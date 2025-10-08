УКР
Оборонна компанія в Бельгії заявила про зростання кількості дронів над секретними заводами, - Politico

Одна з найбільших європейських компаній протиповітряної оборони Thales Belgium заявила про збільшення кількості безпілотників, що пролітають над її надсекретними заводами.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Директор компанії Ален Кеврен повідомив, що останніми місяцями спостерігають більше безпілотників над об’єктами компанії, яка планує подвоїти виробництво некерованих і лазерних ракет FZ275 - до 70 тисяч одиниць у найближчі роки.

За його словами, Thales уже встановила системи виявлення дронів і має технічні можливості блокувати сигнали управління або збивати апарати, але нині це заборонено законом. Кеврен наголосив, що уряд має визначити, де закінчуються обов’язки поліції й починається зона відповідальності компаній.

Він також зазначив, що НАТО спостерігає "неймовірний попит" на ракети Thales, більшість із яких наразі надходить в Україну. Серед найбільших клієнтів компанії - Німеччина, Італія, Іспанія та Польща.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля аеропорту Осло було помічено до п’яти дронів, - ЗМІ

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія посилює системи захисту від безпілотників, - Reuters

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія після появи невідомих БпЛА у Бельгії: "Увесь ЄС перебуває під загрозою"

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня, у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

