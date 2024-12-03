План с двумя женами не сработал: на Львовщине пограничники разоблачили мужчин на попытке подкупа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Львовского отряда зафиксировали две попытки незаконного пересечения границы с подкупом, одна из которых включала "семейный план" с двумя женами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В пункте пропуска "Смильница" пограничники Карпатского отряда разоблачили мужчину, который попытался незаконно покинуть Украину. 30-летний мужчина путешествовал вместе с двумя женщинами - бывшей и новой женами.

Как отмечается, правонарушитель заключил фиктивный брак с 55-летней женщиной, которая имела статус инвалида 2 группы, чтобы воспользоваться ее документами. Когда же понял, что его план не сработал, он попытался подкупить пограничников, вложив 500 долларов в паспорт.

Еще одну попытку подкупа зафиксировали в пункте пропуска "Краковец". Другой мужчина, не имея всех необходимых документов для пересечения границы, предложил пограничникам взятку в размере 1000 евро, чтобы избежать проверки.

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Оба случая задокументированы на видео, а сообщение о правонарушении передано в правоохранительные органы.

В первом случае в Нацполицию было передано два сообщения об уголовных правонарушениях по ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") и по ст. 332 УК Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").

Во втором случае правоохранители получили сообщение о нарушении по ст. 369 УК Украины.









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