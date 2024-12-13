Передавав дані окупантам та планував посаду в їхній адміністрації: затримано посадовця Чорноморського заповідника, - ДБР. ФОТО

На Львівщині працівники Державного бюро розслідувань затримали посадовця Чорноморського біосферного заповідника, який співпрацював із російськими військовими під час окупації смт Лазурне Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, весною 2022 року чоловік використовував свої професійні знання, щоб допомогти окупантам орієнтуватися на місцевості. Він передавав керівництву російської комендатури інформацію про стан водойм, глибину прибережної зони та можливі місця спуску суден.

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Крім того, затриманий збирав дані про своїх колег і повідомляв окупантам про їхню готовність співпрацювати з загарбницькою владою. За це він розраховував отримати посаду в окупаційній адміністрації. Проте, коли стало зрозуміло, що його сподівання марні, чоловік залишив тимчасово окуповану територію і виїхав на підконтрольну Україні частину.

Правоохоронці затримали зрадника й повідомили йому про підозру. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин його діяльності.

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