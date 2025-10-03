УКР
Єврокомісія після появи невідомих БпЛА у Бельгії: "Увесь ЄС перебуває під загрозою"

зведення Генштабу ЗСУ

Речник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що систематичне вторгнення дронів у повітряний простір держав Євросоюзу свідчить про необхідність створення "Стіни дронів", яка б захищала увесь ЄС.

За словами Реньє, Єврокомісія постійно моніторить ситуацію та підтримує політичний контакт із державами-членами. "Увесь Європейський Союз перебуває під загрозою", - наголосив він, коментуючи появу невідомих БпЛА у Бельгії.

Речник підкреслив, що саме держави-члени повинні проводити розслідування і визначати походження дронів та рівень ризиків для своїх територій. Він додав, що інциденти з дронами фіксувалися не лише у Бельгії, але й у Німеччині, що підкреслює загрозу для всього ЄС, а не лише для прикордонних або східних країн.

Тома Реньє нагадав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісар Андрюс Кубілюс вже заявляли про необхідність створення європейської "Стіни дронів", яка б забезпечила комплексний захист повітряного простору Союзу.

Нагадаємо, сьогодні дрони помітили над військовим об’єктом у Ельзенборні та поблизу Дюрена (Німеччина). Джерело запуску і оператор залишаються невідомими.

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

+2
Єврокуколди занадто рано вирішили створити для себе "ідеальний світ". Не вийшло.
показати весь коментар
03.10.2025 15:26 Відповісти
+1
Не треба хвилюватися. Треба років з п'ять позасідати, обговорити, а там диви, воно саме якось розсмокчеться...
показати весь коментар
03.10.2025 15:22 Відповісти
+1
Прутін, гадить в країнах ЄС, а вони одні саміти і конференції проводять, щоб обговорити….
показати весь коментар
03.10.2025 15:23 Відповісти
ну невідомі ж ті бпла, які загрози?
03.10.2025 15:21 Відповісти
альо, це бельгійський прем'єр-міністр?

то що там з замороженими руЗЗькими авуарами у вашій клінінговій конторі ?
будемо Україні передавати ?

.
03.10.2025 15:34 Відповісти
питання не по адресі - до бельгіців би вам...
03.10.2025 15:47 Відповісти
Не треба хвилюватися. Треба років з п'ять позасідати, обговорити, а там диви, воно саме якось розсмокчеться...
03.10.2025 15:22 Відповісти
ну давайте поганяємо дурня за невідомі.
показати весь коментар
Прутін, гадить в країнах ЄС, а вони одні саміти і конференції проводять, щоб обговорити….
03.10.2025 15:23 Відповісти
Єврокуколди занадто рано вирішили створити для себе "ідеальний світ". Не вийшло.
03.10.2025 15:26 Відповісти
а отут у вас перебор.
03.10.2025 15:28 Відповісти
тут вже травень на носі, ну з пів рочіка, а ви не мичіте і не телитесь
показати весь коментар
Шта?
03.10.2025 15:34 Відповісти
саме воно
показати весь коментар
де б Україна була зараз без "еврокуколдів"?
може кловани і ви її витягнули за вуха?
03.10.2025 15:45 Відповісти
срати на тих хто нам домогає - це наша національна забава
03.10.2025 15:49 Відповісти
доПОмогає
03.10.2025 15:51 Відповісти
Йди-проспись,нещастя.
03.10.2025 15:51 Відповісти
іди випий кефіру - щястя.
для малюків вже по перекус посеред дня.
03.10.2025 15:54 Відповісти
потужно плюйте в руки які вам надають, куколди зелені...
03.10.2025 16:04 Відповісти
ну хоч яку ж совість треба мати в кінці кінців, навіть зеленим куколдам
03.10.2025 16:09 Відповісти
П'янь ти підзаборна.
03.10.2025 16:11 Відповісти
бережи печінку, діда надзаборна.!
03.10.2025 16:14 Відповісти
і не вимагай, а сам до станку і точі міни, яки не літають.
воно щє мені тута срати буде, яке за мої гроші живе...
03.10.2025 16:17 Відповісти
роби хоть щось, крім вимогалова
03.10.2025 16:20 Відповісти
Продолжайтє наблюдєніє.🧐
03.10.2025 15:24 Відповісти
Майже місяць па-раша тероризує ЄС авіацією,дронами типа"шахед",fpv-,дронами і Європа не може визначитись чи збивати,чи можливо це була помилка.Можливо це призначено було для України,а випадково вони потрапили до них,а збиття не визове ескалацію.Поки в шнобель путлеру не заїдете це буде продовжуватись.Пуйло серливе і поважає тільки силу.
03.10.2025 15:28 Відповісти
а не простіше знищити джерела запуску дронів
03.10.2025 15:29 Відповісти
Краще джерело їх виробництва. Один далекобійний "томагавк" і Єлабуга стане на пів року.
03.10.2025 15:40 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Не бойтесь, пацаны и девчули! Украина вас в обиду не даст!"

03.10.2025 15:42 Відповісти
то орбан гадить-то його безпілотники
03.10.2025 15:43 Відповісти
Я так розумію , ☝️☝️рабсіяни оркі перейняли цій досвід у наших СБУ та ГРУ ! Як в той операції Павутина , тобто вони рабсіяни направляють через беларусь свої вантаживкі по всій Європі та вони достаються до міст призначення куди в них є завдання ...та від туди відвідують люків у визначений час та БПЛА злітають поруч з військовими об'єктами різних країн...
03.10.2025 15:43 Відповісти
 
 