайл", він не для всіх
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17.12.2024 12:24 Ответить
Ну це ж таких пускають на розрив плебсу.
"Нормальних" в Зе команді беруть на поруки.
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17.12.2024 12:24 Ответить
Зато на стіні в кабінеті цитата Залужного. Оклєвєталі потужного патріота!

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17.12.2024 12:40 Ответить
відправити усих причетних мародерів на звільнення Маріуполя.. і нехай "умЄющіє жидь" навіть не повертаються не виконавши завдання...
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17.12.2024 12:20 Ответить
Дан наказ на розрив. Оглядатися треба було.
Ох і бутафорія!
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17.12.2024 12:21 Ответить
Це вже пистеж на користь бідних
Давайте фотки будинку - що вони там набудували . Ким воїни працювали будивельниками чи чернорабочими .
що вони робили - фундамент ( мішали бетон) , стіни, стриху, вікна вставляли, плитку клали ?
Що КОНКРЕТНО ВОНИ РОБИЛИ
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17.12.2024 12:43 Ответить
Розробляли документацію, узгоджували, малювали креслення і схеми в sPlan та Autocad
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17.12.2024 14:30 Ответить
Ще цікаво в якому спецодягу. Якщо були в зссуушних трусах, то вирахувати із забезпечення вартість. Бо використовували не за призначенням. Ха ха ха.
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17.12.2024 15:20 Ответить
А якщо в американському "мультикамі" - то ноту протесту посольству Штатів
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17.12.2024 16:07 Ответить
А що самим будівельникам, нікуя ?! На реабілітацію, компенсацію, ?!!!!
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17.12.2024 13:04 Ответить
Підвищення до прорабів
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17.12.2024 16:08 Ответить
 
 