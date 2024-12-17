Начато уголовное производство по фактам издевательств командиров над воинами 211 понтонно-мостовой бригады, - ГБР

16 декабря 2024 года Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство по факту применения неуставных мер воздействия к подчиненным командованием 211-й понтонно-мостовой бригады. Расследование поручено Государственному бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Сотрудники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

Следствие будет исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами.

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В ГБР ранее не поступало никаких материалов по этой ситуации

"Заметим, что в ГБР до этого не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.

Также, Государственное бюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами при наличии в их военных формированиях подобных случаев. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и избежать подобных случаев в будущем", - отмечается в сообщении.

Подозрение за привлечение подчиненных к строительству дома

Кроме того, Национальная полиция также проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

Сегодня ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных к строительству дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

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