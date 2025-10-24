УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8986 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
1 004 10

Росія не зупинятиме війну проти України і може відкрити нові фронти в Європі, - екскомандувач НАТО Кларк

кларк

Росія не має наміру припиняти бойові дії проти України та, ймовірно, готується відкрити другий фронт в інших частинах Європи.

Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці, колишній командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк в ефірі телеканалу Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що Росія матиме намір продовжувати війну, доки не усвідомить, що програє, а тоді лише зробить паузу. Вона продовжуватиме бойові дії в Україні й, можливо, спробує відкрити другий або навіть третій фронт в інших частинах Європи. Її промислова база працює безперервно, цілодобово, сім днів на тиждень, нарощуючи виробництво зброї. Росії допомагають китайські технології, північнокорейські війська та іранські безпілотники", - сказав Кларк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки Путін не буде переконаний у неминучості поразки, війна не припиниться, - екскомандувач військ НАТО Кларк

За словами генерала, Кремль посилює мобілізацію власної економіки та готує населення до війни проти Європи.

"Це головний виклик російської стратегії. Росія може мобілізувати ресурси завдяки своїй командно-адміністративній економіці, у якій немає виборів, демократії чи права голосу для громадян. Населення дезінформують і вводять в оману, змушуючи вірити, що країна воює з НАТО, хоча насправді НАТО не прагне війни з Росією", - наголосив Кларк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Кларк Веслі (8) війна в Україні (6691)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Якби такі були у кацапів ресурси, вони б давно пройшли всю Україну. Звиздобол.
показати весь коментар
24.10.2025 18:07 Відповісти
+2
мудра людина
показати весь коментар
24.10.2025 17:52 Відповісти
+2
давно пора оставной командующий Кларк, нам бы стало гораздо легче, только проблема в том, что ресурсов у раши не хватает даже на Украину, а они врядли настолько безумные чтоб открывать новые фронты
показати весь коментар
24.10.2025 18:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мудра людина
показати весь коментар
24.10.2025 17:52 Відповісти
Коли кацапи полізують на ЄС - США не будуть стояти осторонь = генерал забалакується
показати весь коментар
24.10.2025 18:00 Відповісти
Якщо Трамп не доведе краіну до ручки
показати весь коментар
24.10.2025 18:42 Відповісти
Якби такі були у кацапів ресурси, вони б давно пройшли всю Україну. Звиздобол.
показати весь коментар
24.10.2025 18:07 Відповісти
давно пора оставной командующий Кларк, нам бы стало гораздо легче, только проблема в том, что ресурсов у раши не хватает даже на Украину, а они врядли настолько безумные чтоб открывать новые фронты
показати весь коментар
24.10.2025 18:10 Відповісти
Он генерал. Сказал третий фронт значит будет третий.
показати весь коментар
24.10.2025 18:20 Відповісти
раша сьогодні в цій війні ,без китаю ,ніщо ...всі розуміють куди лізе китай , але вже бояться його ,бо цей тигр вже не паперовий...
показати весь коментар
24.10.2025 18:21 Відповісти
Який другий фронт? Вони Вірменію просрали, Сирію, Іран. Азербайджан Казахстан їм дулі крутять.
Грузія бовтається між ногами.
показати весь коментар
24.10.2025 18:33 Відповісти
Але війна показала що і Европа слабка.
показати весь коментар
24.10.2025 18:44 Відповісти
Адміністрація російського міста Салехард (Ямало-Ненецький автономний округ) оголосила про відправку на фронт в Україну гуманітарних вантажів у вигляді двох тисяч оленячих шкур для захисту від дронів.

"Це не просто теплі речі, це життєво важливий елемент маскування і обігріву. Шкури північного оленя приховують наші військові опорні пункти від ворожих тепловізорів, а також надійно зігрівають бійців у суворих польових умовах", - йдеться в заяві мерії Салехарда.
показати весь коментар
24.10.2025 18:41 Відповісти
 
 