453 27

Еврокомиссия после появления неизвестных БПЛА в Бельгии: "Весь ЕС находится под угрозой"

сведения Генштаба ВСУ

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что систематическое вторжение дронов в воздушное пространство государств Евросоюза свидетельствует о необходимости создания "Стены дронов", которая бы защищала весь ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой н а"Европейскую правду".

По словам Ренье, Еврокомиссия постоянно мониторит ситуацию и поддерживает политический контакт с государствами-членами. "Весь Европейский Союз находится под угрозой", - подчеркнул он, комментируя появление неизвестных БпЛА в Бельгии.

Представитель подчеркнул, что именно государства-члены должны проводить расследование и определять происхождение дронов и уровень рисков для своих территорий. Он добавил, что инциденты с дронами фиксировались не только в Бельгии, но и в Германии, что подчеркивает угрозу для всего ЕС, а не только для приграничных или восточных стран.

Тома Ренье напомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар Андрюс Кубилюс уже заявляли о необходимости создания европейской "Стены дронов", которая бы обеспечила комплексную защиту воздушного пространства Союза.

Напомним, сегодня дроны заметили над военным объектом в Эльзенборне и вблизи Дюрена (Германия). Источник запуска и оператор остаются неизвестными.

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

Топ комментарии
+2
Єврокуколди занадто рано вирішили створити для себе "ідеальний світ". Не вийшло.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:26 Ответить
+1
Не треба хвилюватися. Треба років з п'ять позасідати, обговорити, а там диви, воно саме якось розсмокчеться...
показать весь комментарий
03.10.2025 15:22 Ответить
+1
Прутін, гадить в країнах ЄС, а вони одні саміти і конференції проводять, щоб обговорити….
показать весь комментарий
03.10.2025 15:23 Ответить
ну невідомі ж ті бпла, які загрози?
показать весь комментарий
03.10.2025 15:21 Ответить
альо, це бельгійський прем'єр-міністр?

то що там з замороженими руЗЗькими авуарами у вашій клінінговій конторі ?
будемо Україні передавати ?

.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:34 Ответить
питання не по адресі - до бельгіців би вам...
показать весь комментарий
03.10.2025 15:47 Ответить
Не треба хвилюватися. Треба років з п'ять позасідати, обговорити, а там диви, воно саме якось розсмокчеться...
показать весь комментарий
03.10.2025 15:22 Ответить
ну давайте поганяємо дурня за невідомі.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:23 Ответить
Прутін, гадить в країнах ЄС, а вони одні саміти і конференції проводять, щоб обговорити….
показать весь комментарий
03.10.2025 15:23 Ответить
Єврокуколди занадто рано вирішили створити для себе "ідеальний світ". Не вийшло.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:26 Ответить
а отут у вас перебор.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:28 Ответить
тут вже травень на носі, ну з пів рочіка, а ви не мичіте і не телитесь
показать весь комментарий
03.10.2025 15:30 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
03.10.2025 15:34 Ответить
саме воно
показать весь комментарий
03.10.2025 15:41 Ответить
де б Україна була зараз без "еврокуколдів"?
може кловани і ви її витягнули за вуха?
показать весь комментарий
03.10.2025 15:45 Ответить
срати на тих хто нам домогає - це наша національна забава
показать весь комментарий
03.10.2025 15:49 Ответить
доПОмогає
показать весь комментарий
03.10.2025 15:51 Ответить
Йди-проспись,нещастя.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:51 Ответить
іди випий кефіру - щястя.
для малюків вже по перекус посеред дня.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:54 Ответить
потужно плюйте в руки які вам надають, куколди зелені...
показать весь комментарий
03.10.2025 16:04 Ответить
ну хоч яку ж совість треба мати в кінці кінців, навіть зеленим куколдам
показать весь комментарий
03.10.2025 16:09 Ответить
П'янь ти підзаборна.
показать весь комментарий
03.10.2025 16:11 Ответить
Продолжайтє наблюдєніє.🧐
показать весь комментарий
03.10.2025 15:24 Ответить
Майже місяць па-раша тероризує ЄС авіацією,дронами типа"шахед",fpv-,дронами і Європа не може визначитись чи збивати,чи можливо це була помилка.Можливо це призначено було для України,а випадково вони потрапили до них,а збиття не визове ескалацію.Поки в шнобель путлеру не заїдете це буде продовжуватись.Пуйло серливе і поважає тільки силу.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:28 Ответить
а не простіше знищити джерела запуску дронів
показать весь комментарий
03.10.2025 15:29 Ответить
Краще джерело їх виробництва. Один далекобійний "томагавк" і Єлабуга стане на пів року.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:40 Ответить
@ (мова оригіналу):
"Не бойтесь, пацаны и девчули! Украина вас в обиду не даст!"

показать весь комментарий
03.10.2025 15:42 Ответить
то орбан гадить-то його безпілотники
показать весь комментарий
03.10.2025 15:43 Ответить
Я так розумію , ☝️☝️рабсіяни оркі перейняли цій досвід у наших СБУ та ГРУ ! Як в той операції Павутина , тобто вони рабсіяни направляють через беларусь свої вантаживкі по всій Європі та вони достаються до міст призначення куди в них є завдання ...та від туди відвідують люків у визначений час та БПЛА злітають поруч з військовими об'єктами різних країн...
показать весь комментарий
03.10.2025 15:43 Ответить
 
 