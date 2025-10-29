Обновленное торговое соглашение Украины с ЕС вступило в силу, - Еврокомиссия

С 29 октября вступила в силу обновленная Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и Европейским союзом.

Об этом сообщает Европейская комиссия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

В пресс-релизе отмечается, что соглашение обеспечивает улучшенную, стабильную и справедливую торговую систему, которая предоставляет взаимовыгодные условия для обеих сторон. В то же время соглашение учитывает чувствительность отдельных сельскохозяйственных секторов ЕС и ограничивает импорт таких продуктов по сравнению с автономными торговыми мерами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 4,7 млн украинцев сейчас имеют временную защиту в Евросоюзе, - спецпредставительница ЕС Йоханссон

"УВЗСТ будет поддерживать долгосрочную экономическую определенность и стабильные торговые отношения, способствуя постепенной интеграции Украины в единый рынок ЕС", - отметили в ЕК.

По деталям, для чувствительных товаров, таких как сахар, пшеница, кукуруза, яйца, птица и мед, наблюдается лишь незначительное расширение доступа на рынок ЕС. Для других продуктов предусмотрено улучшение условий для обеих сторон, а для нечувствительных - полную либерализацию.

Согласование стандартов производства

Украина постепенно приводит правила по благополучию животных, использованию пестицидов и ветеринарных препаратов в соответствие с нормами ЕС. Ожидается ежегодная отчетность Украины о прогрессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа резко увеличила импорт дизтоплива и авиатоплива перед запретом нефтепродуктов из российской нефти, – Bloomberg

Кроме того, предусмотрены защитные механизмы, позволяющие принимать меры в случае серьезных трудностей от дополнительного импорта. Для ЕС оценка может проводиться на уровне одного или нескольких государств-членов.

Также соглашение содержит положения о поддержке украинских экспортеров в выходе на традиционные рынки третьих стран, что будет способствовать дополнительным коммерческим возможностям и глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, 13 октября государства Европейского Союза согласовали условия нового торгового соглашения с Украиной, которое заменит так называемый "торговый безвиз", срок действия которого истек в июне 2025 года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ