Порушено справу за фактом знущання з військовослужбовця. Встановлено особу потерпілого і причетних посадовців в/ч, - Решетилова
До ЄРДР внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовця.
Про це розповіла уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова), інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що минулого тижня соцмережами активно ширилось відео, на якому було зафіксовано знущання з військовослужбовця. Військова служба правопорядку (ВСП) оперативно відреагувала на повідомлення та провела розслідування інциденту, встановивши особу військовослужбовця та посадовців, які допустили зафіксоване знущання.
"20 травня до ЄРДР внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом умисних дій службової особи військової частини, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.
Сподіваюся на ефективне розслідування кримінального провадження правоохоронними органами та притягнення винних до відповідальності. Також дякую фахівцям ВСП за ефективність.
Ні насильницькі дії, ні моральний пресинг, ні будь-які інші порушення прав військовослужбовців недопустимі в Силах оборони України й жорстко присікатимуться всіма законними способами", - наголошує Решетилова.
наступного разу не фіксуйте знущання, і не буде питань від Ольга Кобилинська (Решетилова)
"Сподіваюся на ефективне розслідування кримінального провадження правоохоронними органами та притягнення винних до відповідальності" - дуже
смішно, продовжуйте сподіватися...
Це так само як з покаранням тцкашників за викрадення, побиття і навіть вбивство людей.
Правопохоронці зазвичай на таке нездатні, бо занадто ліниві та неосвічені. У них все відбувається за принципом - невдовзі всі про це забудуть.
а потім може з'ясуватся, що усе сталося (до прикладу), у стані афекту, через наведення ракетного удару чи п'яний дєбош "потєрпєвшим".. будь-що..
якись вкид лайна на вентилятор.. вкотре вже, про ЗСУ..