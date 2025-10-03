РУС
В Бельгии впервые зафиксировали пролет 15 дронов над военной базой

Военная база вблизи Эльзенборна

Дроны заметили над военным объектом в Эльзенборне и вблизи Дюрена (Германия). Источник запуска и оператор остаются неизвестными.

Полет беспилотников зафиксировали в районе деревни Эльзенборн, где находится полигон и учебный центр бельгийской армии, а также база воздушных сил. Объект занимает площадь около 28 квадратных километров и расположен примерно в 5 километрах от немецкой границы.

Дроны также были замечены в Германии. В 01:45 местная полиция обнаружила их возле города Дюрен. По данным СМИ, беспилотники могли прилететь из окрестностей Эльзенборна. Расстояние между Дюреном и Эльзенборном составляет примерно 44 километра. Пока неизвестно, откуда именно запустили дроны и кто был их оператором.

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

