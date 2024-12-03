План з двома дружинами не спрацював: на Львівщині прикордонники викрили чоловіків на спробі підкупу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Львівського загону зафіксували дві спроби незаконного перетину кордону з підкупом, одна з яких включала "сімейний план" із двома дружинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

У пункті пропуску "Смільниця" прикордонники Карпатського загону викрили чоловіка, який спробував незаконно залишити Україну. 30-річний чоловік подорожував разом із двома жінками - колишньою та новою дружинами.

Як зазначається, правопорушник уклав фіктивний шлюб із 55-річною жінкою, яка мала статус інваліда 2 групи, щоб скористатися її документами. Коли ж зрозумів, що його план не спрацював, він спробував підкупити прикордонників, вклавши 500 доларів у паспорт.

Ще одну спробу підкупу зафіксували в пункті пропуску "Краківець". Інший чоловік, не маючи всіх необхідних документів для перетину кордону, запропонував прикордонникам хабар у розмірі 1000 євро, щоб уникнути перевірки.

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Обидва випадки задокументовано на відео, а повідомлення про правопорушення передано до правоохоронних органів.

У першому випадку до Нацполіції було передано два повідомлення про кримінальні правопорушення за ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі") та за ст. 332 КК України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

У другому випадку правоохоронці отримали повідомлення про порушення за ст. 369 КК України.









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