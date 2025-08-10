РУС
Финляндия планирует отменить выплаты на интеграцию беженцев: решение коснется и украинцев, - СМИ

В Финляндии рассматривают отмену выплат на интеграцию беженцев

На этой неделе Министерство финансов Финляндии предложило прекратить выплаты муниципалитетам и социальным центрам за программы интеграции беженцев и искателей убежища. Наиболее ощутимо это повлияет на беженцев из Украины.

Министр финансов Риикка Пурра представила проект бюджета на 2026 год, в котором предусмотрена отмена финансовой поддержки для структур, занимающихся интеграцией новоприбывших. В частности, речь идет о таких услугах, как курсы языка, содействие в трудоустройстве и ознакомительные лекции о жизни в Финляндии.

В Минфине Финляндии подсчитали, что такая экономия даст возможность за два года сократить расходы на 317 миллионов евро.

Директор по вопросам иммиграции Министерства занятости и экономики Соня Хямяляйнен отметила, что основные получатели этих услуг - это граждане Украины. В 2025 году на них приходилось около двух третей всех интеграционных выплат, а в 2026-м ожидается до 75%.

Она напомнила, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину суммы компенсаций резко возросли: с 50-60 миллионов евро в год до более 150 миллионов.

Вышеупомянутое предложение Министерства финансов Финляндии рассмотрят осенью во время правительственных переговоров, а окончательное решение примет парламент.

Все буде просто і раціонально. Європа забере тільки молодь (дітей) яким дорослі ще не встигли привити корупційний тип "схематозного мислення". Соціальні паразити там не потрібні - своїх дівати нікуди, а пенсії платити треба. А як інакше? Наприклад, ви готові платити білорусам за втечу з Білорусі від диктатора лукашенка? А "нещасним кацапам" за втечу від відвертого фашиста *****? Я категорично "ні" бо та "зараза" в головах що вони принесуть з собою буде вражати цілі покоління... Ми обравши корумповану владу, яка нас буквально вбиває і грабує, не гідні співчуття - всі свої проблеми ми створили собі самі. Нас почнуть вважати людьми лише тоді коли ми будемо робити самі для себе життєво необхідний мінімум - боротися з корупцією реально.
10.08.2025 01:04 Ответить
"Європа забере тільки молодь"

европа заберет всех, кто хочет и может работать, и будет полезен, со всем остальным абсолютно согласен
10.08.2025 01:18 Ответить
правопопулизм, максимально, что и з этого будет проголосовано - более ускоренная интеграция, чтобы люди как можно быстрее интегрировались и выходили на самообеспечение (устраивались на работу, либо становились самозанятыми)
10.08.2025 00:43 Ответить
Будуть повертатися додому. І це правильно.
10.08.2025 00:36 Ответить
Та да. Бо у Фінляндії нові стандарти краси. Звикайте.
Міс Хельсінкі-2017. Гаряча афрофінка Сефора Ікалаба.
Ну, прям така душка. А її білі суперниці, - жахливі білі уродки і расістки...

10.08.2025 02:04 Ответить
Ну це перебор вже
10.08.2025 06:08 Ответить
.люди побачили як треба по людськи жити-яка здраво мисляча людина захоче жити в ось цьому
10.08.2025 07:18 Ответить
Все буде просто і раціонально. Європа забере тільки молодь (дітей) яким дорослі ще не встигли привити корупційний тип "схематозного мислення". Соціальні паразити там не потрібні - своїх дівати нікуди, а пенсії платити треба. А як інакше? Наприклад, ви готові платити білорусам за втечу з Білорусі від диктатора лукашенка? А "нещасним кацапам" за втечу від відвертого фашиста *****? Я категорично "ні" бо та "зараза" в головах що вони принесуть з собою буде вражати цілі покоління... Ми обравши корумповану владу, яка нас буквально вбиває і грабує, не гідні співчуття - всі свої проблеми ми створили собі самі. Нас почнуть вважати людьми лише тоді коли ми будемо робити самі для себе життєво необхідний мінімум - боротися з корупцією реально.
10.08.2025 01:04 Ответить
Я, наприклад, працювати вже не можу. І не хочу! Також не хочу доживати емігрантом в чужому середовищі. Це при тому що свою докторську захищав в LSE, володію англійською і жив та працював в 12 країнах. Повернувся додому не для того щоб якесь ***** вказувало мені що тут моє і як я маю жити аби ***** відчувало себе "могутнім" десь в *****стані, а ******* на "вялічіі" алкодегенерати нишпорили в моїй хаті. Яка користь від мене не те що в Європі, а й тут? Лікувати щоб "здоровеньким помер"? Таких як я мільйони і вони нікому не потрібні в будь якій європейській країні. Є величезна різниця між "громадянином" і "емігрантом". Недієздатний емігрант це не навіть не другий, а третій сорт. Так, будуть вічливо посміхатись, формально співчувати, але навіть всіх працездатних будуть вважати зрадниками своєї батьківщини і не гідними поваги...
10.08.2025 03:57 Ответить
Ми не створювали собі тих проблем, які маємо. Усі партії нас дурили; згадайте їх гасла: "покращення життя вже мьогодні","весна прийде- саджали будемо" ... До речі , про корупцію писали письменники царських часів. Письменники міжвоєнних часів писали про різні злочини, крім корупції. Невже у Сталіна її не було?
10.08.2025 08:37 Ответить
Цікаво вони на заміну цього приймуть закон про збільшення виплат при народженні дитини, бо з такою недалекоглядною політикою їхнє населення буде скорочуватися і старіти 🤦
10.08.2025 03:49 Ответить
давно пора!скільки можна паразитувати в Європі?
10.08.2025 08:12 Ответить
 
 