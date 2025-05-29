Керівництво військової частини з Миколаївщини викрито на незаконному нарахуванні "бойових" виплат, - ДБР. ФОТОрепортаж
На Миколаївщині викрили протиправний механізм нарахування бойових виплат військовим, які насправді не перебували в районах ведення воєнних дій та не брали в них безпосередню участь. За три місяці такої "служби" державі завдано збитків на майже 8 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зазначається, що незаконна схема діяла протягом березня-червня 2024 року в одній з військових частин на Миколаївщині.
Організував її начальник штабу спільно з братом, який обіймав посаду керівника одного з підрозділів цієї ж частини, та своїм помічником. Вони підробили документацію, що разом з півсотнею інших військовослужбовців частини начебто брали участь у бойових діях.
Начальнику штабу, який організував протиправну схему та його пособникам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.
За скоєне їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
Наразі ДБР здійснює заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тилові щури та ТЦКшники , після війни, будуть ще й з орденами та медалями ходити, жодного дня не бувши на фронті.
За оборону Бахмута, Маріуполя, за звільнення Харківщини, ітд.