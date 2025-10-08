Оборонная компания в Бельгии заявила о росте количества дронов над секретными заводами, - Politico

Одна из крупнейших европейских компаний противовоздушной обороны Thales Belgium заявила об увеличении количества беспилотников, пролетающих над ее сверхсекретными заводами.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Директор компании Ален Кеврен сообщил, что в последние месяцы наблюдают больше беспилотников над объектами компании, которая планирует удвоить производство неуправляемых и лазерных ракет FZ275 - до 70 тысяч единиц в ближайшие годы.

По его словам, Thales уже установила системы обнаружения дронов и имеет технические возможности блокировать сигналы управления или сбивать аппараты, но сейчас это запрещено законом. Кеврен подчеркнул, что правительство должно определить, где заканчиваются обязанности полиции и начинается зона ответственности компаний.

Он также отметил, что НАТО наблюдает "невероятный спрос" на ракеты Thales, большинство из которых сейчас поступает в Украину. Среди крупнейших клиентов компании - Германия, Италия, Испания и Польша.

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

