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Львівщина (2294) військовослужбовці (4590) ДБР (3295) розкрадання (171)

Вивозили та продавали пальне з військової частини: На Львівщині затримано організатора та 4 спільників, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему розкрадання пального в одній з військових частин у Львівській області. Зловмисники щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Схема злочинної оборудки

Як зазначається, організував її виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів цієї частини.

До оборудки він залучив начальника сховища пального, двох підлеглих солдатів та місцевого мешканця, який займався реалізацією пального.

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На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини
На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини

За вказівкою начальника складу, солдати зливали пальне в окремі місткості та вивозили з території частини до приватного будинку. Далі місцевий житель шукав клієнтів, продавав пальне, а зароблені гроші ділили поміж усіма учасниками групи.

Підозри зловмисникам та обшуки

Задокументовано розкрадання пального з квітня по грудень цього року. За даними слідства, щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива.

Працівники ДБР повідомили організатору та чотирьом учасникам групи про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).

На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Чотирьом підозрюваним вже обрали запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави – по 1,5 млн грн для двох фігурантів та по 908 тис. грн для решти. Ще одному з підозрюваних суд призначив цілодобовий домашній арешт.

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Працівники ДБР провели 19 обшуків за місцями проживання підозрюваних, у їх автомобілях. Вилучено гроші, понад 5 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб, додали у пресслужбі.

На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини
На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини
На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини
На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини
На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини

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Топ коментарі
+8
От шо за тварини?!
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13.12.2024 15:33
+7
На Львівщині! - та в кожніи частині така муиня з паливно - мастильними матеріалами
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13.12.2024 15:29
+4
Не думаю, що в тій частині ті ж начальники речового та продуктового складів торгували фейсами на кпп, споглядаючи, як повз них начальник гсму кожного місяця "волонтьорить" кілька бензовозів палива.
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13.12.2024 17:39
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На Львівщині! - та в кожніи частині така муиня з паливно - мастильними матеріалами
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13.12.2024 15:29 Відповісти
От шо за тварини?!
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13.12.2024 15:33 Відповісти
Не здивуюсь, якщо виявиться, що всі вони інваліди, сироти, хронічно хворі і чогось участники. Спустять справу на тормозах, по-тихому переведуть в іншу частину на "кормленіє", бо без генеральського кришування не обійшлось.
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13.12.2024 15:52 Відповісти
У тих краях ....взагалі дурним тоном працювати на Державу...Гори вже лисі стоять,бурштин,контрабанда,ухилянство , авто бізнес,.- це цілі династії... А коли паспорти угорські отримувати та волати про любов до України - у перших рядах...
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13.12.2024 16:26 Відповісти
Угорські це не до Львова. Бурштин теж не тут.
Ухилянство - Львівщина дала 5 одні з найвідоміших вам бригад.
Хоча ухилянства зараз теж багато.
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13.12.2024 16:38 Відповісти
Вже така історія була, обійшлося. Так що нікому нічого не буде. Писати потрібно про покарання. Бо людей тільки дратують.
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13.12.2024 16:35 Відповісти
Мля! К чёрту всех правозащитников, идиотский гуманизм и прочую "цивилизованную" хрень! 3-4 официальных расстрела, как во время 2й мировой - и кражи сократятся как минимум вдвое. Любые.
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13.12.2024 17:23 Відповісти
Не думаю, що в тій частині ті ж начальники речового та продуктового складів торгували фейсами на кпп, споглядаючи, як повз них начальник гсму кожного місяця "волонтьорить" кілька бензовозів палива.
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13.12.2024 17:39 Відповісти
Интересно, почему топливо для военных не красного цвета?!
Говорили что будут бороться с такими случаями, но видать на самом верху не выгодно бороться.
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14.12.2024 08:46 Відповісти
 
 