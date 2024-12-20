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Новини
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Командир 211 бригади вийшов з-під варти під заставу у 908 тис. грн

Командир 211 бригади Побережнюк вийшов під заставу

Командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу у 908,4 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили у Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього - у прокуратурі наразі не повідомили.

Також читайте: Ненадання відпусток та невиплата грошової допомоги після поранень: Лубінець розповів, з якими скаргами звертались військові впродовж року

Що цьому передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець 211 понтонно-мостової бригади Владислав Пастух бив та знущався з військових, які вживали алкоголь, але не платили йому гроші за нескладання протоколів про порушення.

У Генштабі повідомили, що після опублікованого матеріалу керівництво відсторонено, а до військової частини направлено комісію ВСП.

Також зазначалося, що правоохоронці розслідують ймовірну причетність комбрига 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ до залучення підлеглих військових для будівництва будинку на Хмельниччині під час їхнього відрядження у зону бойових дій.

Головна інспекція Міноборони перевірить викладені у ЗМІ факти щодо знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не отримувало попередньої інформації про випадки знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

17 грудня слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ у зловживанні службовим становищем.

Командира 211 понтонно-мостової бригади арештували з правом майже мільйона грн застави.

Також читайте: Воїнів 211 бригади залучали до зведення приватного будинку: повідомлено про підозру командиру військової частини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

застава (677) 211 понтонно-мостова бригада ЗСУ (14)


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Топ коментарі
+42
Це вам не Червінський.
У лайна завжди гроші та зв'язки знайдуться.
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20.12.2024 14:03
+24
Чи й не новина. Було б дивно якби не вийшов.
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20.12.2024 14:03
+7
Це відповідь, чому постійні відступи, поразки та здача територій України пуйлу.
Бо таких командирів більшість в армії.
Це нелюди, злочинці та покидьки.
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20.12.2024 14:08
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Чи й не новина. Було б дивно якби не вийшов.
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20.12.2024 14:03 Відповісти
Це вам не Червінський.
У лайна завжди гроші та зв'язки знайдуться.
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20.12.2024 14:03 Відповісти
Невже Порошенко?
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20.12.2024 14:08 Відповісти
а ти можеш написати, лиш з фактами....
що тобі особисто порох зробив поганого!!!!
мені, нічого!!!!
а от зе, мені особисто, зробив стільки гавна, що не вистачить А4 листа.
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20.12.2024 14:31 Відповісти
Заспокойтесь. Ви взагалі читали той видалений коментар?
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20.12.2024 14:32 Відповісти
я коли бачу як на пороха виливають помиї, і навіть з підгобкою, як Ви
мене трохи штормить.
вибач якщо я щось не зрозумів
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20.12.2024 14:43 Відповісти
Там був натяк, що Порошенко вніс ту заставу.
Одна справа - Червінський, а інша - ось цей кнур.
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20.12.2024 14:44 Відповісти
думаю що це вкид.
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20.12.2024 14:54 Відповісти
Звичайно. Питання лише в тому - хто потер його. Автор, чи адмін?
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20.12.2024 14:56 Відповісти
не потрібно порівнювати хрен із пальцем...
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20.12.2024 14:08 Відповісти
.... віддав, то були "кишенькові гроші"
5-6 військовослужбовців відправить на "0" (умовно) і через півроку кошти повернуться!
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20.12.2024 14:07 Відповісти
яких нах.... півроку????
це тижневий прибуток!!!!!
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20.12.2024 14:33 Відповісти
ну на місяців 2-3 воно притихне...
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20.12.2024 14:34 Відповісти
не гуглив, але впевнений що за Червінського застава не була призначена. Для зешапіто кейс генерала Марчнка був повчальний.
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20.12.2024 14:10 Відповісти
Деніс, ви правда думаєте, що майже цілий рік не могли зібрати девять мільйонів гривень застави для Червінського????
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20.12.2024 14:20 Відповісти
Там складно було. По-моєму, заставу не від самого початку призначили. Непросто з цією справою все, і вона ще продовжується.
Якщо *********** режим Митець назвав сцикливим фашизмом, то зєлєне кодло можна назвати сцикливою диктатурою.
Не спромоглись Червінського посадити, як Юлю овоч свого часу. Вони б і раді, але яйця не залізні, ба навіть і не шоколадні.
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20.12.2024 14:28 Відповісти
там було не складно. Не гуглив, але впевнений що застави з самого початку ***** не було.
Більше того (знов таки не гуглив), впевнений що застава у 9 мільйонів гривень була внесена у той же день, як тільки суд про неї оголосив.
Зовсім не складно припустити, що вся єрмаковсько-татарівська політиика така: ворогам - закон, а своїм "соціальноблізкім" - преференції та судові застави замість реальних термінів.
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20.12.2024 14:37 Відповісти
Ну, просто є квитанція.

А хід справи я не пам'ятаю достеменно. Там всяке огидне було. Імовірно, заставу внесли одразу як з'явилась можливість.
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20.12.2024 14:41 Відповісти
для чого ви мені її демонстуєте? Це якось спростовує моє твердження що за Червінського ***** ніякої застави рік чи навіть більше не було???
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20.12.2024 14:45 Відповісти
Ну, просто ви були впевнені, що за Червінського не призначали застави.
Виявляється, призначали. І одразу внесли, судячи з усього.
Так що ви в цілому праві, але трохи - ні.
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20.12.2024 14:46 Відповісти
так, я і зараз впевнений, що застави фактично не було. Суд не призначав її півтора року, а вона була тільки один день.
Тому я в цілому правий, а ви трохи маніпулюєте.
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20.12.2024 14:52 Відповісти
Я не маю на меті маніпулювати. Застави не було фактично увесь час, поки Червінський був у СІЗО. Як тільки титанічними зусиллями захисту вдалось її призначити, вона одразу ж була внесена, і Червінський вийшов з буцегарні наступного ж дня.
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20.12.2024 14:54 Відповісти
о! ну це ваше твердження вже відрізняється від вашої вашої початкової спроби маніпулятивно відповісти мені на мій комент.
Це вже прогрес.
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20.12.2024 15:03 Відповісти
Ладно, тут інший факт вкурвлює: чому Червінському півтора роки не надавали права на заставу, а цьому кнуру - одразу таку можливість втекти забезпечили.
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20.12.2024 15:05 Відповісти
тому що - суди, які залежні від влади.
Це якщо коротко.
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20.12.2024 15:08 Відповісти
Та начебто це не така вже й велика шишка, той кнур.
Чи це принципове питання, як на росії?
Сказалі - будєшь сідєть - і будєшь сідєть, твьордо і чотко, похєр что у тєбя там в дєлє запісано.
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20.12.2024 15:09 Відповісти
ви все ще не розумієте. Річ зовсім не конкретно у цьому кнурі, владі на нього конкретно насрать. Річ у сигналі, який влада через рішення суду посилає для "своїх": ми вас не дамо на розправу.
І це для влади принципове питання, бо ця влада на цьому тримається. А інакше весь цей сонм кнурів не буде підтримувати владу.
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20.12.2024 15:19 Відповісти
На жаль, саме це я і розумію. А питання було риторичним.
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20.12.2024 15:23 Відповісти
була призначена!
через півтора року і то лиш через величезний резонанс та за підтримки пороха
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20.12.2024 14:35 Відповісти
з опричниками цього комбрига, ця сума, тижневий прибуток!!!
але не це головне...
ніхто не знає, хто вніс кошти!!!!!
чи сам, чи полєльніки, чи це бабки від *****...
от ***** владі на це...
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20.12.2024 14:28 Відповісти
17 грудня 2019р генерала Марченко звільнили під заставу 20 млн, хоча спочатку українська "Хвеміда" бажала аж 76 лямів . І за п'ять років слідчи-шавки Зеленського нічого не довели. Ось таке у нас кривосуддя
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20.12.2024 14:51 Відповісти
Ну обрали з пацана з КРИВОріжжя, тому і у державі все стало "трохи" кривеньке.
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20.12.2024 14:59 Відповісти
Біля Тиси потрібно посилити охорону....
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20.12.2024 14:03 Відповісти
Хто б сумнівався.
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20.12.2024 14:04 Відповісти
Це відповідь, чому постійні відступи, поразки та здача територій України пуйлу.
Бо таких командирів більшість в армії.
Це нелюди, злочинці та покидьки.
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20.12.2024 14:08 Відповісти
який главношмаркач такі і командири. Хіба можно чекати від чемпіона-ухилянта чогось іншого?
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20.12.2024 14:54 Відповісти
Гнезділова за СЗЧ відправили під варту без права застави, а цьому борову достатньо було внести 21 тисячу доларів (а джерело походження коштів де?) щоб вийти.
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20.12.2024 14:08 Відповісти
Тобто ви думаєте що військові в Україні за їжу служать? Офіційної зарплатні нема? Все хабарі?
Гнезділов отримав показове покарання... Виключно за те, що піарив СЗЧ в телеефірі
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20.12.2024 14:11 Відповісти
в нього десь річна зарплатня під 1.5 млн грн, тому то невеликі кошти
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20.12.2024 19:00 Відповісти
Ніфіга собі! Українські полковники - мільйонери? 🤔 То точно зарплатня така велика?
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20.12.2024 14:09 Відповісти
Ну ремонт и обстановка в доме у него дешманские судя по прошлым фото. Лишний почти лям у него вряд-ли был. Видать большую часть "наверх" отдавал, они и внесли залог
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20.12.2024 14:09 Відповісти
Наш народ готовий розпитати на хресті будь кого... Аби картинку гарну показали...
Огидно.
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20.12.2024 14:10 Відповісти
От дарма ви тут про хрест згадали. Чи не дарма, га?
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20.12.2024 14:11 Відповісти
Задовбало, що аналізу 0... Картинку показали: фас!!! Рвем!!!
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20.12.2024 14:15 Відповісти
Аналіз прокуратура мала робити.
Але результуючий показник 908000 її цілком задовільнив.
Ну так, це вам не Україну захищати, це навпаки, тому і цінник на порядок менший.
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20.12.2024 14:16 Відповісти
Чому навпаки? Я знаю комбрігів і їх заступників котрі за час війни в Києві на печерських липках квартири по 20 мільйонів купляють... Цілими поверхами.
Відгадайте чи є проти них кримінальні справи? Вони добре 'Батьківщину' захищають...
А тут голий босий дідуган за 50 років, в якого за душею лише недобудований будинок з піноблоків... Нам навіть картинку нормальну не показують, бо нема чого показати... І він в тюрмі під заставою.
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20.12.2024 14:20 Відповісти
Може статись, що і до ваших комбригів справа дійде. Як до Шуфрича з Богуслаєвим.
А від того фото з хрестом шкоди більше, ніж від десь там вкрадених мільйонів гривень.
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20.12.2024 14:25 Відповісти
То не комбриг на фото. Там ротний. Якого одразу зняли з посади.
Згоден то біда.
Не дійде. Занадто публічні персони і занадто розпіарені бригади...
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20.12.2024 14:30 Відповісти
Мєртвєчук теж кумом отого самого є. І що, врятувало від кайданок?
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20.12.2024 14:31 Відповісти
Так, не пощастило нам із народом...
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20.12.2024 14:25 Відповісти
Ох і мотивує, потім не питайте чого немає бажаючих ідти у ЗСУ
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20.12.2024 14:10 Відповісти
Бажаючих нема, оскільки люди бояться померти.
А тут доказів нема. Жодних.
Хата у тіпочка старенька... Мєнти як не намагались, а нема там, що фотографувати... Нема розкоші...
Ні квартир, ні мільйонів баксів в тумбочках, ні тачки люксової... Нічого...
Може він просто чергового 'білого' постачальника в частину не впустив???
І отримав проблеми...
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20.12.2024 14:13 Відповісти
Комусь, гад, понтонно-мост загнав...
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20.12.2024 14:14 Відповісти
І звідки у недокомбрига такі гроші??? Пісець!!!
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20.12.2024 14:17 Відповісти
22 тисячі доларів. У людини яка 30 років на службі??? Звідки такі гроші???
Ви серйозно?
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20.12.2024 14:23 Відповісти
Бо 30 років він крав та займався корупцією.
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20.12.2024 14:29 Відповісти
Чесно? І що він накрав? Недобудований будинок в селі з піноблоків? ))
Більше чомусь нічого не знайшли...
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20.12.2024 14:31 Відповісти
До 22 року у військових зарплата ніяка!!! А побудувати дім, а діти... Це лажа що ти написав!!!
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20.12.2024 14:31 Відповісти
Чесно? А я чомусь думав що починаючи з 2014 платити почали.
Зараз лише гола зарплатня комбріга 50 тисяч. А по факту до 100 тисяч в місяць доходить. Війна вже три роки... Тут солдати по 2 мільйони відклали.
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20.12.2024 14:50 Відповісти
С 14, так підняли але не так як зараз, було 30 т., на передовій, від 7 до 14 в тилу!!!
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20.12.2024 18:41 Відповісти
Напевно вийшло,та єхидно гиржить,як той ,один з кнурів,що хотіли викурити водія в Вишгороді!
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20.12.2024 14:40 Відповісти
У справі Шермета під вартою тримали дитячего зірурга та музику, а справжнє лайно пішло на прогулянку, гандони, а не судді! Треба, що б військові розбирались з ними круто!
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20.12.2024 14:46 Відповісти
Ситуація доволі прогнозована. Єдине прохання: познімайте будь ласка "побратимів" з хрестів перед тим, як підете відмічати звільнення з тюрми свого пахана. Це, в першу чергу, в ваших власних інтересах. Вам же їх ще наступного місяця розпинати.
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20.12.2024 15:01 Відповісти
І розчинився в темряві.. Більше його ніхто не бачив.
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20.12.2024 15:24 Відповісти
Що і треба було довести. Покидьки в мантіях ,звільняють покидьків в лампасах.А за їх безбідне та сите життя, помирають наші захисники... То якого ... терпіти цю ЗЕлену погань? І без Путяна вони самі знищуть Україну.
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20.12.2024 15:33 Відповісти
Це звичайне окозамилювання з цим папером.
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20.12.2024 16:25 Відповісти
горіть в пеклі
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20.12.2024 17:52 Відповісти
" Використання службового становища в корисних для себе
цілях " -- в рядові і в штрафні штурмові роти ( аналог 2-ї світової)
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20.12.2024 18:02 Відповісти
 
 