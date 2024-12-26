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Помічниця судді "зливала" кримінальникам інформацію про заплановані обшуки: ДБР завершило розслідування

Помічниця судді

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка "зливала" кримінальникам закриту інформацію із реєстру судових рішень.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

"Товаришуючи з особами, які мали відношення до місцевих кримінальних кіл, помічниця судді допомагала їм з отриманням потрібної інформації. У першу чергу кримінальників цікавили заплановані обшуки чи проведення слідчих дій стосовно визначених осіб", - ідеться в повідомленні.

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Як діяла зловмисниця?

Прізвища, які треба було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого перевіряла дані у "Єдиному державному реєстрі судових рішень".

Згідно з домовленостями, жінка повинна була перевіряти реєстр щонайменше двічі на тиждень. Задокументовано низку фактів "зливу" закритої інформації стороннім особам.

Зазначається, що після викриття посадовицю було звільнено.

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Яке покарання очікує на зловмисницю?

Вже колишня помічниця судді обвинувачується у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Автор: 

реєстр (847) зливання інформації (71) ДБР (3492)


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Та не вже? А секретутка головного зебіла, що проживала у любовному трикутнику із одним впливовим чоловіком під якимось ...швілі як, не віноВАТА?
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26.12.2024 13:44 Відповісти
Мабуть грошенята любила?
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26.12.2024 13:48 Відповісти
Ну хоч не кацапам шось зливала
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26.12.2024 13:49 Відповісти
Ничего в этом удивительного нет, чтобы стать судьёй в Украине, нужно, как минимум, иметь хотя бы пару ходок на зону, иначе тебя просто не примут.
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26.12.2024 13:59 Відповісти
Нє вєрю! По цій інфі інтересанти заробляли грошики, попереджуючи про слідчі дії, а раз так -то каса ДБРівців була на подсосі,
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26.12.2024 14:10 Відповісти
Походу мало платят судейским,надо добавить.
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26.12.2024 14:57 Відповісти
Видно суки в мантіях голодають. Потрібно добавити.
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26.12.2024 17:03 Відповісти
 
 