Фон дер Ляєн: Російські дрони над ЄС - це частина гібридної війни проти Європи
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За її словами, лише за останні два тижні російські МіГи порушували повітряний простір Естонії, а дрони пролітали над критичною інфраструктурою в Бельгії, Польщі, Румунії, Данії та Німеччині. Це змусило європейські держави призупиняти авіарейси та піднімати винищувачі.
Фон дер Ляєн наголосила, що Москва також здійснює кібератаки на аеропорти та логістичні центри, перерізає підводні кабелі та намагається впливати на вибори в країнах ЄС. Вона назвала ці дії "цілеспрямованою кампанією для дестабілізації Європи та послаблення підтримки України".
Гібридна війна РФ
У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.
Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===========
Та ні. Це продовження 11-річної стурбованості, занепокоєння і співпраці ЄС з москалями.
Ця війна є, до певної міри, раковою пухлиною. І от ви (умовно, як лікар) кажете: ракову пухлину треба вилікувати, потрібна хіміотерапія, якісь агресивні ліки. Інакше воно буде поширюватися. А хворий вам каже: "Треба бути дуже обережним,. бо невідомо, як подіє хіміотерапія, невідомо, як подіють агресивні ліки, може бути тільки гірше". Давайте, мовляв, поп'ємо настоянки й подивимося. В результаті з'являються метастази: війна починає поширюватися на інші території. Особливо, коли вона перебуває - у воєнному плані - в глухому куті.
***** не може окупувати територію України. Що, він сам цього не бачить? Бачить, звісно. Як виходити з глухого кута, з точки зору агресора? А поширювати війну на більшу територію. Показувати союзникам ворога, що їм може бути гірше, якщо вони не припинять надавати допомогу.
Тож це абсолютно нормальний процес - глобалізації великої війни. З 2022 року кажу: якщо цю війну швидко не зупинити, вона перекинеться на інші території (Європи), обов'язково.