Порушено справу за фактом знущання з військовослужбовця. Встановлено особу потерпілого і причетних посадовців в/ч, - Решетилова

До ЄРДР внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовця.

Про це розповіла уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова), інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що минулого тижня соцмережами активно ширилось відео, на якому було зафіксовано знущання з військовослужбовця. Військова служба правопорядку (ВСП) оперативно відреагувала на повідомлення та провела розслідування інциденту, встановивши особу військовослужбовця та посадовців, які допустили зафіксоване знущання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців

"20 травня до ЄРДР внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом умисних дій службової особи військової частини, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Сподіваюся на ефективне розслідування кримінального провадження правоохоронними органами та притягнення винних до відповідальності. Також дякую фахівцям ВСП за ефективність.

Ні насильницькі дії, ні моральний пресинг, ні будь-які інші порушення прав військовослужбовців недопустимі в Силах оборони України й жорстко присікатимуться всіма законними способами", - наголошує Решетилова.