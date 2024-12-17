РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9527 посетителей онлайн
Новости
3 891 52
издевательство (131) ГБР (2824) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)

Начато уголовное производство по фактам издевательств командиров над воинами 211 понтонно-мостовой бригады, - ГБР

Похресник командира 211 бригади Пастух знущався з військових та вимагав гроші

16 декабря 2024 года Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство по факту применения неуставных мер воздействия к подчиненным командованием 211-й понтонно-мостовой бригады. Расследование поручено Государственному бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Сотрудники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

Следствие будет исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 211 бригаде военных били до разрыва органов и перелома костей черепа, некоторых держали в клетках, - нардеп Яцык

В ГБР ранее не поступало никаких материалов по этой ситуации

"Заметим, что в ГБР до этого не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.

Также, Государственное бюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами при наличии в их военных формированиях подобных случаев. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и избежать подобных случаев в будущем", - отмечается в сообщении.

Подозрение за привлечение подчиненных к строительству дома

Кроме того, Национальная полиция также проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

Сегодня ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных к строительству дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец призвал Генштаб и ВСП расследовать факты издевательств над воинами 211 бригады: Беру ситуацию на личный контроль
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
А будинок йому будували також "аватари"?
показать весь комментарий
17.12.2024 11:49
+7
Скільки отаких "пастухів" у вищому військовому естеблішменті страшно навіть уявити. Армія така собі структура, як і мєнтовка, нормальна людина буде триматися неї подалі. От і виходить, що доля мобілізованих "овечок", в руках отаких ось "пастухів", бо інших у нас немає...
показать весь комментарий
17.12.2024 11:48
+7
Умєров - на вихід! А краще - застрілись, ****.

1. "Зауважимо, що в ДБР до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади. Джерело: https://censor.net/ua/n3525478

2. Водночас народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко також підтвердив, що безліч звернень до ТСК надійшло ще у вересні. Він також https://t.me/oleksiihoncharenko/44741 опублікував одне з відео, яке отримала ТСК. За його словами, все це ще тоді надіслали до Міністерства оборони, а втім, станом на зараз жодного розслідування та притягнення винних до відповідальності не було. Джерело: https://censor.net/ua/n3525415
показать весь комментарий
17.12.2024 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в чому знущання?
Як ще боротися з аватарами?
показать весь комментарий
17.12.2024 11:43 Ответить
Треба дати їм похмелитися
показать весь комментарий
17.12.2024 11:44 Ответить
Якщо через ВСП на задувку - знімається з/п та бойова винагорода (хоча це ж тилова частина).
А так боєць платить на спільну касу. На запчастини. На каністри. На якісь корисні речі для підрозділу.
===
Хоча свиня завжди калюжу знайде. Крадуть паливо, крадуть у побратимів - несуть місцевим, міняють на самогон. Як з такими боротися?
Переводити в штурмові батальйони на нуль - а нафіг вони нам тут такі красіві треба?
показать весь комментарий
17.12.2024 11:46 Ответить
Одна надія, що в СЗЧ з'їбуться.
показать весь комментарий
17.12.2024 12:22 Ответить
Не знаєш як, складай повноваження. До речі та мне тільки автари були якщо що.
показать весь комментарий
17.12.2024 11:47 Ответить
Я теж не знаю, що робити з "аватарами". Можете мене вигнати з армії...
показать весь комментарий
17.12.2024 12:16 Ответить
З якиї? З баварської півнухи?
показать весь комментарий
19.12.2024 16:13 Ответить
А будинок йому будували також "аватари"?
показать весь комментарий
17.12.2024 11:49 Ответить
Не потрібно все списувати на боротьбу з аватарами.

У військових вимагали гроші з винагороди за виконання бойових завдань. Тих, хто не робив цього, били.
Йдеться про розриви внутрішніх органів, про побиття людей, переломи кісток черепа, носа, істотні фізичні ушкодження. Крім того, катування. Деякі командири вдаються до створення кліток для того, щоб людина протверезіла в певних умовах холоду. Але в цьому випадку у цих клітках тримали людей, які не погоджувалися співпрацювати".
показать весь комментарий
17.12.2024 12:03 Ответить
Не повіриш, я теж з перевірок і доган не вилажу. Цим синім шлангам тільки б скаржитися!
показать весь комментарий
17.12.2024 12:20 Ответить
Де перевіряють, в Дортмунді, супер воїн?
показать весь комментарий
17.12.2024 13:47 Ответить
Ви, ухилянти, сиділи б на дупах рівно. Нє, треба вставляти свої п'ять копійок в військові теми, в яких й дупля не відстрілюєте.
Старлінк з німецьким айпішніком. В мене з польським. Хоча зараз можу користуватися мобільним водафоном, бо тут можна.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:58 Ответить
А як ставлення до знущань? Чи ти сам з таких ось вихователів? Спробував би мене виховати. Як би навіть зброї під руками б не було, зубами загриз би таку падаль. І пох на зону.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:05 Ответить
Менше слухай наших журнашлюх та кацапських пропагандонів. Навіть приблизно не уявляю хоч в чомусь, хоч мінімально нешановливе ставлення один до одного. Абсолютно нереально. Третій рік на нулі без ротацій. Ніхто та ніколи не скаже тобі поганого слова. ніхто криво не подивиться на тебе.
Навіть якщо ти новоприбулий повний лузер після БЗВП. Ніхто не кине тебе напризволяще. Усі скопом будемо витирати тобі сопельки.
Без стьобу це пишу. Так і є.
Щодо командирів - такі самі наші побратими.
Щоправда, ми штурмовий батальйон. Інакше не можна. Усі психи, усі зтерті війною, усі озброєні. Усі на виду. Як велика сім'я.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:07 Ответить
І раз ти вважаєш себе таким бойовим - що робиш дома? Ти нам треба.
Падаль он там - недалеко. зараз міські бої - підори можуть бути в сусідній хаті.
Зубами не доведеться. Я тобі все дам та покажу як користуватися.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:10 Ответить
З яких пір відписки на перевірки стали роботою? Робота це ураження ворога. Відписувач відписок такий самий шланг. Ха ха ха.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:49 Ответить
А ще робота: постачання, евакуація, забезпечення, навчання, надання медичної допомоги, облік, будівництво, приготування їжі, транспортування...
показать весь комментарий
17.12.2024 14:05 Ответить
Тобто підготовка до бойових дій. Ок. Але це ніяк не означає недотримання до статутів. Ха ха ха.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:20 Ответить
А те що штат, організація, забезпечення, розподіл та виконання обов'язків не відповідають ніяким статутам то нічого? Чи всі командири мають скаргу Сирському написати, або в ТікТоку роліки знімати яка в армії дупа?
показать весь комментарий
17.12.2024 14:52 Ответить
Треба щоб була комісія і встановила хто по статутах відповідає, а хто ні. Якщо колективні звернення не мають відповідей, то треба знімати ролики і не тільки. Для того щоб дупи не було. Ха ха ха.
показать весь комментарий
17.12.2024 15:24 Ответить
Знущання - це вид насильства, в якому жертва потерпає від повторюваних навмисних згубних дій від одного або групи індивідів тривалий час. Воно може бути фізичним, емоційним або вербальним.

Якщо держава визнала людей з алкогольною та наркотичною залежностями придатними до військової служби, і призвала їх до війська, то, очевидно, держава має подбати і про задоволення цих залежностей, якщо не має змоги чи бажання лікувати залежності. Провокування у хворих людей синдромів відміни - це теж знущання.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:25 Ответить
Досить сидіти на диванчику, мобілізуйся в ЗСУ, отримай сержантську чи офіцерську посаду. Тоді й подивимося на тебе.
Вербальне знущання, кажеш? За два місяці співпраці з групою індивидів знайдеш вербу. Виріжеш з неї дрючка. І займешся згубними діями. Точно кажу. Бо інакше це знущання над собою ))
показать весь комментарий
17.12.2024 13:41 Ответить
Нема куди мобілізовуватись. Жирні посади в ГШ такі, як ти, цілими сімейними артелями зайняли, а в піхоту не хочу, мишей боюсь.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:07 Ответить
Хлопці є дисциплінарний статут. Там все прописане про аватарів. Не треба вигадувати своїх методів. Всі інші методи це кримінал. Що можуть бути за каси. Немає чогось, то можна звернутися про забезпечення до міністерства. Питання чому тільки зараз контрозвідка зайнялася питаннями деморалізації особового складу? Це є ганебні випадки. А якщо не виходить займатися належним чином особовим складом, то не треба займати посади. Ха ха ха.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:42 Ответить
*****Що можуть бути за каси*****
тут згоден, бо той же аватар може накатати, що з нього вимагають гроші.
****Немає чогось, то можна звернутися про забезпечення до міністерства.*****
Зимову гуму до ельок теж надасть МО?
А запчастини?
А каністри під питну воду? А під паливо? А скоби на бліндажі? А мільйон всякої мілочовки, що треба колективу? Генератор накрився - МО буде ремонтувати? Старлінк ще один треба - МО видасть?
Ти, друже, занадто найвний. Йди до нас - повчишся життю.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:02 Ответить
Вчора получили гуму на крази. Зам з озброєння після відвідування перевірки з сбу почав щось робити. Старлінки частину видали, частину купили самі. Самі сплачуємо за рахунки. Наприклад в минулому місяці я сам і ще один заплатили за роботу старлінки але при цьому я можу користуватися необмежено. І жоден офіцер мені нічого не пред'явить. Наприклад мені інтернет необхідний і я готовий його обслуговувати. Той, хто зараз наприклад на чергуванні той не оплачує нічого. А свій підрозділ ми будували ще з 15 року. За цей час постійно самі для себе робили службу комфортнішою в першу чергу для себе. Хто не хоче, той може нічого і не робити. Тобто ніхто ні в кого нічого не вимагає. Штаб постійно схиляє нашого капітана піджака збирати якісь нам незрозумілі каси. Є ознаки того, що ті каси далі кочують до замкомбрига далі. Ха ха ха.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:16 Ответить
Дисциплінарний статут написаний для контрактної армії, там найсуворіше покарання - звільнення.
показать весь комментарий
19.12.2024 16:54 Ответить
це ж скільки треба було п*здюлей дати, вже хто тільки не писав та не говорив... на що розраховували, невідомо..., що все якось розсмокчиться, що війна все спише, що всі всіх пробачать й помиряться..., армія це калька з суспільства, маленька копія зі всього нашого суспільства..., де є мерзотники й праведники, герої й відверті потвори...
показать весь комментарий
17.12.2024 11:45 Ответить
Скільки отаких "пастухів" у вищому військовому естеблішменті страшно навіть уявити. Армія така собі структура, як і мєнтовка, нормальна людина буде триматися неї подалі. От і виходить, що доля мобілізованих "овечок", в руках отаких ось "пастухів", бо інших у нас немає...
показать весь комментарий
17.12.2024 11:48 Ответить
"Скільки отаких "пастухів" у вищому військовому естеблішменті..."

"У мєня для вас друґіх ґєнєралав нєт" (Самі-знаєте-хто-сказав).
показать весь комментарий
17.12.2024 11:53 Ответить
Письменників.

показать весь комментарий
17.12.2024 12:16 Ответить
"Пісятєлєй" в Україні - як собак нерізаних. Особливо " юмарістічєскіх тєкстав" для "хотьпаржом".
показать весь комментарий
17.12.2024 13:58 Ответить
Генералом чесний офіцер не стане, полковником по чесному десь за 45, а в нас комбриги в 27, чі комбати в в 25, цеж корупція чистої води, відвалив получів, я і скрізь
показать весь комментарий
17.12.2024 11:54 Ответить
Стопудово...
показать весь комментарий
17.12.2024 14:13 Ответить
ВиходеШакали геть з катушок злетіли, треба штрафбат для них, як показове, всих з цієї бригади в штрафбат без погонів рядовими
показать весь комментарий
17.12.2024 11:51 Ответить
а впровадження по бракованих минах та відсутності дронів на найгарячиших напрямках теж вже відкрито??? А видача тупих наказів або несвоечасне надання наказів?? А це привело до загибелі богатьох воїнів...
Але ні зелена мразото для отвлекухи розганяе пятий день тількі цю тему....
показать весь комментарий
17.12.2024 11:52 Ответить
Ці "командири" уособлюють державу. Її армію. Її силу і її моральні цінності. Якщо бригаду не розформують, а всіх командирів не пересадять то така "держава" і така армія мені і на фуй не потрібна. Ніхто за таку владу і за таку державу воювати не буде! Я так точно оголошую себе "віртуальним дезертиром 211 бригади". Ну чим вони кращі за кацапських мудаків-садистів?
показать весь комментарий
17.12.2024 11:55 Ответить
чув від УБД, що іноді присилають народ просто упоротий на бухло, не просихають і в окопах і їм люлєй дають усі, бо хзна, як вони можуть підісрати навколишніх. може й ці такі?
показать весь комментарий
17.12.2024 11:58 Ответить
Умєров - на вихід! А краще - застрілись, ****.

1. "Зауважимо, що в ДБР до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади. Джерело: https://censor.net/ua/n3525478

2. Водночас народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко також підтвердив, що безліч звернень до ТСК надійшло ще у вересні. Він також https://t.me/oleksiihoncharenko/44741 опублікував одне з відео, яке отримала ТСК. За його словами, все це ще тоді надіслали до Міністерства оборони, а втім, станом на зараз жодного розслідування та притягнення винних до відповідальності не було. Джерело: https://censor.net/ua/n3525415
показать весь комментарий
17.12.2024 11:58 Ответить
Звідти ж:
За словами народної депутатки і членкині парламентської тимчасової слідчої комісії із захисту прав військовослужбовців Юлії Яцик, ТСК отримала матеріали з доказами ще у вересні, це було ще до розслідування журналістів. Зокрема, це були відео, свідчення та аудіозаписи. Усі матеріали було передано до Державного бюро розслідувань. Джерело: https://censor.net/ua/n3525415
То хто ж нам бреше?
показать весь комментарий
17.12.2024 12:36 Ответить
"власти предержащие" брешуть тим, кого мають за бидло. І поки ті, кому брешуть, це хавають, вони і є по суті бидло.
Якщо абстрагуватися від самої брехні як такової, вони вже навіть не стараються зробити її хоч на гран правдоподобною! Що і показує наочно, за що вони нас мають.
показать весь комментарий
17.12.2024 12:47 Ответить
всі дописувачі з не православними, а католицькими буквами імені це кацапи та ватніки?
показать весь комментарий
17.12.2024 12:01 Ответить
А что,есть православные и католические буквы???
показать весь комментарий
17.12.2024 12:14 Ответить
Монгольські буддисти користуються "ісконно православними" буквами. А турецькі мусульмани, - "католицькими". Нєпорядок! Нада разобрацца!

показать весь комментарий
17.12.2024 12:27 Ответить
Усі літери - такі, ****, курви, візьміть будь-яку і подивіться по яких словах вона вешталась. І вашим і нашим і їхнім ми машем!
показать весь комментарий
17.12.2024 12:42 Ответить
Британські психологи з'ясували, що втрата відчуття гумору і нерозуміння тонкої сатири може бути https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-vinayshli-desheviy-koloroviy-test-dlya-diagnostiki-vil-ta-raku.html одним із індикаторів настання хвороби Альцгеймера.
показать весь комментарий
17.12.2024 15:37 Ответить
Как были совками, так ими и остались, типа, если кто, кое где у нас порой...

Где их фамилии, рожи, и все данные, почему это держится в секрете?
показать весь комментарий
17.12.2024 12:07 Ответить
Це правоохоронні органи навчились працювати без "відосиків"?

Чи журналістські "відосики" мають більшу вагу?
показать весь комментарий
17.12.2024 12:11 Ответить
І взагалі, бухий чи тверезий, це громадянин України, який має мати стільки ж прав як і сімейний підряд на чолі цієї псевдовійськової структури, тому якщо бусифікуєте усіх підряд, несіть за них відповідальність, бо якщо ні, кацапи вже перемогли.
показать весь комментарий
17.12.2024 12:17 Ответить
Тількі не кажіть мені,що офіцери не бухають!Але в них є привілея - вони можуть пару днів не вилазити зі своєї берлогі,а простий солдат кожну хвилину на віду.
показать весь комментарий
17.12.2024 12:48 Ответить
Це вже стандарти НАТО чи ще ні? Бо щось я заплутався
показать весь комментарий
17.12.2024 13:14 Ответить
Для того щоб звернутися у дбр просто дзвінка недостатньо. Треба приїхати в службу персонально для початку. Як з частини можна виїхати? Немає в районі зосередження це вже сзч. Навіть якщо прийшов і розказав слідчому, то слідчий не завжди побачить у тій чи іншій дії склад злочину. Ха ха ха.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:53 Ответить
 
 