Європа має готуватися до нових форм гібридної війни Росії, - президент Естонії Каріс

Європі слід враховувати нові форми агресії Росії та готуватися до сучасних гібридних загроз, які можуть виникнути в будь-який момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Newsweek заявив президент Естонії Алар Каріс.

Він зазначив, що своїми діями Росія скрізь викликає тривогу. Як приклад Каріс навів інциденти з дронами, що були зафіксовані над територіями низки європейських країн.

Каріс підкреслив, що "ми всі повинні бути готові" до "іншого виду війни", натякаючи на зміну форм і методів агресії, які може застосувати Кремль у майбутньому.

"Звичайно, ми маємо певний досвід минулого з Росією, ми щось знаємо, але тим не менше... це наша турбота як західного світу, і ця війна в Україні – це не тільки війна проти України, це війна проти Європи, проти всього західного світу", – сказав естонський президент.

Водночас Каріс не вірить, що Росія здійснить напад на країну НАТО.

"Але все одно ми маємо бути готові до стримування, але Росія не випробовує статтю 5 на жодній країні", – зазначив він.

Каріс також підкреслив, що "є певні елементи" війни, але життя в цілому продовжується так, ніби війни немає – навіть в Україні.

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.