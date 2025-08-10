Финляндия планирует отменить выплаты на интеграцию беженцев: решение коснется и украинцев, - СМИ

На этой неделе Министерство финансов Финляндии предложило прекратить выплаты муниципалитетам и социальным центрам за программы интеграции беженцев и искателей убежища. Наиболее ощутимо это повлияет на беженцев из Украины.

Министр финансов Риикка Пурра представила проект бюджета на 2026 год, в котором предусмотрена отмена финансовой поддержки для структур, занимающихся интеграцией новоприбывших. В частности, речь идет о таких услугах, как курсы языка, содействие в трудоустройстве и ознакомительные лекции о жизни в Финляндии.

В Минфине Финляндии подсчитали, что такая экономия даст возможность за два года сократить расходы на 317 миллионов евро.

Директор по вопросам иммиграции Министерства занятости и экономики Соня Хямяляйнен отметила, что основные получатели этих услуг - это граждане Украины. В 2025 году на них приходилось около двух третей всех интеграционных выплат, а в 2026-м ожидается до 75%.

Она напомнила, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину суммы компенсаций резко возросли: с 50-60 миллионов евро в год до более 150 миллионов.

Вышеупомянутое предложение Министерства финансов Финляндии рассмотрят осенью во время правительственных переговоров, а окончательное решение примет парламент.

