РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12178 посетителей онлайн
Новости
3 897 8
издевательство (131) ВСУ (6274) Лубинец Дмитрий (422) Военная служба правопорядка (42) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)

Лубинец призвал Генштаб и ВСП расследовать факты издевательств над воинами 211-й бригады: Беру ситуацию на личный контроль

Дмитро Лубінець

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал Генштаб и Военную службу правопорядка немедленно проверить информацию о вероятных фактах издевательств над военнослужащими 211 бригады.

Об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня в медиа увидел публикацию о вероятных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ.

По словам Лубинца, он немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.

Читайте также: Генштаб об издевательствах над воинами 211 бригады: командир отстранен, в воинскую часть направлена ​​комиссия

"Такого позорного явления не должно быть! Поэтому беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта!", - резюмирует уполномоченный ВР по правам человека.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных к строительству дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Презагрузка ЗСУ від ******** пройшла успішно.
показать весь комментарий
16.12.2024 14:59 Ответить
Особистий контроль? Ну все. Пиши-пропало. Винних не буде.
показать весь комментарий
16.12.2024 14:59 Ответить
Якщо Лубінець взяв ..... - тоді взяв...
показать весь комментарий
16.12.2024 15:00 Ответить
Одинадцять років війни з свинособаками....Де військові слідчи,військові прокурори,військові трибунали?
показать весь комментарий
16.12.2024 15:06 Ответить
Син розповідає що самі розбираються з тими хто випив вкрав або наркоту прийняв і з уродами дизертирами тільки не вбивають
показать весь комментарий
16.12.2024 16:35 Ответить
Голівудський бойовик!!! Беру ситуацію під свій контроль!!!!!! А ****!!!!! Військові вже 3 роки кричать криком за побої, побори! За гареми командирів! За виплати тим хто не воює! За общак командирів! І що? Ти *****, вперше чуєш??? І ****** не було якби не це фото!!!! Тут резонанс! А відправити на мʼясо роту, *****!! Головне що нема фото- відео
показать весь комментарий
16.12.2024 15:06 Ответить
Вже багато чого брав "під особистий контроль". Вихлоп - нуль.
показать весь комментарий
16.12.2024 15:07 Ответить
Заголовок звучить страшно по "зрадному", а по факту, алкашів і наркоманів чмирили і перестарались, а нарколиги поскаржились.
показать весь комментарий
16.12.2024 15:12 Ответить
 
 