В 211 бригаде военных избивали до разрыва органов и перелома костей черепа, некоторых держали в клетках, - нардеп Яцик
У военнослужащих 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ после избиения были разрывы внутренних органов и переломанные кости черепа и носа. Их били, если они отказывались платить деньги или "сотрудничать" с руководством. Также за "неповиновение" их держали в клетках.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Новини.LIVE заявила народный депутат и член парламентской временной следственной комиссии по защите прав военнослужащих Юлия Яцик.
По ее словам, ВСК получила материалы с доказательствами еще в сентябре, это было еще до расследования журналистов. В частности, это были видео, показания и аудиозаписи. Все материалы были переданы в Государственное бюро расследований.
Яцик подтвердила, что у военных требовали деньги из вознаграждения за выполнение боевых задач. Тех, кто не делал этого, избивали.
Речь идет о разрывах внутренних органов, об избиении людей, переломах костей черепа, носа, существенных физических повреждениях. Кроме того, пытки. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток для того, чтобы человек протрезвел в определенных условиях холода. Но в этом случае в этих клетках держали людей, которые не соглашались сотрудничать", - рассказала она.
В то же время народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко также подтвердил, что множество обращений в ВСК поступило еще в сентябре.
Он также опубликовал одно из видео, которое получила ВСК.
По его словам, все это еще тогда прислали в Министерство обороны, а впрочем, по состоянию на сейчас никакого расследования и привлечения виновных к ответственности не было.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.
Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Побережнюк від Президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Президент особисто вручив йому бойовий прапор.
Отдать бухарям и нарикам.
Питання у іншому, діпутатам, ЩЕ У ВЕРЕСНІ надіслали матеріали " із розривами внутрішніх органів"
А діпутати, замість того, щоб надати звернення із цими матеріалам в генпрокуратуру і широкий розголос у ЗМІ, у найкращих совєцьких традиціях надіслали скаргу тому, на кого жаліються.
Люди, хлопці, нах*й ви це терпите?
У ВАС ЖЕ Є ЗБРОЯ!
Начали с издевательств над наркоманами, и поборах за не составление протоколов о нарушениях.
Сейчас они, с ваших слов, звичайні солдати
И пусть жертвы издевательств, наркоши и бухари расстреливают
Генетика и естественный отбор. Мир принадлежит хитровы......баным трусам. Начиная с Пунических войн первыми погибают Герои, потом погибают люди которых Герои убедили пойти с собой. Последними погибают люди которых Герои погнали с собой. И когда все погибли, из щелей вылезают неухилянты. И начинают покрывать вдов Героев. Так нация и складывается. 50 лет правят дезертиры, пока природа, опять, не народит маленьких Героев
Бо вони совкові сцикуни , навіть не знають де проходить фронт і туди ні ногою.
Саме ці всі генерали побудували таку армію.
Всіх цих генералів можна сміливо вбивати, тоді ситуація на фронті покращиться.
Зараз армією командують одні совкові ******** та зрадники
Нєнуашо. Он країною керують сусіди блазня.
тисячу разів писалось ніколи маленька совецька армія не переможе велику.
1.Чий Крим?
2.путін хто?
Наводити лад що у тиоу, що на 0 хтось почне!