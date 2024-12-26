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Новини
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Офіцеру 211 бригади Пастуху, який знущався з підлеглих, повідомлено про підозру. Він переховується від слідства, - ДБР

Похресник командира 211 бригади Пастух знущався з військових та вимагав гроші

Командиру одного із взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Так, слідство встановило численні факти застосування старшим лейтенантом нестатутних заходів впливу щодо своїх підлеглих.

"Зокрема, в останніх числах лютого 2024 року на Дніпропетровщині він побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити. Після чого офіцер продовжив бити підлеглого. Через місяць, перебуваючи вже в Авдіївці Донецької області старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняли побитого зі землі, приставили до дерев’яної конструкції у вигляді хреста, прив’язати за руки до неї. У такому положенні останній перебував близько чотирьох годин", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ненадання відпусток та невиплата грошової допомоги після поранень: Лубінець розповів, з якими скаргами звертались військові впродовж року

В лютому 2024 року зафіксовано ще один випадок побиття солдата на Дніпропетровщині.

"У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення у мережі Інтернет відеозапису, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання. Після цього, старший лейтенант умисно завдавав удар в обличчя.

Також, у травні 2024 року на Харківщині він побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на "ти", - розповіли у ДБР.

Наразі слідство продовжує встановлювати факти насильства над солдатами у бригаді.

Старший лейтенант підозрюється у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненому в умовах воєнного стану та самовільному залишенні частини (ч. 5 ст. 426-1, ст. 407 КК України).

Наразі він переховується від слідства, після його затримання слідчі будуть простити суд відправити його під варту.

Читайте: Помічниця судді "зливала" кримінальникам інформацію про заплановані обшуки: ДБР завершило розслідування

Що цьому передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець 211 понтонно-мостової бригади Владислав Пастух бив та знущався з військових, які вживали алкоголь, але не платили йому гроші за нескладання протоколів про порушення.

У Генштабі повідомили, що після опублікованого матеріалу керівництво відсторонено, а до військової частини направлено комісію ВСП.

Також зазначалося, що правоохоронці розслідують ймовірну причетність комбрига 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ до залучення підлеглих військових для будівництва будинку на Хмельниччині під час їхнього відрядження у зону бойових дій.

Головна інспекція Міноборони перевірить викладені у ЗМІ факти щодо знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не отримувало попередньої інформації про випадки знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

17 грудня слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ у зловживанні службовим становищем.

Командира 211 понтонно-мостової бригади арештували з правом майже мільйона грн застави.

Командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу у 908,4 тис. грн.

Також читайте: Поставив військовій частині 20 тис. неякісних спальних мішків: повідомлено про підозру директору товариства, - ДБР

Автор: 

ДБР (3492) підозра (767) 211 понтонно-мостова бригада ЗСУ (14)


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Топ коментарі
+17
Значна частина аватарів стала алкашами до мобілізації. Куди дивилися ВЛК?
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26.12.2024 17:53
+11
Такий мужній воїн на фото😎, а коли біля його п'ятої точки вітер подув він і 💩
Дегенерат !!!
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26.12.2024 17:35
+9
Сцикло ...цей охфіцер...як знущатися з Воїнів ...то сміливий ...а як відповідати ..то вже і не охфіцер взагалі ,а дезертир звичайний !
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26.12.2024 17:36
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26.12.2024 17:29 Відповісти
Візьмете того аватара на реабілітацію?
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26.12.2024 17:37 Відповісти
фоткатися з ним це такє саме дно
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28.12.2024 02:10 Відповісти
Він вже,мабуть,за кордоном переховується!
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26.12.2024 17:29 Відповісти
За бухло в армії, а тим більше на нулі треба звичайно карати. Але не такими способами.
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26.12.2024 17:30 Відповісти
На противной стороне колено простреливали
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26.12.2024 19:05 Відповісти
Ну ми ж не кацапи
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26.12.2024 19:10 Відповісти
Я за времена вольницы в ДНРе.
В Вагнере обнуляли.
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26.12.2024 19:14 Відповісти
А в днре шо, не кацапи? Кацап же це не національність. Це стан біологічного тіла схожого на людину.
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26.12.2024 19:21 Відповісти
Видите ли Гриць, если ДНР сравнить с общим режимом, то Вагнер был на крытке.
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26.12.2024 19:40 Відповісти
Я не здивуюся, якщо ця мерзота через тиждень-два даватиме інтер'ю кацапським воєнкорам-пропагандистам.
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26.12.2024 17:31 Відповісти
комбриг переховується? як це можливо?
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26.12.2024 17:35 Відповісти
не комбриг, комвзвода
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26.12.2024 17:50 Відповісти
Такий мужній воїн на фото😎, а коли біля його п'ятої точки вітер подув він і 💩
Дегенерат !!!
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26.12.2024 17:35 Відповісти
Сцикло ...цей охфіцер...як знущатися з Воїнів ...то сміливий ...а як відповідати ..то вже і не охфіцер взагалі ,а дезертир звичайний !
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26.12.2024 17:36 Відповісти
З офіцером зрозуміло, а що з аватарам (хронічними алкоголіками, особливо при виконанні бойових завдань) робити? Щось дбр проти них справи не відкриває, чи з хронів нема що взяти?
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26.12.2024 17:40 Відповісти
Здається шо ви праві...
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26.12.2024 17:45 Відповісти
Значна частина аватарів стала алкашами до мобілізації. Куди дивилися ВЛК?
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26.12.2024 17:53 Відповісти
Они заключили сделку со следствием. Попали под программу охраны свидетелей. Им выдали документы прикрытия, и вывезли в Испанию.
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26.12.2024 19:09 Відповісти
Він , що в колгоспі пастухом працює?
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26.12.2024 17:40 Відповісти
"Він переховується від слідства..." - це чекає на багатьох ухилянтів, котрі натягли на себе чорну або камуфляжну форму і, виконуючи завідомо злочинні накази, відловлюють замість себе людей на вулицях.
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26.12.2024 17:41 Відповісти
Міцність ланцюга визначається його найслабшою ланкою.Таку ланку -пияка у формі - в тилу треба негайно арештовувати і в карцер,а на нулі - розстрілювати без жодних знущань з хрестами...І ми до цього ще дійдемо,повірте.Я от читаю числені коменти коли захищають дезертирів та ухилянтів і мішають з лайном поліціянтів та військових що на вулицях "мобілізують" чоловіків і розумію,що в скорому майбутньому нашій пейсатій владі прийдеться вжити жорстких заходів по мобілізаціі і почати з себе або своїх дітей.Можливо,їй простіше буде чкурнути за кордон...у всякому випадку на їх місце прийдуть ті,які по інакшому подивляться на того прив"язаного до хреста пияка...
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26.12.2024 18:00 Відповісти
Почати з себе і своїх дітей, з цим виразом згідна
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26.12.2024 18:28 Відповісти
Найслабші це діти, з них треба почати, а то повиростають і воювати не захочуть за Батьківщину!!!
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26.12.2024 18:44 Відповісти
Не защищаю этого ком.взвода но аватары реально *******. Может действительно нескольких показательно расстрелять,для других будет наука. Из-за аватарни погибло очень много нормальных пацанов.
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26.12.2024 18:12 Відповісти
Альтернативна думка: можливо потрібно не розстріляти, але хоча б показово закрити декілька членів ВЛК, щоб аватари не потрапляли до бойових частин?
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26.12.2024 18:50 Відповісти
А как вы определите где аватар а где нет? Вы правы в том что врачи не должны пропускать больных мужиков ,а вот с аватарами не все так просто.
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26.12.2024 19:07 Відповісти
Я не лікар, тому при визначенні "аватар" чи ні - можу помилятися. А от нарколог чи психолог - їх вчать визначати, нормальна людина чи ні......
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26.12.2024 19:20 Відповісти
А як бути з тими, хто виконував злочинні накази цього покидька?
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26.12.2024 18:21 Відповісти
а ти звідки знаєш про якісь злочинні накази? Він алконавтів ****** і до чого тут накази? Що з цим не так?
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26.12.2024 19:38 Відповісти
А в якому місці статут дозволяє п#здити когось, розумнику?
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26.12.2024 20:18 Відповісти
******* сцікливий, обвсравмч та сховався. Ще одна статя.
А солдат - терпіл я не розумію.
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26.12.2024 18:43 Відповісти
Командир приводив до тями алконавтів яким насрати на своє життя і життя оточуючих побратимів, йому за це орден **** треба давати, сподіваюсь для цього і шукають.
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26.12.2024 19:37 Відповісти
Владислав Пастух бив та знущався з військових, які вживали алкоголь, але не платили йому гроші за нескладання протоколів про порушення.

"приводив до тями" тільки тих хто гроші не платив йому
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26.12.2024 19:43 Відповісти
Найсуворіше покарання для виродка!!
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26.12.2024 19:44 Відповісти
цікаво: він переховується, а йому повідомили! Щось мені підказує, що пресслужба дбр "горбатого" ліпить...
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26.12.2024 22:33 Відповісти
 
 