Росія не зупинятиме війну проти України і може відкрити нові фронти в Європі, - екскомандувач НАТО Кларк

Росія не має наміру припиняти бойові дії проти України та, ймовірно, готується відкрити другий фронт в інших частинах Європи.

Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці, колишній командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк в ефірі телеканалу Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що Росія матиме намір продовжувати війну, доки не усвідомить, що програє, а тоді лише зробить паузу. Вона продовжуватиме бойові дії в Україні й, можливо, спробує відкрити другий або навіть третій фронт в інших частинах Європи. Її промислова база працює безперервно, цілодобово, сім днів на тиждень, нарощуючи виробництво зброї. Росії допомагають китайські технології, північнокорейські війська та іранські безпілотники", - сказав Кларк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки Путін не буде переконаний у неминучості поразки, війна не припиниться, - екскомандувач військ НАТО Кларк

За словами генерала, Кремль посилює мобілізацію власної економіки та готує населення до війни проти Європи.

"Це головний виклик російської стратегії. Росія може мобілізувати ресурси завдяки своїй командно-адміністративній економіці, у якій немає виборів, демократії чи права голосу для громадян. Населення дезінформують і вводять в оману, змушуючи вірити, що країна воює з НАТО, хоча насправді НАТО не прагне війни з Росією", - наголосив Кларк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ