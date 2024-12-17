Начато уголовное производство по фактам издевательств командиров над воинами 211 понтонно-мостовой бригады, - ГБР
16 декабря 2024 года Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство по факту применения неуставных мер воздействия к подчиненным командованием 211-й понтонно-мостовой бригады. Расследование поручено Государственному бюро расследований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Сотрудники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.
Следствие будет исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами.
В ГБР ранее не поступало никаких материалов по этой ситуации
"Заметим, что в ГБР до этого не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.
Также, Государственное бюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами при наличии в их военных формированиях подобных случаев. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и избежать подобных случаев в будущем", - отмечается в сообщении.
Подозрение за привлечение подчиненных к строительству дома
Кроме того, Национальная полиция также проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.
Сегодня ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.
Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных к строительству дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Як ще боротися з аватарами?
А так боєць платить на спільну касу. На запчастини. На каністри. На якісь корисні речі для підрозділу.
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Хоча свиня завжди калюжу знайде. Крадуть паливо, крадуть у побратимів - несуть місцевим, міняють на самогон. Як з такими боротися?
Переводити в штурмові батальйони на нуль - а нафіг вони нам тут такі красіві треба?
У військових вимагали гроші з винагороди за виконання бойових завдань. Тих, хто не робив цього, били.
Йдеться про розриви внутрішніх органів, про побиття людей, переломи кісток черепа, носа, істотні фізичні ушкодження. Крім того, катування. Деякі командири вдаються до створення кліток для того, щоб людина протверезіла в певних умовах холоду. Але в цьому випадку у цих клітках тримали людей, які не погоджувалися співпрацювати".
Старлінк з німецьким айпішніком. В мене з польським. Хоча зараз можу користуватися мобільним водафоном, бо тут можна.
Навіть якщо ти новоприбулий повний лузер після БЗВП. Ніхто не кине тебе напризволяще. Усі скопом будемо витирати тобі сопельки.
Без стьобу це пишу. Так і є.
Щодо командирів - такі самі наші побратими.
Щоправда, ми штурмовий батальйон. Інакше не можна. Усі психи, усі зтерті війною, усі озброєні. Усі на виду. Як велика сім'я.
Падаль он там - недалеко. зараз міські бої - підори можуть бути в сусідній хаті.
Зубами не доведеться. Я тобі все дам та покажу як користуватися.
Якщо держава визнала людей з алкогольною та наркотичною залежностями придатними до військової служби, і призвала їх до війська, то, очевидно, держава має подбати і про задоволення цих залежностей, якщо не має змоги чи бажання лікувати залежності. Провокування у хворих людей синдромів відміни - це теж знущання.
Вербальне знущання, кажеш? За два місяці співпраці з групою індивидів знайдеш вербу. Виріжеш з неї дрючка. І займешся згубними діями. Точно кажу. Бо інакше це знущання над собою ))
тут згоден, бо той же аватар може накатати, що з нього вимагають гроші.
****Немає чогось, то можна звернутися про забезпечення до міністерства.*****
Зимову гуму до ельок теж надасть МО?
А запчастини?
А каністри під питну воду? А під паливо? А скоби на бліндажі? А мільйон всякої мілочовки, що треба колективу? Генератор накрився - МО буде ремонтувати? Старлінк ще один треба - МО видасть?
Ти, друже, занадто найвний. Йди до нас - повчишся життю.
"У мєня для вас друґіх ґєнєралав нєт" (Самі-знаєте-хто-сказав).
Але ні зелена мразото для отвлекухи розганяе пятий день тількі цю тему....
1. "Зауважимо, що в ДБР до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади. Джерело: https://censor.net/ua/n3525478
2. Водночас народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко також підтвердив, що безліч звернень до ТСК надійшло ще у вересні. Він також https://t.me/oleksiihoncharenko/44741 опублікував одне з відео, яке отримала ТСК. За його словами, все це ще тоді надіслали до Міністерства оборони, а втім, станом на зараз жодного розслідування та притягнення винних до відповідальності не було. Джерело: https://censor.net/ua/n3525415
За словами народної депутатки і членкині парламентської тимчасової слідчої комісії із захисту прав військовослужбовців Юлії Яцик, ТСК отримала матеріали з доказами ще у вересні, це було ще до розслідування журналістів. Зокрема, це були відео, свідчення та аудіозаписи. Усі матеріали було передано до Державного бюро розслідувань. Джерело: https://censor.net/ua/n3525415
То хто ж нам бреше?
Якщо абстрагуватися від самої брехні як такової, вони вже навіть не стараються зробити її хоч на гран правдоподобною! Що і показує наочно, за що вони нас мають.
Где их фамилии, рожи, и все данные, почему это держится в секрете?
Чи журналістські "відосики" мають більшу вагу?