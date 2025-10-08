РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10691 посетитель онлайн
Новости Дроны РФ над Европой
518 17

Оборонная компания в Бельгии заявила о росте количества дронов над секретными заводами, - Politico

боеприпасы, снаряды

Одна из крупнейших европейских компаний противовоздушной обороны Thales Belgium заявила об увеличении количества беспилотников, пролетающих над ее сверхсекретными заводами.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Директор компании Ален Кеврен сообщил, что в последние месяцы наблюдают больше беспилотников над объектами компании, которая планирует удвоить производство неуправляемых и лазерных ракет FZ275 - до 70 тысяч единиц в ближайшие годы.

По его словам, Thales уже установила системы обнаружения дронов и имеет технические возможности блокировать сигналы управления или сбивать аппараты, но сейчас это запрещено законом. Кеврен подчеркнул, что правительство должно определить, где заканчиваются обязанности полиции и начинается зона ответственности компаний.

Он также отметил, что НАТО наблюдает "невероятный спрос" на ракеты Thales, большинство из которых сейчас поступает в Украину. Среди крупнейших клиентов компании - Германия, Италия, Испания и Польша.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле аэропорта Осло было замечено до пяти дронов, - СМИ

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцария усиливает системы защиты от беспилотников, - Reuters

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия после появления неизвестных БпЛА в Бельгии: "Весь ЕС находится под угрозой"

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Бельгия (426) завод (527) дроны (5017)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Певн, що заводи не такі вже й секретні, а тим більше над, коли над ними дрони вештаються, як шльондри у районі вулиць червоних ліхтарів... ось якось-такось, сам собі думаю🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
08.10.2025 10:53 Ответить
+1
Саме час впертися рогом та блокувати надання кацапських грошей Україні.
показать весь комментарий
08.10.2025 10:50 Ответить
+1
Ну виявили,спостерігали,а де ж занепокоєння?
показать весь комментарий
08.10.2025 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саме час впертися рогом та блокувати надання кацапських грошей Україні.
показать весь комментарий
08.10.2025 10:50 Ответить
У городі бузина... Яким боком сюди Україна, озвуч версію 🤔🧐😁
показать весь комментарий
08.10.2025 10:55 Ответить
Грошей халявних дуже хочеться. Ми ж українці!
показать весь комментарий
08.10.2025 11:05 Ответить
Кому?
показать весь комментарий
08.10.2025 11:07 Ответить
Шантаж Европи, щоб нагнали раніку на своїх "виборців" і зменшували допомогу СОУ
показать весь комментарий
08.10.2025 11:29 Ответить
там не гроши а ценные бумаги, покупатели которых всегда интересуются их прежним владельцем
показать весь комментарий
08.10.2025 11:11 Ответить
Кого ты лечишь,кацап?
показать весь комментарий
08.10.2025 11:16 Ответить
все кацапы и тока гарик - Д"Артаньян
показать весь комментарий
08.10.2025 11:19 Ответить
Брысь, репоед 🤫
показать весь комментарий
08.10.2025 11:24 Ответить
Ну виявили,спостерігали,а де ж занепокоєння?
показать весь комментарий
08.10.2025 10:51 Ответить
хай пишуть жалоби у оон та спортлото,безхребетні,навіть не здатні вчасно виявляти повітряні цілі,не те що збивати.....
показать весь комментарий
08.10.2025 11:00 Ответить
Читай уважно: цілі виявляють вчасно, але збивати ніззя, можна тільки висловлювати глубоке занепокоєння.
Навіщо збивати? Завод ще не зруйнований. Чекаємо.
показать весь комментарий
08.10.2025 11:28 Ответить
Певн, що заводи не такі вже й секретні, а тим більше над, коли над ними дрони вештаються, як шльондри у районі вулиць червоних ліхтарів... ось якось-такось, сам собі думаю🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
08.10.2025 10:53 Ответить
вам не здається що це якась гра між єс та кацапами??вони двоє проти свого населення....
показать весь комментарий
08.10.2025 11:02 Ответить
Безкарність щодо московських агентів, в країнах ЄС та НАТО, породжує наступний кривавий злочин московитів!!
Це зрозуміло, на їх поведінці ще з першої війни проти мирної Ічкерії!!!
Не покаране зло московитів, несе КРОВ і СМЕРТЬ!
показать весь комментарий
08.10.2025 10:54 Ответить
Мабуть спецслужбам дружньої нам Бельгії доцільно взяти під ковпак персонал військових підприємств та ретельно почистити від агентури путлєра та корисних ідіотів, бо, крім безпілотників у небі, ще й диверсії у промзоні трапляються.
показать весь комментарий
08.10.2025 11:15 Ответить
 
 