В 211 бригаде военных избивали до разрыва органов и перелома костей черепа, некоторых держали в клетках, - нардеп Яцик

У военнослужащих 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ после избиения были разрывы внутренних органов и переломанные кости черепа и носа. Их били, если они отказывались платить деньги или "сотрудничать" с руководством. Также за "неповиновение" их держали в клетках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Новини.LIVE заявила народный депутат и член парламентской временной следственной комиссии по защите прав военнослужащих Юлия Яцик.

По ее словам, ВСК получила материалы с доказательствами еще в сентябре, это было еще до расследования журналистов. В частности, это были видео, показания и аудиозаписи. Все материалы были переданы в Государственное бюро расследований.

Яцик подтвердила, что у военных требовали деньги из вознаграждения за выполнение боевых задач. Тех, кто не делал этого, избивали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Издевательства над воинами 211-й бригады: В Минобороны не поступала информация о таких случаях, будет расследование

Речь идет о разрывах внутренних органов, об избиении людей, переломах костей черепа, носа, существенных физических повреждениях. Кроме того, пытки. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток для того, чтобы человек протрезвел в определенных условиях холода. Но в этом случае в этих клетках держали людей, которые не соглашались сотрудничать", - рассказала она.

В то же время народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко также подтвердил, что множество обращений в ВСК поступило еще в сентябре.

Он также опубликовал одно из видео, которое получила ВСК.

По его словам, все это еще тогда прислали в Министерство обороны, а впрочем, по состоянию на сейчас никакого расследования и привлечения виновных к ответственности не было.

Читайте также: Главная инспекция Минобороны проверит вероятные факты издевательств над воинами 211 бригады, - Умеров

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец призвал Генштаб и ВСП расследовать факты издевательств над воинами 211 бригады: Беру ситуацию на личный контроль