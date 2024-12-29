Командир 211 понтонно-мостовой бригады, покрывавший издевательство над солдатами, задержан. Он получил новое подозрение, - Офис генпрокурора. ФОТО

Задержан и сообщено о новом подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Начиная с февраля по июль 2024 года он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами. Однако, командир бригады не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.

Также читайте: Офицеру 211-й бригады Пастуху, издевавшемуся над подчиненными, сообщено о подозрении. Он скрывается от следствия, - ГБР

Правоохранители провели обыски по месту жительства командира бригады. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее уже сообщалось о подозрениях этому командиру бригады командиру взвода, который издевался над военнослужащими.

Досудебное расследование осуществляется ГБР.

Как отметили в ГБР, по имеющейся информации, старший лейтенант, который бил и пытал подчиненных военнослужащих является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.

Что этому предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

17 декабря следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ в злоупотреблении служебным положением.

Командира 211 понтонно-мостовой бригады арестовали с правом почти миллиона грн залога.

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог в 908,4 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воинов 211 бригады привлекали к строительству частного дома: сообщено о подозрении командиру воинской части, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ