Поставив військовій частині 20 тис. неякісних спальних мішків: повідомлено про підозру директору товариства, - ДБР

Працівники ДБР за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у грудні 2023 року поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентри ДБР та ДВБ.

Їх вартість становила 30 млн гривень, проте експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням.

Зокрема, за висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Військовою частиною було заявлено позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 млн гривень та заміни спальних мішків на якісні, який задоволено в повному обсязі.

Слідство триває. Досліджуються обставини можливої причетності до кримінального правопорушення посадовців військової частини.

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