План с двумя женами не сработал: на Львовщине пограничники разоблачили мужчин на попытке подкупа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пограничники Львовского отряда зафиксировали две попытки незаконного пересечения границы с подкупом, одна из которых включала "семейный план" с двумя женами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
В пункте пропуска "Смильница" пограничники Карпатского отряда разоблачили мужчину, который попытался незаконно покинуть Украину. 30-летний мужчина путешествовал вместе с двумя женщинами - бывшей и новой женами.
Как отмечается, правонарушитель заключил фиктивный брак с 55-летней женщиной, которая имела статус инвалида 2 группы, чтобы воспользоваться ее документами. Когда же понял, что его план не сработал, он попытался подкупить пограничников, вложив 500 долларов в паспорт.
Еще одну попытку подкупа зафиксировали в пункте пропуска "Краковец". Другой мужчина, не имея всех необходимых документов для пересечения границы, предложил пограничникам взятку в размере 1000 евро, чтобы избежать проверки.
Оба случая задокументированы на видео, а сообщение о правонарушении передано в правоохранительные органы.
В первом случае в Нацполицию было передано два сообщения об уголовных правонарушениях по ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") и по ст. 332 УК Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").
Во втором случае правоохранители получили сообщение о нарушении по ст. 369 УК Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
***********
Це проти кого "незаконне переправлення осіб"? Проти інвалідки? Вона що, вела когось через слідову смугу? Ні, - через пункт пропуску. Всі належні документи були в порядку. І взагалі, сімейний стан (фіктивний, чи не фіктивний) не є причиною для відмови у перетині кордону громадянами України. Проблемою може стати тільки борг по аліментах на неповнолітніх дітей після розлучення.
Покажіть мені, в якому законі заборонений перетин кордону військовозобов'язаними? Немає такого закону. Чому Верховна Рада досі не прийняла закон про заборону покидати країну чоловіками 18-60? Тобто, насправді це прикордонники порушують закони і Конституцію України.