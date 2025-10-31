Євросоюз готує план для прискорення переміщення важкої техніки у разі війни, - Financial Times

Єврокомісія у листопаді представить проєкт плану розвитку транспортної інфраструктури та митних процедур у ЄС, щоб прискорити переміщення танків і важкої техніки континентом у разі військових загроз.

За словами європейських посадовців, головна мета ініціативи – скоротити час, необхідний для пересування військових підрозділів територією ЄС. План розробляється у співпраці з урядами держав-членів та НАТО, а поштовхом до його створення стали побоювання, що Росія може розширити агресію за межі України.

Військова мобільність

Одна з ключових ідей полягає у створенні спільного механізму "військової мобільності" за аналогією з діючою системою взаємодопомоги під час масштабних пожеж у Європі. Країнам ЄС можуть запропонувати передавати до фонду солідарності катери, літаки, залізничні вагони, пороми та вантажівки, щоб інші держави могли оперативно перекидати війська й техніку у разі потреби.

Наразі більшість європейських армій не мають власного транспорту для таких операцій і змушені орендувати літаки чи потяги у приватних компаній. Тому Єврокомісія може зобов’язати країни зареєструвати всі транспортні засоби, які можна залучити у разі мобілізації, та навіть розглядає можливість створення власного парку вантажівок і залізничних вагонів, хоча реалізація цієї ідеї ускладнена обмеженим бюджетом Євросоюзу.

Нова система до 2027 року

Документ є частиною ширшої програми посилення оборонної готовності Європи.

Серед ініціатив – скорочення митної бюрократії, уніфікація залізничних колій та модернізація мостів, здатних витримати вагу військових конвоїв. Планується, що система буде запущена до кінця 2027 року та включатиме узгоджені процедури, транспортні коридори, порти, аеропорти та іншу критичну інфраструктуру.

За словами Єврокомісії, такі кроки мають прискорити реагування на можливі загрози та підвищити спроможність ЄС швидко переміщати свої війська.

