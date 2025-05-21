Возбуждено дело по факту издевательства над военнослужащим. Установлена личность потерпевшего и причастных должностных лиц в/ч, - Решетилова
В ЕРДР внесено сообщение о совершении уголовного правонарушения в отношении военнослужащего.
Об этом рассказала уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Кобылинская (Решетилова), информирует Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что на прошлой неделе по соцсетям активно распространялось видео, на котором было зафиксировано издевательство над военнослужащим. Военная служба правопорядка (ВСП) оперативно отреагировала на сообщение и провела расследование инцидента, установив личность военнослужащего и должностных лиц, которые допустили зафиксированное издевательство.
"20 мая в ЕРДР внесено сообщение о совершении уголовного преступления по факту умышленных действий должностного лица воинской части, которые явно выходят за пределы предоставленных этому лицу полномочий, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения.
Надеюсь на эффективное расследование уголовного производства правоохранительными органами и привлечения виновных к ответственности. Также спасибо специалистам ВСП за эффективность.
Ни насильственные действия, ни моральный прессинг, ни любые другие нарушения прав военнослужащих недопустимы в Силах обороны Украины и будут жестко пресекаться всеми законными способами", - отмечает Решетилова.
наступного разу не фіксуйте знущання, і не буде питань від Ольга Кобилинська (Решетилова)
"Сподіваюся на ефективне розслідування кримінального провадження правоохоронними органами та притягнення винних до відповідальності" - дуже
смішно, продовжуйте сподіватися...
Це так само як з покаранням тцкашників за викрадення, побиття і навіть вбивство людей.
Правопохоронці зазвичай на таке нездатні, бо занадто ліниві та неосвічені. У них все відбувається за принципом - невдовзі всі про це забудуть.
а потім може з'ясуватся, що усе сталося (до прикладу), у стані афекту, через наведення ракетного удару чи п'яний дєбош "потєрпєвшим".. будь-що..
якись вкид лайна на вентилятор.. вкотре вже, про ЗСУ..