УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5792 відвідувача онлайн
Новини Українські біженці
508 6

Фінляндія планує скасувати виплати на інтеграцію біженців: рішення стосуватиметься й українців, - ЗМІ

У Фінлянії розглядають скасування виплат на інтеграцію біженців

Цього тижня Міністерство фінансів Фінляндії запропонувало припинити виплати муніципалітетам і соціальним центрам за програми інтеграції біженців та шукачів притулку. Найбільш відчутно це вплине на біженців з України.

Про це пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерка фінансів Ріікка Пурра презентувала проєкт бюджету на 2026 рік, у якому передбачено скасування фінансової підтримки для структур, що займаються інтеграцією новоприбулих. Зокрема, йдеться про такі послуги, як курси мови, сприяння у працевлаштуванні та ознайомчі лекції про життя у Фінляндії.

У Мінфіні Фінляндії підрахували, що така економія дасть можливість за два роки скоротити витрати на 317 мільйонів євро. 

Читайте також: 58% чехів вважають, що країна прийняла занадто багато українських біженців, - опитування

Директорка з питань імміграції Міністерства зайнятості та економіки Соня Хямяляйнен зазначила, що основні отримувачі цих послуг - це громадяни України. У 2025 році на них припадало близько двох третин усіх інтеграційних виплат, а у 2026-му очікується до 75%.

Вона нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну суми компенсацій різко зросли: з 50–60 мільйонів євро на рік до понад 150 мільйонів.

Вищезгадану пропозицію Міністерства фінансів Фінляндії розглянуть восени під час урядових переговорів, а остаточне рішення ухвалить парламент.

Читайте також: Уряд Німеччини підготував законопроєкт про скорочення виплат для новоприбулих біженців з України

Автор: 

біженці (1936) виплати (1101) Фінляндія (1354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будуть повертатися додому. І це правильно.
показати весь коментар
10.08.2025 00:36 Відповісти
Знаю кілька сімей що дістають виплати в. Франції а живуть в Україні - бізнес
показати весь коментар
10.08.2025 00:39 Відповісти
Бо підераси.
показати весь коментар
10.08.2025 00:42 Відповісти
правопопулизм, максимально, что и з этого будет проголосовано - более ускоренная интеграция, чтобы люди как можно быстрее интегрировались и выходили на самообеспечение (устраивались на работу, либо становились самозанятыми)
показати весь коментар
10.08.2025 00:43 Відповісти
Все буде просто і раціонально. Європа забере тільки молодь (дітей) яким дорослі ще не встигли привити корупційний тип "схематозного мислення". Соціальні паразити там не потрібні - своїх дівати нікуди, а пенсії платити треба. А як інакше? Наприклад, ви готові платити білорусам за втечу з Білорусі від диктатора лукашенка? А "нещасним кацапам" за втечу від відвертого фашиста *****? Я категорично "ні" бо та "зараза" в головах що вони принесуть з собою буде вражати цілі покоління... Ми обравши корумповану владу, яка нас буквально вбиває і грабує, не гідні співчуття - всі свої проблеми ми створили собі самі. Нас почнуть вважати людьми лише тоді коли ми будемо робити самі для себе життєво необхідний мінімум - боротися з корупцією реально.
показати весь коментар
10.08.2025 01:04 Відповісти
"Європа забере тільки молодь"

европа заберет всех, кто хочет и может работать, и будет полезен, со всем остальным абсолютно согласен
показати весь коментар
10.08.2025 01:18 Відповісти
 
 