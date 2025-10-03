Еврокомиссия после появления неизвестных БПЛА в Бельгии: "Весь ЕС находится под угрозой"

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что систематическое вторжение дронов в воздушное пространство государств Евросоюза свидетельствует о необходимости создания "Стены дронов", которая бы защищала весь ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой н а"Европейскую правду".

По словам Ренье, Еврокомиссия постоянно мониторит ситуацию и поддерживает политический контакт с государствами-членами. "Весь Европейский Союз находится под угрозой", - подчеркнул он, комментируя появление неизвестных БпЛА в Бельгии.

Представитель подчеркнул, что именно государства-члены должны проводить расследование и определять происхождение дронов и уровень рисков для своих территорий. Он добавил, что инциденты с дронами фиксировались не только в Бельгии, но и в Германии, что подчеркивает угрозу для всего ЕС, а не только для приграничных или восточных стран.

Тома Ренье напомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар Андрюс Кубилюс уже заявляли о необходимости создания европейской "Стены дронов", которая бы обеспечила комплексную защиту воздушного пространства Союза.

Напомним, сегодня дроны заметили над военным объектом в Эльзенборне и вблизи Дюрена (Германия). Источник запуска и оператор остаются неизвестными.

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

