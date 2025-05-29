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Керівництво військової частини з Миколаївщини викрито на незаконному нарахуванні "бойових" виплат, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині викрили протиправний механізм нарахування бойових виплат військовим, які насправді не перебували в районах ведення воєнних дій та не брали в них безпосередню участь. За три місяці такої "служби" державі завдано збитків на майже 8 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що незаконна схема діяла протягом березня-червня 2024 року в одній з військових частин на Миколаївщині.

Організував її начальник штабу спільно з братом, який обіймав посаду керівника одного з підрозділів цієї ж частини, та своїм помічником. Вони підробили документацію, що разом з півсотнею інших військовослужбовців частини начебто брали участь у бойових діях.

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Начальнику штабу, який організував протиправну схему та його пособникам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.

За скоєне їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Наразі ДБР здійснює заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

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На Миколаївщині викрили керівництво військової частини на зловживаннях
На Миколаївщині викрили керівництво військової частини на зловживаннях
На Миколаївщині викрили керівництво військової частини на зловживаннях
На Миколаївщині викрили керівництво військової частини на зловживаннях

Автор: 

виплати (1058) корупція (4699) Миколаївська область (2291) військовослужбовці (4800) ДБР (3540)


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Нарахування бойових виплат військовим, які насправді не перебували в районах ведення воєнних дій та не брали в них безпосередню участь.

Тилові щури та ТЦКшники , після війни, будуть ще й з орденами та медалями ходити, жодного дня не бувши на фронті.
За оборону Бахмута, Маріуполя, за звільнення Харківщини, ітд.
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29.05.2025 15:41 Відповісти
 
 