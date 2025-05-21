РУС
Новости Издевательства в ВСУ
Возбуждено дело по факту издевательства над военнослужащим. Установлена личность потерпевшего и причастных должностных лиц в/ч, - Решетилова

Издевательства над военным

В ЕРДР внесено сообщение о совершении уголовного правонарушения в отношении военнослужащего.

Об этом рассказала уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Кобылинская (Решетилова), информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что на прошлой неделе по соцсетям активно распространялось видео, на котором было зафиксировано издевательство над военнослужащим. Военная служба правопорядка (ВСП) оперативно отреагировала на сообщение и провела расследование инцидента, установив личность военнослужащего и должностных лиц, которые допустили зафиксированное издевательство.

"20 мая в ЕРДР внесено сообщение о совершении уголовного преступления по факту умышленных действий должностного лица воинской части, которые явно выходят за пределы предоставленных этому лицу полномочий, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения.

Надеюсь на эффективное расследование уголовного производства правоохранительными органами и привлечения виновных к ответственности. Также спасибо специалистам ВСП за эффективность.

Ни насильственные действия, ни моральный прессинг, ни любые другие нарушения прав военнослужащих недопустимы в Силах обороны Украины и будут жестко пресекаться всеми законными способами", - отмечает Решетилова.

які допустили зафіксоване знущання

наступного разу не фіксуйте знущання, і не буде питань від Ольга Кобилинська (Решетилова)
21.05.2025 09:54 Ответить
А аватарів як виховувати, праіда часто методи виходять за межі розумних, краще просто лишати без премії
21.05.2025 10:35 Ответить
В статутах все прописано хто , що і як має робити. Оці совкові понятія залиште для своїх розборок у себе на кухні. Аватар порушує адміністративний кодекс, а тіпа офіцери кримінальний. Різниця трохи є. Ха ха ха.
21.05.2025 11:05 Ответить
Матеріал подано так, начебто це одиничний випадок. А можна приклад, кого було вже покарано за такі дії, наприклад, за останній рік? Яке покарання отримали винні особи? Так отож...
"Сподіваюся на ефективне розслідування кримінального провадження правоохоронними органами та притягнення винних до відповідальності" - дуже смішно, продовжуйте сподіватися...
Це так само як з покаранням тцкашників за викрадення, побиття і навіть вбивство людей.
21.05.2025 10:49 Ответить
можна. все було максимально ефективно розслідувано. кінець
21.05.2025 12:30 Ответить
Дуже розгорнута, детальна відповідь.
Правопохоронці зазвичай на таке нездатні, бо занадто ліниві та неосвічені. У них все відбувається за принципом - невдовзі всі про це забудуть.
21.05.2025 12:40 Ответить
нда (самого відео не бачив, називається - догадайтесь, про ЯКЕ йде мова).. інформація в новині вичерпна: "хто-то, коє-гдє у нас порой чєсно жидь нє хочєт"..
а потім може з'ясуватся, що усе сталося (до прикладу), у стані афекту, через наведення ракетного удару чи п'яний дєбош "потєрпєвшим".. будь-що..
якись вкид лайна на вентилятор.. вкотре вже, про ЗСУ..
21.05.2025 12:25 Ответить
А що там з тим садистом,який розп'яв солдата на хресті і робив селфі?В нього все гаразд?
показать весь комментарий
21.05.2025 12:32 Ответить
 
 