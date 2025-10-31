ЕС требует от Польши, Венгрии и Словакии снять запреты на экспорт из Украины, - Еврокомиссия

Европейская комиссия планирует провести переговоры с Венгрией, Словакией и Польшей, чтобы убедить их отменить установленные односторонние ограничения на экспорт из Украины некоторых видов аграрной продукции.

Об этом заявил заместитель главного спикера Еврокомиссии Олоф Хилл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, после вступления в силу 29 октября обновленного Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной, новые условия обеспечивают баланс между поддержкой Украины и защитой чувствительных секторов экономики Евросоюза.

"Мы не видим никаких оснований для продления запретов на экспорт. Теперь начнем диалог с указанными государствами-членами с целью добиться отмены этих запретов", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Хилл также добавил, что возможные другие шаги, в частности юридические, будут рассматриваться только в случае, если переговоры не дадут результата.

Что предшествовало?

13 октября государства Европейского Союза согласовали условия нового торгового соглашения с Украиной, которое заменит так называемый "торговый безвиз", срок действия которого истек в июне 2025 года.

29 октября вступила в силу обновленная Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и Европейским союзом.

