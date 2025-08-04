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Поки Путін не буде переконаний у неминучості поразки, війна не припиниться, - екскомандувач військ НАТО Кларк

Кларк назвав ключову умову для Путіна

Російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме воювати доти, доки вважатиме, що здатен перемогти. Міжнародна спільнота зобов’язана надіслати Путіну чіткий і рішучий сигнал про те, що Росія не досягне успіху та буде витіснена з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Еспресо заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

"Насамперед хочу сказати, що ми глибоко захоплюємося силою і стійкістю українського народу, який уже понад три роки витримує цю війну, не маючи чіткого уявлення про її завершення. У Другій світовій війні Німеччина напала на Польщу в 1939 році, і війна тривала шість років. Вона завершилася лише тоді, коли військовий потенціал нацистської Німеччини був повністю знищений, а країна окупована", - сказав він.

Кларк зазначив, що не передбачає розвитку подій, що призвів би до окупації Росії. Однак підкреслив, що протистояння триватиме, поки український народ зберігатиме мужність, волю й можливість чинити опір. Але, на його думку, цей опір має бути підкріплений значно жорсткішими економічними заходами проти Росії та її союзників, ніж є сьогодні.

"Це має супроводжуватися значним нарощуванням оборонного виробництва на Заході та мобілізацією додаткових сил НАТО. Путін продовжуватиме цю війну доти, доки вважатиме, що здатен перемогти. Це ключовий чинник, що визначає розвиток кожного сценарію", - наголосив він.

Генерал США пояснив, який сигнал має надіслати Путіну міжнародна спільнота.

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"Поки Путін не буде переконаний у неминучості поразки, війна не припиниться. Саме тому міжнародна спільнота зобов’язана надіслати Путіну чіткий і рішучий сигнал: ви не досягнете успіху, вас буде витіснено з України, і чим раніше ви припините агресію, тим меншими будуть наслідки для вас особисто і для Росії. Такий безкомпромісний меседж має прозвучати, щоб зупинити війну. Усі сценарії зводяться до одного - намірів і волі Путіна", - каже він.

За словами генерала, якщо президент США Дональд Трамп зможе мобілізувати дипломатичну силу, на яку він розраховує, то з’явиться реальна можливість завершити війну успішно. Він ще раз додав, що треба переконати Путіна в тому, що війна в Україні стала фатальною авантюрою для Росії та нього особисто.

Автор: 

путін володимир (24371) Кларк Веслі (7) війна в Україні (5519)


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Немає рішучої міжнародної спільноти - Трамп шось обіцяв після 8 -го - не забув?
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04.08.2025 09:20 Відповісти
Так він якраз і переконаний в неминучості поразки України з часом, тому не зацікавлений в ніяких серйозних переговорах. А ваших санкцій та підтримки України зброєю та фінансами він не боїться вже давно. Єдине, чого би він настрашився - це прямого вступу військ НАТО у війну на стороні України. Але весь Захід це страшенні труси, які від одного слова війна пісяють і какають в штанці
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04.08.2025 09:35 Відповісти
Iх бiльше цiкавлять одностатевi шлюби. Це ключ до перемоги!
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04.08.2025 09:48 Відповісти
Сиґналізатори…
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04.08.2025 09:44 Відповісти
Хутіна надихнув і підбодрив прихід трампа
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04.08.2025 09:46 Відповісти
А хто його в цій поразці переконає? Обісцяне НАТО, яке ховається вже 4 рік за спиною маленької України, за геноцидом українців, за смертями українських дітей? Чи США з друганом - Трампом, який усіма силами намагається дати ***** перемогти? Якщо ***** й переможе, то тільки дякуючи вашій сцикливості і бездіяльності, і це і буде записано в Історії. А потім цей монстр візьметься і за вас, слимаки.
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04.08.2025 09:55 Відповісти
І тому ви не даєте достатню кількість зброї і ***********. Все наче логічно...
Раніше ви боялися ядерної війни, тому давали Україні зброї в кількості, достатній тільки для оборони.
Тепер же, судячи з заяв і дій Трампа, він готовий до ядерної війни з Росією і не боїться її. Але зброю все одно давати не поспішаєте, зовсім.
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04.08.2025 09:59 Відповісти
надіслати Путіну чіткий і рішучий сигнал: ви не досягнете успіху, вас буде витіснено з України Джерело: https://censor.net/ua/n3566813
Вот яким чином?жорсткішими економічними заходами проти Росії та її союзників Джерело: https://censor.net/ua/n3566813

Якщо на це розрахунок-то це марно,особливо пам'ятаючі як ці слоупоки з ес приймали 18-й пкет санкцій. А потрібно ще більш жорсткий-ага йас вони взяли волю в кулак і прийняли.

Ні це не в їх інтересі-цей вогник повинен дуже довго тліти. Верніше "стільки скільки потрібно"
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04.08.2025 10:12 Відповісти
 
 