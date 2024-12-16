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Новости
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ВСК (457) пытки (815) издевательство (131) Яцик Юлия (12) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)

В 211 бригаде военных избивали до разрыва органов и перелома костей черепа, некоторых держали в клетках, - нардеп Яцик

У ТСК розповіли про знущання з військових 211 бригади

У военнослужащих 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ после избиения были разрывы внутренних органов и переломанные кости черепа и носа. Их били, если они отказывались платить деньги или "сотрудничать" с руководством. Также за "неповиновение" их держали в клетках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Новини.LIVE заявила народный депутат и член парламентской временной следственной комиссии по защите прав военнослужащих Юлия Яцик.

По ее словам, ВСК получила материалы с доказательствами еще в сентябре, это было еще до расследования журналистов. В частности, это были видео, показания и аудиозаписи. Все материалы были переданы в Государственное бюро расследований.

Яцик подтвердила, что у военных требовали деньги из вознаграждения за выполнение боевых задач. Тех, кто не делал этого, избивали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Издевательства над воинами 211-й бригады: В Минобороны не поступала информация о таких случаях, будет расследование

Речь идет о разрывах внутренних органов, об избиении людей, переломах костей черепа, носа, существенных физических повреждениях. Кроме того, пытки. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток для того, чтобы человек протрезвел в определенных условиях холода. Но в этом случае в этих клетках держали людей, которые не соглашались сотрудничать", - рассказала она.

В то же время народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко также подтвердил, что множество обращений в ВСК поступило еще в сентябре.

Он также опубликовал одно из видео, которое получила ВСК.

По его словам, все это еще тогда прислали в Министерство обороны, а впрочем, по состоянию на сейчас никакого расследования и привлечения виновных к ответственности не было.

Читайте также: Главная инспекция Минобороны проверит вероятные факты издевательств над воинами 211 бригады, - Умеров

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец призвал Генштаб и ВСП расследовать факты издевательств над воинами 211 бригады: Беру ситуацию на личный контроль
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Топ комментарии
+35
Що саме примітно, що в подібних темах пов'язаних з нестачею зброї, знущань кудись зникають усі нафронтники.
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16.12.2024 22:28
+31
такого не може бути.."ви всьо врете"

Побережнюк від Президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Президент особисто вручив йому бойовий прапор.
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16.12.2024 22:24
+30
От до чого призвела ліквідація у прокуратурі такої функції, як "загальний нагляд" і "робота зі скаргами"... Багато військових мені скаржилися при зустрічах, що передача функції роботи зі скаргами до ВСП призвела до того, що вони змушені скаржиться в той орган, діяльністю якого керує Міністр Оборони... А у того нема бажання "виносить сміття з хати...". (сам, з подібним стикався двічі - після звільнення в запас...) ВСП робить усе, щоб "загладить" конфлікт. Якщо не вдається - старається "розвалить" справу чи знищить докази...
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16.12.2024 22:39
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такого не може бути.."ви всьо врете"

Побережнюк від Президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Президент особисто вручив йому бойовий прапор.
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16.12.2024 22:24 Ответить
Що саме примітно, що в подібних темах пов'язаних з нестачею зброї, знущань кудись зникають усі нафронтники.
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16.12.2024 22:28 Ответить
собака сутула, ось де ти зараз?
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16.12.2024 23:41 Ответить
Ти укробурят?
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16.12.2024 23:42 Ответить
укрокарєйця
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17.12.2024 03:26 Ответить
Тому що за дописи під подібними темами мівіну не дають...
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17.12.2024 05:25 Ответить
А як сюди втулити заклики розстрілювати ухилянтів? От і мовчать, а іншого сказати нічого ж не здатні.
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17.12.2024 09:44 Ответить
Якраз набирають є шанс займати вакантні місця! https://imgbb.com/
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16.12.2024 22:28 Ответить
Так и есть, просто командование берега попутало.
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16.12.2024 23:27 Ответить
Тут не тільки берега, ще не на ті сторони у війні поставило заради збереження своєї влади і злочинної наживи.
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17.12.2024 02:32 Ответить
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16.12.2024 22:29 Ответить
Винних розстріляти на місці, або "пропустити" через стрій з шомполами?
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16.12.2024 22:38 Ответить
ти часом не з такого ж командування? ще один садист?
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17.12.2024 03:04 Ответить
А що їх треба- наградіть, понять і простіть? Просто дивно як цю наволоч там ніхто не перестіляв.
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17.12.2024 04:58 Ответить
+++
Отдать бухарям и нарикам.
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17.12.2024 07:46 Ответить
Так і в хваленній третій штурмовій то саме... Маєш поділитись з командирами, які сидять за 20 км в бункері. Вони ж отримують по 30 штук...
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16.12.2024 22:39 Ответить
Це найлегші наслідки призначення ворогами командного складу ЗСУ. Вони зроблять все щоб ЗСУ не змогли функціонувати як єдина злагоджена система, командири катували і вбивали своїх підлеглих у бездарних самовбивчих операціях.
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17.12.2024 02:40 Ответить
От до чого призвела ліквідація у прокуратурі такої функції, як "загальний нагляд" і "робота зі скаргами"... Багато військових мені скаржилися при зустрічах, що передача функції роботи зі скаргами до ВСП призвела до того, що вони змушені скаржиться в той орган, діяльністю якого керує Міністр Оборони... А у того нема бажання "виносить сміття з хати...". (сам, з подібним стикався двічі - після звільнення в запас...) ВСП робить усе, щоб "загладить" конфлікт. Якщо не вдається - старається "розвалить" справу чи знищить докази...
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16.12.2024 22:39 Ответить
Починаю сумніватися, чи кращий Умєров за Рєзнікова - мародери обидва, але за Умєрова побільшало садистів. І схоже - це свідома політика, бо як виявляється, матеріали у Міноборони ТСК вислала давно, але там хід їм не давали. Тепер питання - як за таких обставин виграти цю війну?

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16.12.2024 22:54 Ответить
Умєров рядовий зелений конд..м, як всі вони там у Боні Зельоного.
Питання у іншому, діпутатам, ЩЕ У ВЕРЕСНІ надіслали матеріали " із розривами внутрішніх органів"
А діпутати, замість того, щоб надати звернення із цими матеріалам в генпрокуратуру і широкий розголос у ЗМІ, у найкращих совєцьких традиціях надіслали скаргу тому, на кого жаліються.
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16.12.2024 23:39 Ответить
Це ти до яких діпутанів звертаєшся до своїх чи квартально-рігоанальних? 😄 Хоча вони там всі свої і одним кремльовсько-фірташним миром мазані.
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17.12.2024 02:43 Ответить
Якби ви уважно читали статтю
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17.12.2024 08:50 Ответить
всі хто це робив та покривав просто мерзенні мерзоти...
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16.12.2024 22:40 Ответить
Це ви про президента??
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16.12.2024 22:51 Ответить
Про каштантилипацу.
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16.12.2024 23:19 Ответить
От вже ці іпсохи кацапскі, ну не може такого бути ******* сам сказав звільняю всіх старих провірених генералів, на нових чтоби презагрузіть ЗСУ .
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16.12.2024 22:46 Ответить
Подібних "героїчних" командирів у ЗСУ досить багато. Тому що совок у головах, а відповідальні люди закривають очі на такі випадки, тому що бояться за свої сраки, щоб нє бить стукачьом і нє виносіть сор с ізби
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16.12.2024 22:47 Ответить
А ХУ ЄТЬ...
Люди, хлопці, нах*й ви це терпите?
У ВАС ЖЕ Є ЗБРОЯ!
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16.12.2024 22:52 Ответить
кацапська шльондра, тебе ще не "забанили", паскуда козлорога?
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16.12.2024 23:23 Ответить
Росіянин, шо ти забув на українькому сайті, ходи краще півасу сосни
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16.12.2024 23:40 Ответить
А чого б цій якоби опозиції скажімо не супроводжувати постраждалих солдат в плані допомоги позовів до таких командирів і частин? Посадити офіцера майже неможливо. То чому б не допомагати в судових позовах? Чому б не ініціювати після перевірок перевірки. Більшість офіцерів бойовими діями майже не займаються. Займаються організаціями різного брєда. Тіпа збором кас. Знаходженням для себе житла. Походами по магазинах і нелегальними поїздками додому. Хай би краще зустрічали комісію після комісії. Ха ха ха.
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16.12.2024 23:03 Ответить
Що ви таке кажете! Ті ж командири їх ставленики чи їхньої злочинної прокремльовської системи. Звичайні солдати, як і український народ для них вороги, на яких можна лише набити свої кармани і потім здати ворогу - своїх падєльнікам кацапам.
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17.12.2024 02:49 Ответить
Так в тому то і справа. Якщо опозиція це опозиція, то не гріх робити проблеми будь якій владі. В правовому полі звичайно. Якщо ставленики косячить, то в утіль ставлеників. Якщо косячить опозиція, то в утіль опозицію. Якщо косячить влада, то в утіль владу. Нічого особистого, це бізнес. Ха ха ха.
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17.12.2024 05:19 Ответить
Браво, браво. Пазл сложился. Оно должно было заменуть
Начали с издевательств над наркоманами, и поборах за не составление протоколов о нарушениях.
Сейчас они, с ваших слов, звичайні солдати
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17.12.2024 07:53 Ответить
Якщо солдат наркоман, то це має бути зафіксовано на паперах. Далі має бути лікування від залежності. Офіцери просто злочинці. Вони користуються цими вадами для особистого збагачення. Що незрозумілого? Тим більше при цьому до боїв взагалі непричетні. Лише в брехливих сфальсифікованих рапортах. Ха ха ха.
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17.12.2024 08:50 Ответить
Якщо інформація що до системного застосування катувань до військовослужбовців відповідає дійсності то все командування частини повинно сидіти втюрмі, а 211 бригаду потрібно негайно розформувати. Цей ганебний підрозділ який має зникнути назавжди з лав ЗСУ.
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16.12.2024 23:06 Ответить
Яка тюрма? До стінки та розстріляти гниду, щоб другим командирам був приклад.
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16.12.2024 23:35 Ответить
розстріляти
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16.12.2024 23:38 Ответить
Розстріляти просто. Якби це працювало як виховний засіб то розстріли були б нормою. Але це не так. Краще працює довічне приниження. Наприклад, розжалування до рядового з анулюванням диплому і права отримання вищої освіти повторно, позбавлення військового стажу до пенсії і надії на підвищення в будь якій сфері. Таких треба вносити в окремий публічний список військових злочинців і де б падло не оселилося там має на кожному паркані висіти його фотка і попередження що він кончена сволота. І хай доживає на самісінькому дні в статусі прирівняному до педофіла.
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17.12.2024 00:22 Ответить
Верно.
И пусть жертвы издевательств, наркоши и бухари расстреливают
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17.12.2024 07:54 Ответить
За злочини командного складу покарати всю бригаду? Що тут скажеш, зелено і потужно!)
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17.12.2024 02:51 Ответить
Злочини командного складу як звичайна практика призводять до деградації службового складу до такого ступеня, що військовослужбовці втрачають будь які моральні орієнтири. Подивись на армію *****. Це ж садисти, маніяки, холуї і виродки...
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17.12.2024 09:08 Ответить
Не бачу причинно-наслідкового зв'язку
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18.12.2024 04:11 Ответить
зрозуміло що це СИСТЕМА. коли хочете зрозуміти її,прочитайте байку Гребінки про річку Сулу
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16.12.2024 23:08 Ответить
Пане Юрію, багато разів зайшло сонце з тих пір, як я прочитав Ваш останній коментар на захист тої системи?
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16.12.2024 23:16 Ответить
?? Спробуйте формулювати свої думки зрозуміліше
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16.12.2024 23:32 Ответить
Ну ось, а щоб були 18-річні то взагалі б згвалтували. Чому ж так багато "ухилянтів"? А чим ці потвори відрізняються від кацапів в Бучі?
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16.12.2024 23:11 Ответить
Ніхто не хоче поговорити про причини "ухилянтизму" та СЗЧ? Я особисто не думаю, що тільки боягузство заставляє лізти людей в зимовий Дністер та Тису.
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16.12.2024 23:16 Ответить
Обостреное чувство справедливости?
Генетика и естественный отбор. Мир принадлежит хитровы......баным трусам. Начиная с Пунических войн первыми погибают Герои, потом погибают люди которых Герои убедили пойти с собой. Последними погибают люди которых Герои погнали с собой. И когда все погибли, из щелей вылезают неухилянты. И начинают покрывать вдов Героев. Так нация и складывается. 50 лет правят дезертиры, пока природа, опять, не народит маленьких Героев
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17.12.2024 08:04 Ответить
вот он праклятый маркус все наврал и апарочил. Я в советском стройбате служил, там что то похожее было, только в мирное время.
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16.12.2024 23:18 Ответить
Жаль, що жоден совковий генерал не загинув.
Бо вони совкові сцикуни , навіть не знають де проходить фронт і туди ні ногою.
Саме ці всі генерали побудували таку армію.
Всіх цих генералів можна сміливо вбивати, тоді ситуація на фронті покращиться.
Зараз армією командують одні совкові ******** та зрадники
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16.12.2024 23:25 Ответить
на жаль,це правда....
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16.12.2024 23:33 Ответить
Та какие совковые, большинству 40-50 лет, они при совке максимум безусыми лейтехами были, да и то под самый развал.
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17.12.2024 08:11 Ответить
Нормально так. Тато начштабу, командир частини хрещений тато. "Трудавая дінастія". Куми, свати...
Нєнуашо. Он країною керують сусіди блазня.
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16.12.2024 23:29 Ответить
Умєрова потрібно умєротворіть
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16.12.2024 23:34 Ответить
Чим таке ставлення до своїх підлеглих військових у нашому війську відрізняється від ставлення до своїх людей у кацапів? Я вам скажу-нічим…скільки можна жувати тему цього військового омбудсмена? 3 рік війни… в нашому війську солдат точно таким чином принижують знущаються та бʼють як і в полоні у кацапів… це просто якийсь треш… всі знали й мовчали… які це офіцери, це сміття., зірвати погони, позбавити всіх нагород й рити окопи до самої пенсії оце більш-менш справедливо…
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16.12.2024 23:35 Ответить
Коли при владі зрадники України, то нема чому дивуватися. Геть зелених з влади!
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16.12.2024 23:41 Ответить
зе-команда ''найуспішніших зе-менеджерів''
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16.12.2024 23:50 Ответить
Давайте поржем з москалів. Ага
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16.12.2024 23:52 Ответить
Єдине чого у нас немає порівняно з кацапими, це розстріли за відмову йти у мясні штурми, все інше ідентично.
тисячу разів писалось ніколи маленька совецька армія не переможе велику.
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16.12.2024 23:55 Ответить
Сергей Адамчик
1.Чий Крим?
2.путін хто?
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17.12.2024 00:17 Ответить
Подоляк, перелогінься
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17.12.2024 06:47 Ответить
И шо ни один боец не грохнул ни одну сволоту?
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17.12.2024 01:06 Ответить
Якщо ти так говориш,було не погано якби твою жінку або сеструщ мамою , буряти брудними пенісами пригощали у всі отвори, чмо ти і гнида
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17.12.2024 02:27 Ответить
На фото : позує біля хреста із прив'язаним солдатом ЗСУ Володимир Пастух . Він же є кум командира 211-ї бригади полковника Поберезнюка Олега Воломидировича. "Сімейний поспіль" у бригаді.
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17.12.2024 01:44 Ответить
Корупційно-.лядський непотизм
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17.12.2024 02:57 Ответить
Під час такої війни, коли ллється рікою кров людей на фронтах,таким паскудством в тилу займатися!!!??? Безкарність військового керівництва, повний дурдом,не дивно що з такою швидкістю задаються кілометри території
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17.12.2024 02:29 Ответить
А як щодо безкарності політичного керівництва?
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17.12.2024 22:14 Ответить
Феодалізм по українськи, коли закони тільки для кріпаків..
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17.12.2024 02:51 Ответить
Армією керують як не кремлядські маланці, то кацапи. Де ти там українців побачив?
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17.12.2024 02:59 Ответить
Если рассматривать действия власти не с точки зрения глупости, а с точки зрения вредительства - то паззлик в принципе складывается идеально.
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17.12.2024 03:19 Ответить
Чи в бойових бригадах таке можливо? Чи тільки у 3-4 тилових?
Наводити лад що у тиоу, що на 0 хтось почне!
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17.12.2024 03:30 Ответить
Думаєте в суспільстві нема тих хто скаже,що так і треба було з порушниками(
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17.12.2024 06:53 Ответить
Они даже коррупцию уже не могут по-человечески организовать... ох и бараны
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17.12.2024 08:13 Ответить
 
 