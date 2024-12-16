Лубинец призвал Генштаб и ВСП расследовать факты издевательств над воинами 211-й бригады: Беру ситуацию на личный контроль

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал Генштаб и Военную службу правопорядка немедленно проверить информацию о вероятных фактах издевательств над военнослужащими 211 бригады.

Об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня в медиа увидел публикацию о вероятных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ.

По словам Лубинца, он немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.

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"Такого позорного явления не должно быть! Поэтому беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта!", - резюмирует уполномоченный ВР по правам человека.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных к строительству дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.