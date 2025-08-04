Поки Путін не буде переконаний у неминучості поразки, війна не припиниться, - екскомандувач військ НАТО Кларк

Російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме воювати доти, доки вважатиме, що здатен перемогти. Міжнародна спільнота зобов’язана надіслати Путіну чіткий і рішучий сигнал про те, що Росія не досягне успіху та буде витіснена з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Еспресо заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

"Насамперед хочу сказати, що ми глибоко захоплюємося силою і стійкістю українського народу, який уже понад три роки витримує цю війну, не маючи чіткого уявлення про її завершення. У Другій світовій війні Німеччина напала на Польщу в 1939 році, і війна тривала шість років. Вона завершилася лише тоді, коли військовий потенціал нацистської Німеччини був повністю знищений, а країна окупована", - сказав він.

Кларк зазначив, що не передбачає розвитку подій, що призвів би до окупації Росії. Однак підкреслив, що протистояння триватиме, поки український народ зберігатиме мужність, волю й можливість чинити опір. Але, на його думку, цей опір має бути підкріплений значно жорсткішими економічними заходами проти Росії та її союзників, ніж є сьогодні.

"Це має супроводжуватися значним нарощуванням оборонного виробництва на Заході та мобілізацією додаткових сил НАТО. Путін продовжуватиме цю війну доти, доки вважатиме, що здатен перемогти. Це ключовий чинник, що визначає розвиток кожного сценарію", - наголосив він.

Генерал США пояснив, який сигнал має надіслати Путіну міжнародна спільнота.

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"Поки Путін не буде переконаний у неминучості поразки, війна не припиниться. Саме тому міжнародна спільнота зобов’язана надіслати Путіну чіткий і рішучий сигнал: ви не досягнете успіху, вас буде витіснено з України, і чим раніше ви припините агресію, тим меншими будуть наслідки для вас особисто і для Росії. Такий безкомпромісний меседж має прозвучати, щоб зупинити війну. Усі сценарії зводяться до одного - намірів і волі Путіна", - каже він.

За словами генерала, якщо президент США Дональд Трамп зможе мобілізувати дипломатичну силу, на яку він розраховує, то з’явиться реальна можливість завершити війну успішно. Він ще раз додав, що треба переконати Путіна в тому, що війна в Україні стала фатальною авантюрою для Росії та нього особисто.