Обновленное торговое соглашение Украины с ЕС вступило в силу, - Еврокомиссия
С 29 октября вступила в силу обновленная Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и Европейским союзом.
Об этом сообщает Европейская комиссия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".
В пресс-релизе отмечается, что соглашение обеспечивает улучшенную, стабильную и справедливую торговую систему, которая предоставляет взаимовыгодные условия для обеих сторон. В то же время соглашение учитывает чувствительность отдельных сельскохозяйственных секторов ЕС и ограничивает импорт таких продуктов по сравнению с автономными торговыми мерами.
"УВЗСТ будет поддерживать долгосрочную экономическую определенность и стабильные торговые отношения, способствуя постепенной интеграции Украины в единый рынок ЕС", - отметили в ЕК.
По деталям, для чувствительных товаров, таких как сахар, пшеница, кукуруза, яйца, птица и мед, наблюдается лишь незначительное расширение доступа на рынок ЕС. Для других продуктов предусмотрено улучшение условий для обеих сторон, а для нечувствительных - полную либерализацию.
Согласование стандартов производства
Украина постепенно приводит правила по благополучию животных, использованию пестицидов и ветеринарных препаратов в соответствие с нормами ЕС. Ожидается ежегодная отчетность Украины о прогрессе.
Кроме того, предусмотрены защитные механизмы, позволяющие принимать меры в случае серьезных трудностей от дополнительного импорта. Для ЕС оценка может проводиться на уровне одного или нескольких государств-членов.
Также соглашение содержит положения о поддержке украинских экспортеров в выходе на традиционные рынки третьих стран, что будет способствовать дополнительным коммерческим возможностям и глобальной продовольственной безопасности.
Напомним, 13 октября государства Европейского Союза согласовали условия нового торгового соглашения с Украиной, которое заменит так называемый "торговый безвиз", срок действия которого истек в июне 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль