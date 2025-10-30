Українські молочники планують відновити експорт сухого молока до Японії

Українські виробники молочної продукції зацікавлені відновити повноцінний експорт сухого молока до Японії.

Про це БізнесЦензору розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур за підсумками зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накаґоме, а також делегатами японської бізнес-місії на чолі з представниками Міністерства сільського, лісового та рибного господарства цієї країни.

Він нагадав, що свого часу українські компанії постачали великі обсяги сухого молока до Японії. Проте згодом ці партнерські відносини зійшли нанівець. Повторно дозвіл на експорт молочної продукції в Японію Україна отримала в березні 2021 року. Проте обсяги постачань української продукції до цієї східної країни досі залишаються низькими.

"В умовах високої турбулентності й обвалу світових цін Україні треба розраховувати на інші ринки продажів сухого молока крім Європи. Японія могла б виступити одним із таких каналів збуту, який треба відновити. Цей хід був би цікавий для українських виробників сухого молока. Ми проявили зацікавленість у зустрічі з японським бізнесом", – зазначив Арсен Дідур.

Він зауважив, що Японія має власне виробництво молока, але кліматичні умови й обмеженість пасовищ не дозволяють розвиватися скотарству.

Як раніше писав БізнесЦензор, аналіз динаміки цін на біржові молочні продукти фіксує стрімке їх падіння з початку осені. Причому спадний тренд фіксується у всіх ключових регіонах – ЄС, США, Океанії.

Водночас в Євросоюзі продукція накопичується на складах – наразі фіксуються найбільші обсяги масла за останні декілька років. Європейські торговельні мережі, наприклад Lidl, вже зменшили роздрібні ціни на фасоване масло в межах 10%.

Експерти передбачають, що напередодні Нового року надлишки масла з Європи можуть спрямувати на український ринок зі значним дисконтом. Це своєю чергою поставить вітчизняні підприємства в неконкурентні умови, що негативно позначиться на всій галузі.