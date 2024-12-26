Офіцеру 211 бригади Пастуху, який знущався з підлеглих, повідомлено про підозру. Він переховується від слідства, - ДБР
Командиру одного із взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів, повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Так, слідство встановило численні факти застосування старшим лейтенантом нестатутних заходів впливу щодо своїх підлеглих.
"Зокрема, в останніх числах лютого 2024 року на Дніпропетровщині він побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити. Після чого офіцер продовжив бити підлеглого. Через місяць, перебуваючи вже в Авдіївці Донецької області старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняли побитого зі землі, приставили до дерев’яної конструкції у вигляді хреста, прив’язати за руки до неї. У такому положенні останній перебував близько чотирьох годин", - йдеться в повідомленні.
В лютому 2024 року зафіксовано ще один випадок побиття солдата на Дніпропетровщині.
"У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення у мережі Інтернет відеозапису, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання. Після цього, старший лейтенант умисно завдавав удар в обличчя.
Також, у травні 2024 року на Харківщині він побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на "ти", - розповіли у ДБР.
Наразі слідство продовжує встановлювати факти насильства над солдатами у бригаді.
Старший лейтенант підозрюється у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненому в умовах воєнного стану та самовільному залишенні частини (ч. 5 ст. 426-1, ст. 407 КК України).
Наразі він переховується від слідства, після його затримання слідчі будуть простити суд відправити його під варту.
Що цьому передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець 211 понтонно-мостової бригади Владислав Пастух бив та знущався з військових, які вживали алкоголь, але не платили йому гроші за нескладання протоколів про порушення.
У Генштабі повідомили, що після опублікованого матеріалу керівництво відсторонено, а до військової частини направлено комісію ВСП.
Також зазначалося, що правоохоронці розслідують ймовірну причетність комбрига 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ до залучення підлеглих військових для будівництва будинку на Хмельниччині під час їхнього відрядження у зону бойових дій.
Головна інспекція Міноборони перевірить викладені у ЗМІ факти щодо знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.
Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не отримувало попередньої інформації про випадки знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.
17 грудня слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ у зловживанні службовим становищем.
Командира 211 понтонно-мостової бригади арештували з правом майже мільйона грн застави.
Командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу у 908,4 тис. грн.
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В Вагнере обнуляли.
Дегенерат !!!
А солдат - терпіл я не розумію.
"приводив до тями" тільки тих хто гроші не платив йому