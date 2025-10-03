У Бельгії вперше зафіксували проліт 15 дронів над військовою базою

Дрони помітили над військовим об’єктом у Ельзенборні та поблизу Дюрена (Німеччина). Джерело запуску і оператор залишаються невідомими.

Політ безпілотників зафіксували в районі села Ельзенборн, де знаходиться полігон і навчальний центр бельгійської армії, а також база повітряних сил. Об'єкт займає площу близько 28 квадратних кілометрів і розташований приблизно за 5 кілометрів від німецького кордону.

Дрони також були помічені в Німеччині. О 01:45 місцева поліція виявила їх біля міста Дюрен. За даними ЗМІ, безпілотники могли прилетіти з околиць Ельзенборну. Відстань між Дюреном та Ельзенборном становить приблизно 44 кілометри. Наразі невідомо, звідки саме запустили дрони та хто був їхнім оператором.

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.