Командир 211 бригади вийшов з-під варти під заставу у 908 тис. грн
Командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу у 908,4 тис. грн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили у Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.
Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього - у прокуратурі наразі не повідомили.
Що цьому передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець 211 понтонно-мостової бригади Владислав Пастух бив та знущався з військових, які вживали алкоголь, але не платили йому гроші за нескладання протоколів про порушення.
У Генштабі повідомили, що після опублікованого матеріалу керівництво відсторонено, а до військової частини направлено комісію ВСП.
Також зазначалося, що правоохоронці розслідують ймовірну причетність комбрига 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ до залучення підлеглих військових для будівництва будинку на Хмельниччині під час їхнього відрядження у зону бойових дій.
Головна інспекція Міноборони перевірить викладені у ЗМІ факти щодо знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.
Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не отримувало попередньої інформації про випадки знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.
17 грудня слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ у зловживанні службовим становищем.
Командира 211 понтонно-мостової бригади арештували з правом майже мільйона грн застави.
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У лайна завжди гроші та зв'язки знайдуться.
що тобі особисто порох зробив поганого!!!!
мені, нічого!!!!
а от зе, мені особисто, зробив стільки гавна, що не вистачить А4 листа.
мене трохи штормить.
вибач якщо я щось не зрозумів
Одна справа - Червінський, а інша - ось цей кнур.
5-6 військовослужбовців відправить на "0" (умовно) і через півроку кошти повернуться!
це тижневий прибуток!!!!!
Червінський вийшов із СІЗО, а нам вручили клопотання про обрання нового запобіжного заходу для нього, - адвокат Лисенко. ВIДЕО
Якщо *********** режим Митець назвав сцикливим фашизмом, то зєлєне кодло можна назвати сцикливою диктатурою.
Не спромоглись Червінського посадити, як Юлю овоч свого часу. Вони б і раді, але яйця не залізні, ба навіть і не шоколадні.
Більше того (знов таки не гуглив), впевнений що застава у 9 мільйонів гривень була внесена у той же день, як тільки суд про неї оголосив.
Зовсім не складно припустити, що вся єрмаковсько-татарівська політиика така: ворогам - закон, а своїм "соціальноблізкім" - преференції та судові застави замість реальних термінів.
А хід справи я не пам'ятаю достеменно. Там всяке огидне було. Імовірно, заставу внесли одразу як з'явилась можливість.
Виявляється, призначали. І одразу внесли, судячи з усього.
Так що ви в цілому праві, але трохи - ні.
Тому я в цілому правий, а ви трохи маніпулюєте.
Це вже прогрес.
Це якщо коротко.
Чи це принципове питання, як на росії?
Сказалі - будєшь сідєть - і будєшь сідєть, твьордо і чотко, похєр что у тєбя там в дєлє запісано.
І це для влади принципове питання, бо ця влада на цьому тримається. А інакше весь цей сонм кнурів не буде підтримувати владу.
через півтора року і то лиш через величезний резонанс та за підтримки пороха
але не це головне...
ніхто не знає, хто вніс кошти!!!!!
чи сам, чи полєльніки, чи це бабки від *****...
от ***** владі на це...
Бо таких командирів більшість в армії.
Це нелюди, злочинці та покидьки.
Гнезділов отримав показове покарання... Виключно за те, що піарив СЗЧ в телеефірі
Огидно.
Але результуючий показник 908000 її цілком задовільнив.
Ну так, це вам не Україну захищати, це навпаки, тому і цінник на порядок менший.
Відгадайте чи є проти них кримінальні справи? Вони добре 'Батьківщину' захищають...
А тут голий босий дідуган за 50 років, в якого за душею лише недобудований будинок з піноблоків... Нам навіть картинку нормальну не показують, бо нема чого показати... І він в тюрмі під заставою.
А від того фото з хрестом шкоди більше, ніж від десь там вкрадених мільйонів гривень.
Згоден то біда.
Не дійде. Занадто публічні персони і занадто розпіарені бригади...
А тут доказів нема. Жодних.
Хата у тіпочка старенька... Мєнти як не намагались, а нема там, що фотографувати... Нема розкоші...
Ні квартир, ні мільйонів баксів в тумбочках, ні тачки люксової... Нічого...
Може він просто чергового 'білого' постачальника в частину не впустив???
І отримав проблеми...
Ви серйозно?
Більше чомусь нічого не знайшли...
Зараз лише гола зарплатня комбріга 50 тисяч. А по факту до 100 тисяч в місяць доходить. Війна вже три роки... Тут солдати по 2 мільйони відклали.
цілях " -- в рядові і в штрафні штурмові роти ( аналог 2-ї світової)