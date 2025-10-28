Европа должна готовиться к новым формам гибридной войны России, - президент Эстонии Карис

Европе следует учитывать новые формы агрессии России и готовиться к современным гибридным угрозам, которые могут возникнуть в любой момент.

Он отметил, что своими действиями Россия везде вызывает тревогу. В качестве примера Карис привел инциденты с дронами, которые были зафиксированы над территориями ряда европейских стран.

Карис подчеркнул, что "мы все должны быть готовы" к "другому виду войны", намекая на изменение форм и методов агрессии, которые может применить Кремль в будущем.

"Конечно, мы имеем определенный опыт прошлого с Россией, мы что-то знаем, но тем не менее... это наша забота как западного мира, и эта война в Украине - это не только война против Украины, это война против Европы, против всего западного мира", - сказал эстонский президент.

В то же время Карис не верит, что Россия совершит нападение на страну НАТО.

"Но все равно мы должны быть готовы к сдерживанию, но Россия не испытывает статью 5 ни на одной стране", - отметил он.

Карис также подчеркнул, что "есть определенные элементы" войны, но жизнь в целом продолжается так, будто войны нет - даже в Украине.

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.