Командир 211 понтонно-мостовой бригады, покрывавший издевательство над солдатами, задержан. Он получил новое подозрение, - Офис генпрокурора. ФОТО
Задержан и сообщено о новом подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
Что установило следствие?
По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Начиная с февраля по июль 2024 года он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами. Однако, командир бригады не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.
Правоохранители провели обыски по месту жительства командира бригады. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее уже сообщалось о подозрениях этому командиру бригады командиру взвода, который издевался над военнослужащими.
Досудебное расследование осуществляется ГБР.
Как отметили в ГБР, по имеющейся информации, старший лейтенант, который бил и пытал подчиненных военнослужащих является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.
Что этому предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.
Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
17 декабря следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ в злоупотреблении служебным положением.
Командира 211 понтонно-мостовой бригады арестовали с правом почти миллиона грн залога.
Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог в 908,4 тыс. грн.
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совково-рашиський за менталітетом - так
але народжений та вихований в Україні!
ось у чому біда - тупе українське бидло та ще й з великими погонами
.
І не дякуй за науку ! Краще помовч.