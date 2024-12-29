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Командир 211 понтонно-мостовой бригады, покрывавший издевательство над солдатами, задержан. Он получил новое подозрение, - Офис генпрокурора. ФОТО

Задержан и сообщено о новом подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

командир 211 бригади

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Начиная с февраля по июль 2024 года он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами. Однако, командир бригады не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.

Также читайте: Офицеру 211-й бригады Пастуху, издевавшемуся над подчиненными, сообщено о подозрении. Он скрывается от следствия, - ГБР

Правоохранители провели обыски по месту жительства командира бригады. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее уже сообщалось о подозрениях этому командиру бригады командиру взвода, который издевался над военнослужащими.

Досудебное расследование осуществляется ГБР.

Как отметили в ГБР, по имеющейся информации, старший лейтенант, который бил и пытал подчиненных военнослужащих является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.

Что этому предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

17 декабря следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ в злоупотреблении служебным положением.

Командира 211 понтонно-мостовой бригады арестовали с правом почти миллиона грн залога.

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог в 908,4 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воинов 211 бригады привлекали к строительству частного дома: сообщено о подозрении командиру воинской части, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

издевательство (150) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2470) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)


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Топ комментарии
+13
Зірвати погони кожному совковому охфіцеру та запхати у дупу.
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29.12.2024 13:53
+7
Душок дуже неприємний, як від замполіта в совдеповській армії.
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29.12.2024 14:28
+7
якби він був совковий за походженням та освітою, то мав би звання генерала, або був в запасі

совково-рашиський за менталітетом - так
але народжений та вихований в Україні!
ось у чому біда - тупе українське бидло та ще й з великими погонами

.
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29.12.2024 15:58
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Правила форума Совет форумчан
Зірвати погони кожному совковому охфіцеру та запхати у дупу.
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29.12.2024 13:53 Ответить
Не дарма Мар'яна, яка Безугла хоче прибрати з посади Сирського. Адже корисну справу робить ця Мар'яна).
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29.12.2024 14:11 Ответить
Слігка вибріт і да сініви пьян. Адєваю партупєю і тупєю, всьо тупєю.
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29.12.2024 14:16 Ответить
якби він був совковий за походженням та освітою, то мав би звання генерала, або був в запасі

совково-рашиський за менталітетом - так
але народжений та вихований в Україні!
ось у чому біда - тупе українське бидло та ще й з великими погонами

.
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29.12.2024 15:58 Ответить
Якщо навчений совковими вчителями тоді отримав совок у спадок.
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29.12.2024 16:21 Ответить
На фото хенералліссіммусс з начштабом в халатах !!
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29.12.2024 14:10 Ответить
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29.12.2024 14:13 Ответить
Та ти шо !
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29.12.2024 14:17 Ответить
В нього регистрація 2 тижня тому.
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29.12.2024 14:20 Ответить
Я зразу зрозумів, що то кацапом завоняло
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29.12.2024 14:23 Ответить
впевнений?
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29.12.2024 14:25 Ответить
Душок дуже неприємний, як від замполіта в совдеповській армії.
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29.12.2024 14:28 Ответить
то помийся малоросе, і бажано з милом.
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29.12.2024 14:30 Ответить
Дійшло ?! От бач, як справжній савєцко-праапарщік можеш же віддати команду самому собі ! Тепер шнеля виконувати.
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29.12.2024 14:35 Ответить
послухай мене сюди зе довбню, Я НА ЦЕНЗОРІ З 2013 РОКУ, твоєму ніку також колись було два тижні, я завжди був за Порошенка та Україну а не як ти зебіле за уклоністів та зеленського. ти мене зрозуміло ?
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29.12.2024 14:39 Ответить
Та що ж ти не заспокоїшся ? Вже всі зрозуміли, що ти лохонувся. Тут ВСІ ЗА ПОРОХА ! А я взагалі не збираюся з тобою ... мірятись. Глибоко вдихни, порахував до 10, видихни, скрути дулю власному відображенню в дзеркалі і скажи "сам дурак".
І не дякуй за науку ! Краще помовч.
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29.12.2024 14:49 Ответить
в тебе не має чим мірятись зімною. ні розвитком ні рештою частинами тіла. ні інтелектом. твій рівень-вантажник на складі атб.
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29.12.2024 14:53 Ответить
Ми не постимо у відкритому просторі принизливий непотріб, бо прекрасно розуміємо, що то за таке лайно. А Ви, замість того, що б швидко прибрати те лайно, вишкірюєтесь на тих, хто робить зауваження.
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29.12.2024 15:38 Ответить
хто це ви,можна поцікавиться? мені не зауваження зробили, а обізвали смердючим кацапом. це як по вашому? кожен з нас має свою думку. в нас вільна поки країна чи як?
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29.12.2024 16:56 Ответить
Як маєте, то маєте. Ви самі обрали свій шлях хейту. А Вам вказав, де помилка, а віз і понині там. Тут люд не помиляється. Я з 14 року тут і дуже багато чого бачу.
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29.12.2024 19:23 Ответить
я це знаю,що ви з 2014 року. поважаю старожилів. але нікому не дам ображати себе. як і не дам ображати старих друзів.
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29.12.2024 19:32 Ответить
до ПОРОХА на жаль цілковитої довіри немає, якби він вибачився перед народом за те що не знищив корупцію в країні і уклав угоду з ригами, тоді може довіра б зросла
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29.12.2024 17:56 Ответить
Воно то так, тільки трішечки не так. Політика - це мистецтво можливого. Одні реверанси із мінськими "папіруссами-меморандумами" чого варті, виграний час. Безвіз, томос, ракетні програми. Порох звісно в дечому накосячив, але стратегічний напрямок був вірний. Ану назвіть мені того політика, того лідера до якого у Вас буде цілковита (100%) довіра ??? Жду !
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29.12.2024 18:20 Ответить
Скільки тепер за вихід заплатить?
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29.12.2024 14:36 Ответить
По ходу "обіжений" тут ти)) тому що всі командири бухають і їздять додому у відпустки коли їм заманеться
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29.12.2024 15:31 Ответить
пастух ще відкупить.
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29.12.2024 15:11 Ответить
с мамки стащили)))
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29.12.2024 15:50 Ответить
А шуфричу нову підозру кинути слабо?
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29.12.2024 18:53 Ответить
Цікаво, яка цього разу буде застава у розп'ятих бомжах. Воєнкома Борісова на днях по третьому колу запустили. Такими темпами йому через рік дійсно доведеться доляри на гривню міняти.
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29.12.2024 18:57 Ответить
А нічого, що командир бригади сидить вдома в халаті , під час війни?
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29.12.2024 20:22 Ответить
" бив та знущався з військових, які вживали алкоголь", - нет, он их в жопу должен был цыловать!
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30.12.2024 12:58 Ответить
 
 