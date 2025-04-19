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Новини Атака дронів на регіони РФ Важелі впливу на РФ
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Якби удари по об’єктах РФ не давали результатів, Москва не наполягала б на запровадженні мораторію, - екскомандувач військ НАТО Кларк

Триденну пожежу на НПЗ в Туапсе ліквідовано
Фото: Російські ресурси

Українські удари вглиб території Росії дуже чутливі для Кремля, тому у Москві й наполягають на запровадженні мораторію на такі атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Еспресо заявив колишній командувач об’єднаних військ НАТО Веслі Кларк.

"Очевидно, що удари по російській енергетичній інфраструктурі завдають Росії відчутної шкоди. Якби це було не так, Москва не наполягала б на запровадженні мораторію на такі атаки. Ці удари обмежують здатність Росії отримувати доходи, отже, мають стратегічне значення, навіть якщо їхній вплив на полі бою не є миттєвим. Українське командування має враховувати ці чинники та правильно розставляти пріоритети. Очевидно, що удари вглиб території Росії змусили її звернутися з вимогою: "Не завдавайте ударів по нашій енергетичній інфраструктурі", - пояснив Кларк.

Генерал зауважив, що удари вглиб території РФ створюють дипломатичний тиск на Кремль й дають певні результати. Втім, головним питанням залишається те, на що саме Росія готова піти в обмін на таку угоду

"Питання в тому, на що саме Росія готова піти в обмін на таку угоду. Поки жодна з подібних домовленостей не набула чинності, оскільки щоразу, коли починається обговорення комерційних чи дипломатичних рамок, Росія висуває нові вимоги, намагаючись добитися додаткових поступок. Втім, схоже, що удари на великій відстані створюють дипломатичний тиск і дають певні результати", - додав він.

За словами Кларка, зараз триває війна на виснаження. Тому, ймовірно, українське командування могло б розглянути варіант з ударами по оперативних цілях, розташованих безпосередньо біля лінії фронту, які впливають на хід бойових дій.

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"Ключове питання - в ефективному балансі: чи не доцільніше зосередитися на оперативно важливих цілях? Наприклад, удари по складах боєприпасів демонструють свою ефективність - вони досяжні й дають конкретний результат.Однак усе, що стосується позиційної війни, по суті, зводиться до боротьби на виснаження. У маневровій війні мета полягає в тому, щоб зосередити удари на визначених напрямках, відкриваючи шлях мобільним силам для досягнення вирішального результату завдяки швидкості та гнучкості. У нинішніх умовах Україна веде переважно позиційну оборону. У такій ситуації основними завданнями на полі бою є недопущення концентрації ворожих сил і зриву спроб змінити характер бойових дій. Це досягається шляхом підриву спроможності противника підтримувати війну - через удари по запасах пального, боєприпасів, місцях зосередження військ та інших критичних логістичних об'єктах", - підсумував генерал.

Автор: 

Кларк Веслі (7) Удари по РФ (279)


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Топ коментарі
+9
Удари по складах це добре, але ті склади треба виявити. І до того ж, вони захищені ППО. Треба нищити НПЗ. 80 відсотків нафтобаз росіяне вже огорнули металевими сітками, по ним бити недоречно. А НПЗ - це правильно. Створити нестачу пального. Для танків вони безумовно знайдуть, а ось для тракторів - під питанням. А трактори - це посівна та збір урожаю. Запаси вологи на росії зараз на мінімумі, посадкового матеріалу якісного обмаль. Багато озимих повимерзало. Тож на осінь можна очікувати нестачу продовольства. Перехідні залишки, судячи з їх статистики, вони продали в минулому році. Так що, треба зупиняти оте безглузде енергетичне перемір'я та нищити НПЗ - малі та великі. Війна на виснаження - це не для нас.
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19.04.2025 14:30
+5
Ясен пень, НПЗ для Путіна дуже чутліві. Бо вони добре горять, дим йде, народ дивується. Тому він сказав Зелебобобику це припинити. Зелька канешно розповідає з Генштабом удівітєльниє історії, що там десь і колись наші маленькі дрончики з 3кг вибухівки винесли завод, аеродром, військову частину, сарай та повалили паркан, да всім пофіг.
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19.04.2025 14:28
+5
Все вірно каже генерал. Тільки ворог України, може домовлятися з кацапами, щоб не нищити їх стратегічні об'єкти.
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19.04.2025 15:15
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Як же ж йому кортить самому повоювати. Що ж ти, голінний командувачу, до відставки шмарклі жував?
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19.04.2025 14:25 Відповісти
Ясен пень, НПЗ для Путіна дуже чутліві. Бо вони добре горять, дим йде, народ дивується. Тому він сказав Зелебобобику це припинити. Зелька канешно розповідає з Генштабом удівітєльниє історії, що там десь і колись наші маленькі дрончики з 3кг вибухівки винесли завод, аеродром, військову частину, сарай та повалили паркан, да всім пофіг.
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19.04.2025 14:28 Відповісти
Можуть і в Мозирі купить. Ми можемо тількі психологічно перемогти, і Путін це розуміє.
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19.04.2025 15:40 Відповісти
Якщо "наші маленькі дрончики з 3кг вибухівки", то як же "Вони добре горять і дим іде"?
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19.04.2025 15:03 Відповісти
А бензин можно і сірником підпалить. RD-2, якими наші фігачать, 3кг і є. Кумулятивний заряд добре запалює. Шахед будинок висадить, 50 кг бойова частина. Йому можна і не запалювать.
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19.04.2025 15:38 Відповісти
Лише трампоновскому блумбергу згоріла російська нафтобаза - це несуттєво...
Головний лозунг ліліпутінна "курочка по зєрнішку тюк тюк" - що значить - значимисть любого навіть невеличкого втраченого "зєрнишка" у кремлевского петуха.
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19.04.2025 14:29 Відповісти
Удари по складах це добре, але ті склади треба виявити. І до того ж, вони захищені ППО. Треба нищити НПЗ. 80 відсотків нафтобаз росіяне вже огорнули металевими сітками, по ним бити недоречно. А НПЗ - це правильно. Створити нестачу пального. Для танків вони безумовно знайдуть, а ось для тракторів - під питанням. А трактори - це посівна та збір урожаю. Запаси вологи на росії зараз на мінімумі, посадкового матеріалу якісного обмаль. Багато озимих повимерзало. Тож на осінь можна очікувати нестачу продовольства. Перехідні залишки, судячи з їх статистики, вони продали в минулому році. Так що, треба зупиняти оте безглузде енергетичне перемір'я та нищити НПЗ - малі та великі. Війна на виснаження - це не для нас.
показати весь коментар
19.04.2025 14:30 Відповісти
Все вірно каже генерал. Тільки ворог України, може домовлятися з кацапами, щоб не нищити їх стратегічні об'єкти.
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19.04.2025 15:15 Відповісти
По НПЗ вже можна лупити. Кацапське чучело сказало, що мораторій закінчився.
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19.04.2025 16:01 Відповісти
це ті об'єкти що їм важко ремонтувати через наявність імпортних агрегатів ,хоча зараз вже західні зразки замінюють китайським фуфлом все одно це досить коштовне обладнання та збитки через простій переробки.
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19.04.2025 18:33 Відповісти
або виводиш куйло своїх вбивць з України .або Україна продовжує знищувати НПЗ . та енерго генеруючі об'єкти
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19.04.2025 16:03 Відповісти
 
 