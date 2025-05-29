ДБР завершило розслідування щодо командира 211 бригади Побережнюка, який покривав знущання з військових

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади Збройних Сил України, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування.

Установлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів.

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У результаті — замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання.

Що цьому передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець 211 понтонно-мостової бригади Владислав Пастух бив та знущався з військових, які вживали алкоголь, але не платили йому гроші за нескладання протоколів про порушення.

У Генштабі повідомили, що після опублікованого матеріалу керівництво відсторонено, а до військової частини направлено комісію ВСП.

Також зазначалося, що правоохоронці розслідують ймовірну причетність комбрига 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ до залучення підлеглих військових для будівництва будинку на Хмельниччині під час їхнього відрядження у зону бойових дій.

Головна інспекція Міноборони перевірить викладені у ЗМІ факти щодо знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не отримувало попередньої інформації про випадки знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

17 грудня слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ у зловживанні службовим становищем.

Командира 211 понтонно-мостової бригади арештували з правом майже мільйона грн застави.

Командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу у 908,4 тис. грн.

29 грудня правоохоронці затримали та повідомили про нову підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами.

30 грудня 2024 року Побережнюку обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення понад 12 мільйонів гривень застави.

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