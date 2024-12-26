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Новини
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Поставив військовій частині 20 тис. неякісних спальних мішків: повідомлено про підозру директору товариства, - ДБР

Неякісні спальні мішки

Працівники ДБР за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у грудні 2023 року поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентри ДБР та ДВБ.

Їх вартість становила 30 млн гривень, проте експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням.

Зокрема, за висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Військовою частиною було заявлено позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 млн гривень та заміни спальних мішків на якісні, який задоволено в повному обсязі.

Слідство триває. Досліджуються обставини можливої причетності до кримінального правопорушення посадовців військової частини.

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Автор: 

Національна гвардія (1530) ДБР (3492) підозра (767)


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Топ коментарі
+7
Во время войны в стране, в обязательном порядке, должен был быть отменён мораторий на смертную казнь, а тем более, в стране, где каждый первый чиновник, вор и коррупционер.
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26.12.2024 11:31
+6
И второй, не технический: а как их принимали без флисовой подкладки? Это же сразу видно было. За откатик?
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26.12.2024 11:19
+4
Чисто технический вопрос; а зачем в сп.мешке слой, не пропускающий воздух? Чтобы взмокнуть чз 10 минут?
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26.12.2024 11:17
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Цинічне Зе-лайно продало Вкраїну і пакує чемодани з кешем на Оман. Ми летимо в прірву поразки
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26.12.2024 11:11 Відповісти
Під час війни подібні злочини це свідома ворожа диверсія, має бути закон про смертну кару, або довічне ув'язнення без права на заставу,з конфіскацією всього родинного майна і без амністії, як фігурантів так і тих хто їх покриває?
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26.12.2024 12:37 Відповісти
Не буде такого ... на жаль .
Суспільство цього не вимагає , а влада сама це ніколи не зробить .
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26.12.2024 13:21 Відповісти
Чисто технический вопрос; а зачем в сп.мешке слой, не пропускающий воздух? Чтобы взмокнуть чз 10 минут?
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26.12.2024 11:17 Відповісти
И второй, не технический: а как их принимали без флисовой подкладки? Это же сразу видно было. За откатик?
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26.12.2024 11:19 Відповісти
підозрюю, при спанні на мокрій землі, краще знизу непрониклива частина
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26.12.2024 11:34 Відповісти
Водонепроникна чи то **************** тканина та тканина, що не пропускає повітря - це різні речі.
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26.12.2024 11:54 Відповісти
Каремат для этого должен быть.
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26.12.2024 12:08 Відповісти
Швидше за все це щось по типу "біві" - такі використовуються, щоб без намету спати. Вони повинні бути водонепроникні, оскільки фактично поєднуються в собі спальник і намет.
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26.12.2024 11:44 Відповісти
Руки прочь от Умерова!
Руки прочь от Резникова!
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26.12.2024 11:26 Відповісти
Сырского забыл
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26.12.2024 11:28 Відповісти
Безугла, ты?
Руки прочь от зеленского!
"Відчепіться від ЗСУ!", - Мадяр звернувся до Безуглої припинити працювати на ворога. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3527040
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26.12.2024 11:49 Відповісти
Не, я под своим именем
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26.12.2024 12:10 Відповісти
Во время войны в стране, в обязательном порядке, должен был быть отменён мораторий на смертную казнь, а тем более, в стране, где каждый первый чиновник, вор и коррупционер.
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26.12.2024 11:31 Відповісти
в Україні дермового-татаровського зєлєнська-портновського правового бєспрєдєла за таким "зезаконом" першими буде розстріляні Порох з родиною, а згодом - усі "порохоботи", на яких зеленські дермаки вкажуть сцарственим пальцем..
і тоді ***** зі своїми людожерами зайде в Україну святковими колонами без ніякого спротиву, як і планувалося у 2022му через "розміновані дермовою Зєлєю-************ Чонгари"... але тоді шота пашло нє так - і Зєля став Хероєм-Боневтіком..
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26.12.2024 12:46 Відповісти
підуть на угоду зі слідством,
чи не підуть...?
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26.12.2024 11:43 Відповісти
А це обмороження, переохолодження, пневмонії, хворі нирки. Фактично те саме, що турнікет, який рветься, хіба що трохи менш небезпечне. Але все одно саботаж.
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26.12.2024 11:46 Відповісти
винних ,у випуску бракованої і не якісної продукції,та зброї для ЗСУ в мішки із завязаними руками і ногами...Відспівувати не потрібно.Табличка -"співучасник рашистів"
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26.12.2024 11:50 Відповісти
Третій рік війни: як пакувати інвалідів придумали і потрібні закони прийняли, а з корупцією під час війни не в змозі боротися.
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26.12.2024 12:08 Відповісти
Скільки подібного не викрито і скільки зараз збагачуються на армії..., а ми дивуємся, які українці змогли в листопаді витратити на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд.)
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26.12.2024 12:08 Відповісти
Статутні спальники - це взагалі знущання якесь, а не придатна до нормального користування річ. Вони-то теплі (за рахунок товстого шару синтепону, а не більш функціонального утеплювача), але дуже об'ємні, не в кожну машинку запхаєш щоб попрати, а засмерджуються вони швидко за рахунок дурнуватої флісової підкладки, яка затирається і вбирає в себе все… Зовнішня оболонка у мого 80 поліестер/20 бавовна, нема слів
ну й ціна 1500 грн за штуку (з новини), бл. 2500 зараз - за ці гроші нормального зимового спальника апріорі бути не може.
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26.12.2024 12:46 Відповісти
 
 