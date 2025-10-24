Росія не зупинятиме війну проти України і може відкрити нові фронти в Європі, - екскомандувач НАТО Кларк
Росія не має наміру припиняти бойові дії проти України та, ймовірно, готується відкрити другий фронт в інших частинах Європи.
Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці, колишній командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк в ефірі телеканалу Еспресо, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що Росія матиме намір продовжувати війну, доки не усвідомить, що програє, а тоді лише зробить паузу. Вона продовжуватиме бойові дії в Україні й, можливо, спробує відкрити другий або навіть третій фронт в інших частинах Європи. Її промислова база працює безперервно, цілодобово, сім днів на тиждень, нарощуючи виробництво зброї. Росії допомагають китайські технології, північнокорейські війська та іранські безпілотники", - сказав Кларк.
За словами генерала, Кремль посилює мобілізацію власної економіки та готує населення до війни проти Європи.
"Це головний виклик російської стратегії. Росія може мобілізувати ресурси завдяки своїй командно-адміністративній економіці, у якій немає виборів, демократії чи права голосу для громадян. Населення дезінформують і вводять в оману, змушуючи вірити, що країна воює з НАТО, хоча насправді НАТО не прагне війни з Росією", - наголосив Кларк.
