Помічниця судді "зливала" кримінальникам інформацію про заплановані обшуки: ДБР завершило розслідування

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка "зливала" кримінальникам закриту інформацію із реєстру судових рішень.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

"Товаришуючи з особами, які мали відношення до місцевих кримінальних кіл, помічниця судді допомагала їм з отриманням потрібної інформації. У першу чергу кримінальників цікавили заплановані обшуки чи проведення слідчих дій стосовно визначених осіб", - ідеться в повідомленні.

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Як діяла зловмисниця?

Прізвища, які треба було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого перевіряла дані у "Єдиному державному реєстрі судових рішень".

Згідно з домовленостями, жінка повинна була перевіряти реєстр щонайменше двічі на тиждень. Задокументовано низку фактів "зливу" закритої інформації стороннім особам.

Зазначається, що після викриття посадовицю було звільнено.

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Яке покарання очікує на зловмисницю?

Вже колишня помічниця судді обвинувачується у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.