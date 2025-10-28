Європа має готуватися до нових форм гібридної війни Росії, - президент Естонії Каріс
Європі слід враховувати нові форми агресії Росії та готуватися до сучасних гібридних загроз, які можуть виникнути в будь-який момент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Newsweek заявив президент Естонії Алар Каріс.
Він зазначив, що своїми діями Росія скрізь викликає тривогу. Як приклад Каріс навів інциденти з дронами, що були зафіксовані над територіями низки європейських країн.
Каріс підкреслив, що "ми всі повинні бути готові" до "іншого виду війни", натякаючи на зміну форм і методів агресії, які може застосувати Кремль у майбутньому.
"Звичайно, ми маємо певний досвід минулого з Росією, ми щось знаємо, але тим не менше... це наша турбота як західного світу, і ця війна в Україні – це не тільки війна проти України, це війна проти Європи, проти всього західного світу", – сказав естонський президент.
Водночас Каріс не вірить, що Росія здійснить напад на країну НАТО.
"Але все одно ми маємо бути готові до стримування, але Росія не випробовує статтю 5 на жодній країні", – зазначив він.
Каріс також підкреслив, що "є певні елементи" війни, але життя в цілому продовжується так, ніби війни немає – навіть в Україні.
Дрони РФ над Європою
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.
У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.
Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
