Вивозили та продавали пальне з військової частини: На Львівщині затримано організатора та 4 спільників, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему розкрадання пального в одній з військових частин у Львівській області. Зловмисники щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Схема злочинної оборудки

Як зазначається, організував її виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів цієї частини.

До оборудки він залучив начальника сховища пального, двох підлеглих солдатів та місцевого мешканця, який займався реалізацією пального.

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За вказівкою начальника складу, солдати зливали пальне в окремі місткості та вивозили з території частини до приватного будинку. Далі місцевий житель шукав клієнтів, продавав пальне, а зароблені гроші ділили поміж усіма учасниками групи.

Підозри зловмисникам та обшуки

Задокументовано розкрадання пального з квітня по грудень цього року. За даними слідства, щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива.

Працівники ДБР повідомили організатору та чотирьом учасникам групи про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Чотирьом підозрюваним вже обрали запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави – по 1,5 млн грн для двох фігурантів та по 908 тис. грн для решти. Ще одному з підозрюваних суд призначив цілодобовий домашній арешт.

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Працівники ДБР провели 19 обшуків за місцями проживання підозрюваних, у їх автомобілях. Вилучено гроші, понад 5 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб, додали у пресслужбі.









