Порушено справу за фактом знущання з військовослужбовця. Встановлено особу потерпілого і причетних посадовців в/ч, - Решетилова

Знущання над військовим

До ЄРДР внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовця.

Про це розповіла уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова), інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що минулого тижня соцмережами активно ширилось відео, на якому було зафіксовано знущання з військовослужбовця. Військова служба правопорядку (ВСП) оперативно відреагувала на повідомлення та провела розслідування інциденту, встановивши особу військовослужбовця та посадовців, які допустили зафіксоване знущання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців

"20 травня до ЄРДР внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом умисних дій службової особи військової частини, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Сподіваюся на ефективне розслідування кримінального провадження правоохоронними органами та притягнення винних до відповідальності. Також дякую фахівцям ВСП за ефективність.

Ні насильницькі дії, ні моральний пресинг, ні будь-які інші порушення прав військовослужбовців недопустимі в Силах оборони України й жорстко присікатимуться всіма законними способами", - наголошує Решетилова.

знущання (115) військовослужбовці (4902) Решетилова Кобилинська Ольга (58)
які допустили зафіксоване знущання

наступного разу не фіксуйте знущання, і не буде питань від Ольга Кобилинська (Решетилова)
21.05.2025 09:54 Відповісти
А аватарів як виховувати, праіда часто методи виходять за межі розумних, краще просто лишати без премії
21.05.2025 10:35 Відповісти
В статутах все прописано хто , що і як має робити. Оці совкові понятія залиште для своїх розборок у себе на кухні. Аватар порушує адміністративний кодекс, а тіпа офіцери кримінальний. Різниця трохи є. Ха ха ха.
21.05.2025 11:05 Відповісти
Матеріал подано так, начебто це одиничний випадок. А можна приклад, кого було вже покарано за такі дії, наприклад, за останній рік? Яке покарання отримали винні особи? Так отож...
"Сподіваюся на ефективне розслідування кримінального провадження правоохоронними органами та притягнення винних до відповідальності" - дуже смішно, продовжуйте сподіватися...
Це так само як з покаранням тцкашників за викрадення, побиття і навіть вбивство людей.
21.05.2025 10:49 Відповісти
можна. все було максимально ефективно розслідувано. кінець
21.05.2025 12:30 Відповісти
Дуже розгорнута, детальна відповідь.
Правопохоронці зазвичай на таке нездатні, бо занадто ліниві та неосвічені. У них все відбувається за принципом - невдовзі всі про це забудуть.
21.05.2025 12:40 Відповісти
нда (самого відео не бачив, називається - догадайтесь, про ЯКЕ йде мова).. інформація в новині вичерпна: "хто-то, коє-гдє у нас порой чєсно жидь нє хочєт"..
а потім може з'ясуватся, що усе сталося (до прикладу), у стані афекту, через наведення ракетного удару чи п'яний дєбош "потєрпєвшим".. будь-що..
якись вкид лайна на вентилятор.. вкотре вже, про ЗСУ..
21.05.2025 12:25 Відповісти
А що там з тим садистом,який розп'яв солдата на хресті і робив селфі?В нього все гаразд?
21.05.2025 12:32 Відповісти
 
 