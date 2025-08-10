Фінляндія планує скасувати виплати на інтеграцію біженців: рішення стосуватиметься й українців, - ЗМІ

Цього тижня Міністерство фінансів Фінляндії запропонувало припинити виплати муніципалітетам і соціальним центрам за програми інтеграції біженців та шукачів притулку. Найбільш відчутно це вплине на біженців з України.

Про це пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерка фінансів Ріікка Пурра презентувала проєкт бюджету на 2026 рік, у якому передбачено скасування фінансової підтримки для структур, що займаються інтеграцією новоприбулих. Зокрема, йдеться про такі послуги, як курси мови, сприяння у працевлаштуванні та ознайомчі лекції про життя у Фінляндії.

У Мінфіні Фінляндії підрахували, що така економія дасть можливість за два роки скоротити витрати на 317 мільйонів євро.

Читайте також: 58% чехів вважають, що країна прийняла занадто багато українських біженців, - опитування

Директорка з питань імміграції Міністерства зайнятості та економіки Соня Хямяляйнен зазначила, що основні отримувачі цих послуг - це громадяни України. У 2025 році на них припадало близько двох третин усіх інтеграційних виплат, а у 2026-му очікується до 75%.

Вона нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну суми компенсацій різко зросли: з 50–60 мільйонів євро на рік до понад 150 мільйонів.

Вищезгадану пропозицію Міністерства фінансів Фінляндії розглянуть восени під час урядових переговорів, а остаточне рішення ухвалить парламент.

Читайте також: Уряд Німеччини підготував законопроєкт про скорочення виплат для новоприбулих біженців з України